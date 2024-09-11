https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/hatayda-korkutan-yangin-havadan-ve-karadan-mudahale-ile-kontrol-altina-alinmaya-calisiliyor-1087892636.html
Hatay'da korkutan yangın: Havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Hatay'da korkutan yangın: Havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Sputnik Türkiye
Hatay Antakya'da ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T09:26+0300
2024-09-11T09:26+0300
2024-09-11T09:26+0300
yaşam
hatay
orman yangını
antakya
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Hatay Antakya Karaali Mahallesi Fırnız Yaylası'ndaki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 7 arazöz ve 4 su tankerinin yanı sıra Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, alevlere gece boyunca karadan müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı.Sabah saatlerinde bölgeye 4 helikopter de sevk edildi.Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/antalya-kasta-orman-yangini-havadan-ve-karadan-yogun-mudahale-suruyor-1087797508.html
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hatay, orman yangını, antakya
hatay, orman yangını, antakya
Hatay'da korkutan yangın: Havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Hatay Antakya'da ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Hatay Antakya Karaali Mahallesi Fırnız Yaylası'ndaki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 7 arazöz ve 4 su tankerinin yanı sıra Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, alevlere gece boyunca karadan müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı.
Sabah saatlerinde bölgeye 4 helikopter de sevk edildi.
Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.