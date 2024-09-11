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Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Sosyal medyada uygunsuz davranışlarda bulunan polis açığa alındı
Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Sosyal medyada uygunsuz davranışlarda bulunan polis açığa alındı
Sputnik Türkiye
Sosyal medya platformunda üniformasıyla uygunsuz davranışlarda bulunan polis memurunun açığa alındığı açıklandı. 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T14:46+0300
2024-09-11T14:46+0300
türkiye
emniyet genel müdürlüğü (egm)
polis
idari soruşturma
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Bir sosyal medya platformunda üniformalı bir kişinin uygunsuz davranışlarda bulunduğu yönündeki ihbarları değerlendiren Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili araştırma başlattı. Yapılan incelemelerde bu kişinin polis memuru M.A. olduğu tespit edildi. Polis memuru açığa alındıEmniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını belirtirken, "Bir sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüde uygunsuz davranışlarda bulunan üniformalı şahsın Polis Memuru M.A. olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu şahıs açığa alınmış ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklaması yaptı.
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emniyet genel müdürlüğü (egm), polis, idari soruşturma
emniyet genel müdürlüğü (egm), polis, idari soruşturma

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Sosyal medyada uygunsuz davranışlarda bulunan polis açığa alındı

14:46 11.09.2024
© AAPolis, Emniyet Genel Müdürlüğü, amblem
Polis, Emniyet Genel Müdürlüğü, amblem - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© AA
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Sosyal medya platformunda üniformasıyla uygunsuz davranışlarda bulunan polis memurunun açığa alındığı açıklandı.
Bir sosyal medya platformunda üniformalı bir kişinin uygunsuz davranışlarda bulunduğu yönündeki ihbarları değerlendiren Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili araştırma başlattı. Yapılan incelemelerde bu kişinin polis memuru M.A. olduğu tespit edildi.

Polis memuru açığa alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını belirtirken, "Bir sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüde uygunsuz davranışlarda bulunan üniformalı şahsın Polis Memuru M.A. olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu şahıs açığa alınmış ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklaması yaptı.
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