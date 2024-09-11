https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/hatayda-korkutan-yangin-havadan-ve-karadan-mudahale-ile-kontrol-altina-alinmaya-calisiliyor-1087892636.html

Hatay'da korkutan yangın: Havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Hatay'da korkutan yangın: Havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Sputnik Türkiye

Hatay Antakya'da ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T09:26+0300

2024-09-11T09:26+0300

2024-09-11T09:26+0300

yaşam

hatay

orman yangını

antakya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087892477_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_68ad547f93bfaf64d453efdeb387c7b9.jpg

Hatay Antakya Karaali Mahallesi Fırnız Yaylası'ndaki ormanlık alanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle 7 arazöz ve 4 su tankerinin yanı sıra Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, alevlere gece boyunca karadan müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı.Sabah saatlerinde bölgeye 4 helikopter de sevk edildi.Yangını kontrol altına almak için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/antalya-kasta-orman-yangini-havadan-ve-karadan-yogun-mudahale-suruyor-1087797508.html

hatay

antakya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hatay, orman yangını, antakya