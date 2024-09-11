https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/gece-calisan-ailelere-destek-ankarada-ilk-kez-gece-kresi-uygulamasi-basladi-1087895648.html
Gece çalışan ailelere destek: Ankara'da ilk kez gece kreşi uygulaması başladı
Gece çalışan ailelere destek: Ankara'da ilk kez gece kreşi uygulaması başladı
Sputnik Türkiye
Ankara Çankaya Belediyesi, gece çalışan ailelere destek için ilk kez 'gece kreşi' uygulamasını hayata geçirdi 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T10:53+0300
2024-09-11T10:53+0300
2024-09-11T10:53+0300
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çankaya
gece kreşi
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Maltepe Gündüz Bakımevi'nde pilot uygulama olarak hayata geçirilen 'gece kreşinde', 3-6 yaş arasındaki çocuklara 19.00-07.00 saatleri arasında hizmet verilecek.Çocukların eğitimleri ve bakımları belediyenin uzman öğretmenlerince sağlanacak. Kreşte, akşam yemeğinin yanı sıra çeşitli etkinliklere de yer verilecek.Gece kreşi, ailelerin talepleri doğrultusunda diğer mahallelerdeki kreşlerde de uygulanabilecek.
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ankara, çankaya, gece kreşi, çocuk
ankara, çankaya, gece kreşi, çocuk
Gece çalışan ailelere destek: Ankara'da ilk kez gece kreşi uygulaması başladı
Ankara Çankaya Belediyesi, gece çalışan ailelere destek için ilk kez 'gece kreşi' uygulamasını hayata geçirdi
Maltepe Gündüz Bakımevi'nde pilot uygulama olarak hayata geçirilen 'gece kreşinde', 3-6 yaş arasındaki çocuklara 19.00-07.00 saatleri arasında hizmet verilecek.
Çocukların eğitimleri ve bakımları belediyenin uzman öğretmenlerince sağlanacak. Kreşte, akşam yemeğinin yanı sıra çeşitli etkinliklere de yer verilecek.
Gece kreşi, ailelerin talepleri doğrultusunda diğer mahallelerdeki kreşlerde de uygulanabilecek.