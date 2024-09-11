https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/gece-calisan-ailelere-destek-ankarada-ilk-kez-gece-kresi-uygulamasi-basladi-1087895648.html

Gece çalışan ailelere destek: Ankara'da ilk kez gece kreşi uygulaması başladı

Gece çalışan ailelere destek: Ankara'da ilk kez gece kreşi uygulaması başladı

Sputnik Türkiye

Ankara Çankaya Belediyesi, gece çalışan ailelere destek için ilk kez 'gece kreşi' uygulamasını hayata geçirdi 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T10:53+0300

2024-09-11T10:53+0300

2024-09-11T10:53+0300

yaşam

ankara

çankaya

gece kreşi

çocuk

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Maltepe Gündüz Bakımevi'nde pilot uygulama olarak hayata geçirilen 'gece kreşinde', 3-6 yaş arasındaki çocuklara 19.00-07.00 saatleri arasında hizmet verilecek.Çocukların eğitimleri ve bakımları belediyenin uzman öğretmenlerince sağlanacak. Kreşte, akşam yemeğinin yanı sıra çeşitli etkinliklere de yer verilecek.Gece kreşi, ailelerin talepleri doğrultusunda diğer mahallelerdeki kreşlerde de uygulanabilecek.

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ankara, çankaya, gece kreşi, çocuk