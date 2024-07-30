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Aile hekimine saldıran iki kardeşten biri tutuklandı: 'Ben darp etmedim doktor darp etti'
Aile hekimine saldıran iki kardeşten biri tutuklandı: 'Ben darp etmedim doktor darp etti'
Sputnik Türkiye
Muğla'nın Bodrum ilçesinde aile hekimi Mustafa Hürkal Tezvar'ı darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki kardeşten biri tutuklandı. Tutuklanan zanlı, "Ben... 30.07.2024, Sputnik Türkiye
2024-07-30T18:55+0300
2024-07-30T18:56+0300
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İstanbul'dan Bodrum'a tatile gelen 55 yaşındaki Engin S. ve 48 yaşındaki kardeşi Ö.A.S. ve Hilal S., dün Ortakent-Yahşi Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Eşini yüksek ateş şikayetiyle merkeze götüren Engin S., Dr. Mustafa Hürkal Tezvar ile tartıştı. Doktor acile kaldırıldıİddiaya göre Engin S. ve kardeşi Ö.A.S., tartıştıkları doktoru darp etti. Olay sonrası kalbinde pil takılı olduğu öğrenilen doktor fenalaştı. Duran kalbi merkezdeki mesai arkadaşları tarafından yeniden çalıştırılan Dr. Mustafa Hürkal Tezvar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Doktorun tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ederken, olayın ardından gözaltına alınarak Yalıkavak Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen Engin S. ile kız kardeşi Ö.S.A. öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheli Engin S.'nin verdiği ifadede, yüksek ateşi olan eşine bakması için doktorun yanına gittiğini ve doktoru kolundan tutarak çektiğini, bunun üzerine doktorun kendisine küfür ettiğini, o esnada kardeşinin araya girdiğini ve yaşanan olayda kendisinin ve kardeşinin yaralandığını öne sürdü. Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'a herhangi bir darp girişiminin olmadığını savunan Engin S., kardeşi ile birlikte odadan çıktıktan sonra doktorun fenalaştığını söyledi. Darp raporu aldılarEngin S.'nin kız kardeşi Ö.S.A. da Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'a herhangi bir fiziki saldırısının olmadığını, araya girmek istediği sırada ağabeyinin ve kendisinin yaralandığını iddia etti. İki kardeşin de darp raporu alıp Dr. Tezvar'dan şikâyetçi oldukları öğrenildi. Adli makamların karşısına çıkarılan Engin S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kardeşi Ö.A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Engin S., adliye çıkışında gazetecilerin "Doktoru darp ettiğiniz iddia ediliyor. Bir şeyler söyleyecek misiniz?" sorusuna "Ben darp etmedim, doktor darp etti" şeklinde yanıt verdi.
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darp, bodrum, doktor
darp, bodrum, doktor

Aile hekimine saldıran iki kardeşten biri tutuklandı: 'Ben darp etmedim doktor darp etti'

18:55 30.07.2024 (güncellendi: 18:56 30.07.2024)
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-AW257662Aile hekimi Mustafa Hürkal Tezvar'ı darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki kardeşten 1'i tutuklandı
Aile hekimi Mustafa Hürkal Tezvar'ı darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki kardeşten 1'i tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
© İHA / EREN AYHAN - HAMDİ YÖRÜR-AW257662
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde aile hekimi Mustafa Hürkal Tezvar'ı darp ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki kardeşten biri tutuklandı. Tutuklanan zanlı, "Ben darp etmedim doktor darp etti" diyerek kendini savundu.
İstanbul'dan Bodrum'a tatile gelen 55 yaşındaki Engin S. ve 48 yaşındaki kardeşi Ö.A.S. ve Hilal S., dün Ortakent-Yahşi Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Eşini yüksek ateş şikayetiyle merkeze götüren Engin S., Dr. Mustafa Hürkal Tezvar ile tartıştı.

Doktor acile kaldırıldı

İddiaya göre Engin S. ve kardeşi Ö.A.S., tartıştıkları doktoru darp etti. Olay sonrası kalbinde pil takılı olduğu öğrenilen doktor fenalaştı. Duran kalbi merkezdeki mesai arkadaşları tarafından yeniden çalıştırılan Dr. Mustafa Hürkal Tezvar, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Doktorun tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ederken, olayın ardından gözaltına alınarak Yalıkavak Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen Engin S. ile kız kardeşi Ö.S.A. öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Şüpheli Engin S.'nin verdiği ifadede, yüksek ateşi olan eşine bakması için doktorun yanına gittiğini ve doktoru kolundan tutarak çektiğini, bunun üzerine doktorun kendisine küfür ettiğini, o esnada kardeşinin araya girdiğini ve yaşanan olayda kendisinin ve kardeşinin yaralandığını öne sürdü.
Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'a herhangi bir darp girişiminin olmadığını savunan Engin S., kardeşi ile birlikte odadan çıktıktan sonra doktorun fenalaştığını söyledi.

Darp raporu aldılar

Engin S.'nin kız kardeşi Ö.S.A. da Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'a herhangi bir fiziki saldırısının olmadığını, araya girmek istediği sırada ağabeyinin ve kendisinin yaralandığını iddia etti. İki kardeşin de darp raporu alıp Dr. Tezvar'dan şikâyetçi oldukları öğrenildi.
Adli makamların karşısına çıkarılan Engin S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kardeşi Ö.A.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Engin S., adliye çıkışında gazetecilerin "Doktoru darp ettiğiniz iddia ediliyor. Bir şeyler söyleyecek misiniz?" sorusuna "Ben darp etmedim, doktor darp etti" şeklinde yanıt verdi.
Şeyma Subaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2024
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