https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/antalya-kasta-orman-yangini-havadan-ve-karadan-yogun-mudahale-suruyor-1087797508.html
Antalya Kaş'ta orman yangını: Havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor
Antalya Kaş'ta orman yangını: Havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Kaş'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. 08.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-08T19:04+0300
2024-09-08T19:04+0300
2024-09-08T19:04+0300
türkiye
orman yangını
yangın
yangın söndürme
yangın helikopteri
kaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/08/1087797350_0:181:2904:1815_1920x0_80_0_0_e41b34e97c13d6dd2c4b1236e6fac986.jpg
Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/izmir-karabaglarda-yangin-cikti-ekipler-mudahale-ediyor--1087699733.html
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kaş
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orman yangını, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, kaş
orman yangını, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, kaş
Antalya Kaş'ta orman yangını: Havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor
Kaş'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.