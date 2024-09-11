https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/chp-lideri-ozelden-kendisinden-ozur-bekleyen-cumhurbaskani-erdogan-ile-ilgili-aciklama-dun-bir-1087917922.html
CHP lideri Özel'den kendisinden özür bekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklama: Dün bir telefon açmayı düşündüm
CHP lideri Özel'den kendisinden özür bekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklama: Dün bir telefon açmayı düşündüm
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özel, Dilruba Kayserilioğlu ile ilgili özür bekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili soruya verdiği yanıtta Erdoğan'a bir telefon açmayı... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T19:50+0300
2024-09-11T19:50+0300
2024-09-11T19:51+0300
politika
recep tayyip erdoğan
özgür özel
dilruba kayserilioğlu
özür dilemek
özür
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adnan Menderes Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.Özel, bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dilruba üzerinden sizden bir özür beklediğini ifade etti. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Dilruba meselesinde inanın dün Sayın Erdoğan'a bir telefon açmayı düşündüm. 'Gerçekten bilmiyorsanız anlatayım, bilip de yapıyorsanız niye böyle yapıyorsunuz' diyecektim?" yanıtını verdi.Ancak bu tip telefonlar için Türkiye'de siyasetin biraz daha normalleşmesi gerektiğini söyleyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir büyüğü, bir dostuyla ile konuşabilecek durumda olması halinde arayabileceğini ifade etti. CHP lideri konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:Özür dilemesi için suçunun ne olduğunu bilmediğini ifade eden Özel, Dilruba Kayserilioğlu'nun açıklamalarının kendi takdiri olduğunu, bu sözlerden alınmış, üzülmüş, kendini kötü hissetmiş kim varsa Dilruba adına özür dilediğini söyledi.'Şimdi Sayın Erdoğan da onlardan bir özür dilesin'Özel, CHP seçmenini üzen çeşitli ifadeler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür beklediğini belirtti ve "Şimdi Sayın Erdoğan da onlardan bir özür dilesin ve Türkiye yeni bir aşamaya geçsin. Kötü bir söz söylemedim. Benim dilenecek bir özrüm yok" dedi.'AK Partili seçmenden bu sözü söyleyenler adına özür diliyorum'Dilruba'nın sözlerinin kendilerine mal edildiğini ifade eden Özel, şu açıklamada bulundu:'Atatürk'ün askeriyim' diyen hiçbir teğmen suçlanamaz'Teğmenlerin kılıçlarla yemin etmesi gündemiyle ilgili gelen bir soruya yanıt verem Özel kılıç çatmaya yetişen teğmenlerin yüzde 90'ının katıldığını, bunun yıllardır yapılan bir ritüel olduğunu ifade etti.Teğmenlerin kılıç kuşanmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıldıktan sonra "Tören bitmiştir, Cumhurbaşkanı birliği terk etmiştir" sözlerinden sonra gerçekleştirdiğini aktaran Özel şu açıklamayı yaptı:
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recep tayyip erdoğan, özgür özel, dilruba kayserilioğlu, özür dilemek, özür
recep tayyip erdoğan, özgür özel, dilruba kayserilioğlu, özür dilemek, özür
CHP lideri Özel'den kendisinden özür bekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili açıklama: Dün bir telefon açmayı düşündüm
19:50 11.09.2024 (güncellendi: 19:51 11.09.2024)
CHP Genel Başkanı Özel, Dilruba Kayserilioğlu ile ilgili özür bekleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili soruya verdiği yanıtta Erdoğan'a bir telefon açmayı düşündüğünü anlattı. Özel, sırf ibretialem olsun diye tutuklanıp 33 yaşında genç bir kadının cezaevine konulmasını yanlış, ölçüsüz ve adaletsiz bulduğunu söyledi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adnan Menderes Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Özel, bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dilruba üzerinden sizden bir özür beklediğini ifade etti. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna "Dilruba meselesinde inanın dün Sayın Erdoğan'a bir telefon açmayı düşündüm. 'Gerçekten bilmiyorsanız anlatayım, bilip de yapıyorsanız niye böyle yapıyorsunuz' diyecektim?" yanıtını verdi.
Ancak bu tip telefonlar için Türkiye'de siyasetin biraz daha normalleşmesi gerektiğini söyleyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir büyüğü, bir dostuyla ile konuşabilecek durumda olması halinde arayabileceğini ifade etti.
CHP lideri konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Dilruba meselesinde inanın dün Sayın Erdoğan'a bir telefon açmayı düşündüm. 'Gerçekten bilmiyorsanız anlatayım, bilip de yapıyorsanız niye böyle yapıyorsunuz diyecektim?' Ama Türkiye siyasetinde bu tip telefonlar falan belki biraz daha normalleşmek gerekecek bunları yapabilmek için. Hani bir büyüğümle, arkadaşımla, bir dostumla konuşur gibi konuşabilsek arayıp diyeceğim ki 'Gerçekten bilmiyor musunuz? Yok da bilip de böyle söylüyorsanız burası sorunlu.'
Ben Aliağa Cezaevi'nde Dilruba'yla konuştum. Dilruba'ya dedim ki 'Bu sözlerin, siyasiler hazmeder, hazmetmek zorunda ama bir grup seçmeni, bir grup insanı üzmüş olabilir. Bunu telafi etmekte fayda var.' Fuarda Dilruba ile görüştüğümde dedim ki 'Bir telafi etmekte, bu ifadelerden üzüldüğünü söylemekte fayda var.'
Sayın Erdoğan diyor ki efendim, 'Dilruba'nın ifadelerini sahipleniyor.' Ben Dilruba'nın ifadelerini sahiplenmiyorum, ben Dilruba'nın ifade özgürlüğünü... Ve böylesi bir meseleden kişilerin sırf ibretialem olsun diye tutuklanıp 33 yaşında genç bir kadının cezaevine konulmasını yanlış, ölçüsüz ve adaletsiz buluyorum."
Özür dilemesi için suçunun ne olduğunu bilmediğini ifade eden Özel, Dilruba Kayserilioğlu'nun açıklamalarının kendi takdiri olduğunu, bu sözlerden alınmış, üzülmüş, kendini kötü hissetmiş kim varsa Dilruba adına özür dilediğini söyledi.
'Şimdi Sayın Erdoğan da onlardan bir özür dilesin'
Özel, CHP seçmenini üzen çeşitli ifadeler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özür beklediğini belirtti ve "Şimdi Sayın Erdoğan da onlardan bir özür dilesin ve Türkiye yeni bir aşamaya geçsin. Kötü bir söz söylemedim. Benim dilenecek bir özrüm yok" dedi.
'AK Partili seçmenden bu sözü söyleyenler adına özür diliyorum'
Dilruba'nın sözlerinin kendilerine mal edildiğini ifade eden Özel, şu açıklamada bulundu:
"Geçmişte birisi köşe yazmış 'bidon kafa' demiş. Birisi köşe yazmış 'göbeğini kaşıyan adam' demiş. Bunlar da AK Partili seçmeni üzmüş. AK Partili seçmenden bu sözü söyleyenler adına özür diliyorum. Hadi Sayın Erdoğan da bir adım atsın ve o da söylediği sözler ve AK Partililerin söyleyip Cumhuriyet Halk Partilileri, AK Partili olmayanları üzen bütün ifadeler için özür dilesin. Türkiye normalleşmede yeni bir adım daha atsın, millet bunu istiyor. Ben üstüme düşeni yaptım. Şimdi sıra Sayın Erdoğan'da. Uzatın mikrofonları bakalım Sayın Erdoğan da bunu yapabilecek mi?"
'Atatürk'ün askeriyim' diyen hiçbir teğmen suçlanamaz'
Teğmenlerin kılıçlarla yemin etmesi gündemiyle ilgili gelen bir soruya yanıt verem Özel kılıç çatmaya yetişen teğmenlerin yüzde 90'ının katıldığını, bunun yıllardır yapılan bir ritüel olduğunu ifade etti.
Teğmenlerin kılıç kuşanmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıldıktan sonra "Tören bitmiştir, Cumhurbaşkanı birliği terk etmiştir" sözlerinden sonra gerçekleştirdiğini aktaran Özel şu açıklamayı yaptı:
"Şimdi bu insanlara sırf birilerinin gazını almak ve birilerinin istediği gibi kutuplaşmak için 'Yok efendim ceza vereceğiz, hesap ödeteceğiz' yaklaşımları son derece sorunludur. Bu yüzden bu ifadeleri bir an önce terk etmesini, bu meseleyi artık suni bir sorun haline getirmemesini düşünüyoruz. Ağız tadıyla sevindirtmediler, 3 kadın teğmen 3 harp okulunun birincisi oldu. Ne yapacaksın şimdi? O yemini ettiren kadın teğmeni ordudan mı ihraç edeceksin?
"Milletçe bu işin peşi, siyasetçi olarak bunun istismarı, tartışması bir tarafa bırakılsın, orada bu ülkesini seven gencecik çocukların tekrar ettikleri bir ritüele siyasi anlamlar yüklenmesin. 'Atatürk'ün askeriyim' diyen hiçbir teğmen suçlanamaz. Suçlayanlar tarih önünde suçlu duruma düşerler."