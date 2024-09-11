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Fahrettin Altun'dan ekran bağımlılığı ve dijital bağımlılık açıklaması: 'Mücadelemizi hep birlikte sürdürmeliyiz'
Fahrettin Altun'dan ekran bağımlılığı ve dijital bağımlılık açıklaması: 'Mücadelemizi hep birlikte sürdürmeliyiz'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun bağımlılıkla mücadele vurgusu yaparak "Evlatlarımızın ekranın esiri olmadığı bir Türkiye için bağımlılıklara karşı... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T01:41+0300
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türkiye
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bağımlılık
sosyal medya bağımlılığı
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandığını belirtti.Toplantının tüm bağımlılık çeşitlerine karşı verdikleri mücadelenin güçlenerek devam etmesine vesile olacağına inandığını ifade eden Altun şu açıklamayı yaptı:İletişim Başkanlığı ve ilgili diğer kurumlar olarak çocukları, gençleri ve aileleri korumak için çabalarını sürdürdüklerinin altını çizen Altun şu ifadeleri kullandı:
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fahrettin altun, bağımlılık, sosyal medya bağımlılığı, dijital
fahrettin altun, bağımlılık, sosyal medya bağımlılığı, dijital

Fahrettin Altun'dan ekran bağımlılığı ve dijital bağımlılık açıklaması: 'Mücadelemizi hep birlikte sürdürmeliyiz'

01:41 11.09.2024
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun bağımlılıkla mücadele vurgusu yaparak "Evlatlarımızın ekranın esiri olmadığı bir Türkiye için bağımlılıklara karşı mücadelemizi hep birlikte sürdürmeliyiz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu Toplantısı'nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandığını belirtti.
Toplantının tüm bağımlılık çeşitlerine karşı verdikleri mücadelenin güçlenerek devam etmesine vesile olacağına inandığını ifade eden Altun şu açıklamayı yaptı:
"Ekran bağımlılığı, dijital bağımlılık, teknoloji bağımlılığı olarak da adlandırılan siber davranışların aşırı ve zararlı bir şekilde gerçekleştirilmesi, çağımızın mücadele edilmesi gereken önemli bağımlılık türlerindendir."
İletişim Başkanlığı ve ilgili diğer kurumlar olarak çocukları, gençleri ve aileleri korumak için çabalarını sürdürdüklerinin altını çizen Altun şu ifadeleri kullandı:

"Her türden bağımlılığa karşı mücadelede sahip olduğumuz önemli bir silah olan medyayı etkin bir şekilde kullanırken, teknolojinin bağımlılık oluşturan zararlı yönlerini de millet olarak etkin bir şekilde elimine etmemiz gerekmektedir. Bu kapsamda koruyucu ve önleyici yaklaşımla yapılan eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına sivil toplumun, özel sektörün ve vatandaşlarımızın katılımı ve katkısı, bağımlılığı başlamadan durdurmak açısından oldukça önemlidir.

Çocuklarımızın, gençlerimizin dijital teknolojileri ve medyayı etkin ve faydalı biçimde kullanabildiği, evlatlarımızın ekranın esiri olmadığı bir Türkiye için bağımlılıklara karşı mücadelemizi hep birlikte sürdürmeliyiz. Bağımlılığa değil, yaşama sarıl!"

pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
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