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Antalya Kaş'ta orman yangını: Havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor
Antalya Kaş'ta orman yangını: Havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor
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Kaş'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. 08.09.2024, Sputnik Türkiye
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Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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orman yangını, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, kaş
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Antalya Kaş'ta orman yangını: Havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor

19:04 08.09.2024
© AA / Talip DemirciKaş'ta orman yangını
Kaş'ta orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2024
© AA / Talip Demirci
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Kaş'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.
Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
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