https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/emniyet-genel-mudurlugu-acikladi-sosyal-medyada-uygunsuz-davranislarda-bulunan-polis-aciga-alindi-1087909170.html

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Sosyal medyada uygunsuz davranışlarda bulunan polis açığa alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: Sosyal medyada uygunsuz davranışlarda bulunan polis açığa alındı

Sputnik Türkiye

Sosyal medya platformunda üniformasıyla uygunsuz davranışlarda bulunan polis memurunun açığa alındığı açıklandı. 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T14:46+0300

2024-09-11T14:46+0300

2024-09-11T14:46+0300

türkiye

emniyet genel müdürlüğü (egm)

polis

idari soruşturma

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Bir sosyal medya platformunda üniformalı bir kişinin uygunsuz davranışlarda bulunduğu yönündeki ihbarları değerlendiren Emniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili araştırma başlattı. Yapılan incelemelerde bu kişinin polis memuru M.A. olduğu tespit edildi. Polis memuru açığa alındıEmniyet Genel Müdürlüğü konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını belirtirken, "Bir sosyal medya platformunda paylaşılan görüntüde uygunsuz davranışlarda bulunan üniformalı şahsın Polis Memuru M.A. olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu şahıs açığa alınmış ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklaması yaptı.

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Sputnik Türkiye

emniyet genel müdürlüğü (egm), polis, idari soruşturma