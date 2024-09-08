https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/antalya-kasta-orman-yangini-havadan-ve-karadan-yogun-mudahale-suruyor-1087797508.html

Antalya Kaş'ta orman yangını: Havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor

Antalya Kaş'ta orman yangını: Havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor

Sputnik Türkiye

Kaş'ta ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. 08.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-08T19:04+0300

2024-09-08T19:04+0300

2024-09-08T19:04+0300

türkiye

orman yangını

yangın

yangın söndürme

yangın helikopteri

kaş

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Çataloluk Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.İhbar üzerine bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 7 arazöz, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve çok sayıda orman işçisi sevk edildi.Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/izmir-karabaglarda-yangin-cikti-ekipler-mudahale-ediyor--1087699733.html

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orman yangını, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, kaş