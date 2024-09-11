https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/galatasaray-tff-3-ligden-ali-efe-cordek-ile-anlasma-sagladi-1087912289.html

Galatasaray TFF 3. Lig'den Ali Efe Çördek ile anlaşma sağladı

Galatasaray TFF 3. Lig'den Ali Efe Çördek ile anlaşma sağladı

Sputnik Türkiye

Galatasaray TFF 3.Lig ekibi Bulvarspor'da forma giyen Ali Efe Çördek ile anlaşma sağladı. 2005 doğumlu genç oyuncu hem sol kanat hem de sağ kanat olarak görev... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T15:47+0300

2024-09-11T15:47+0300

2024-09-11T15:47+0300

spor

galatasaray

transfer

futbol

türkiye futbol federasyonu (tff)

bonservis

istanbul

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sol bek

sağ bek

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Galatasaray TFF 3.Lig ekibi Bulvarspor'un oyuncusu Ali Efe Çördek ile 7 milyon bonservis bedeli ile anlaşma sağladı.İstanbul ekibi Bulvarspor'da sol ve sağ kanat mevkilerinde oynayabilen Ali Efe Çördek Galatasaray ile anlaşma sağladı. Sarı kırmızılı takım Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica takımına transfer olması ile boşalan kanat bölgesine Ali Efe Çördek'i getirdi. Bulvarspor'a 7 milyon bonservis ödemesi yapan Galatasaray oyuncunun lisansını çıkardı.Ali Efe Çördek kimdir?Ali Efe Çördek, 6 Mayıs 2005'te İstanbul'da doğdu. Futbola 2019-2020 sezonunda Eskişehir altyapısında başladı ve bedelsiz olarak Selimiye'ye transfer oldu. 2022-2023 sezonunda A takıma yükseldi, ardından 2023-2024 sezonunda Kartal Bulvarspor altyapısına geçti. Aynı sezonda A takıma yükselip 9 maçta 501 dakika süre alarak 3 gol kaydetti.19 yaşındaki oyuncu hem sol kanat hem de sağ kanat olarak görev yapabiliyor. Oyuncu etkili sol ayağıyla dikkat çekiyor.Bulvarspor hangi şehrin takımı? Hangi ligde?TFF 3. Lig ekiplerinden Bulvarspor, İstanbul'un Kartal ilçesinin bir takımı olarak ligde mücadele ediyor. 1985 yılında kurulan takım İbrahim Kemal Barış Dillioğlu başkanlığında yönetiliyor.

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