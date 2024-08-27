https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/namibya-723-vahsi-hayvani-kuraklik-nedeniyle-itlaf-edip-halka-dagitma-karari-aldi-1087334285.html
Namibya, 723 vahşi hayvanı kuraklık nedeniyle itlaf edip halka dağıtma kararı aldı
Namibya, 723 vahşi hayvanı kuraklık nedeniyle itlaf edip halka dağıtma kararı aldı
Sputnik Türkiye
Namibya Çevre Bakanlığı, 83'ü fil olmak üzere 723 vahşi hayvanı itlaf etmeyi ve etlerini Güney Afrika'daki şiddetli kuraklık nedeniyle kendilerini beslemekte... 27.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-27T17:59+0300
2024-08-27T17:59+0300
2024-08-27T18:00+0300
dünya
çevre bakanlığı
namibya
antilop
fil
zebra
su aygırı
bufalo
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/13/1044313037_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_891199e0a92b0c311c8ec2f29898d4b8.jpg
Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, itlafın yetkililerin hayvan sayısının mevcut otlak ve su kaynaklarını aştığına inandığı parklarda ve ortak alanlarda gerçekleştirileceği belirtildi.Birleşmiş Milletler'in yayımladığı verilere göre, Güney Afrika son yılların en kötü kuraklığıyla karşı karşıya olduğu ifade ediliyor. Namibya'nın ise geçen ay gıda rezervlerinin yüzde 84'ünü tükettiği aktarıldı. Buna bağlı olarak Namibya nüfusunun neredeyse yarısının gelecek aylarda yüksek düzeyde gıda güvensizliği yaşaması bekleniyor.Çevre Bakanlığı şiddetli bir kuraklıkla birlikte, yetkililerin müdahale etmemesi halinde insan-yaban hayatı çatışmalarının artmasının beklendiğini belirterek, “Bu amaçla, belirlenen çatışma alanlarından 83 fil itlaf edilecek (ve) etleri kuraklık yardım programına tahsis edilecek” açıklamasında bulundu.Namibya ayrıca 30 su aygırı ve 60 bufalonun yanı sıra 50 impala, 100 mavi antilop, 300 zebra ve 100 boğa antilopu itlaf etmeyi planlıyor.Şimdiye kadar 157 adet hayvanın profesyonel avculat ve hükümetin anlaşmalı olduğu şirketler tarafından avlandığı ifade edilen açıklamada, 56 tondan fazla et elde edildiği belirtildi.Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Bu uygulama gerekli ve doğal kaynaklarımızın Namibya vatandaşlarının yararına kullanıldığı anayasal yetkilerimizle uyumlu” denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/kargo-hirsizlarini-telefon-takip-cihaziyla-yakaladi-1087330452.html
namibya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/13/1044313037_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_89ad9bc8bbc046b4182d3dad4f849730.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
çevre bakanlığı, namibya, antilop, fil, zebra, su aygırı, bufalo
çevre bakanlığı, namibya, antilop, fil, zebra, su aygırı, bufalo
Namibya, 723 vahşi hayvanı kuraklık nedeniyle itlaf edip halka dağıtma kararı aldı
17:59 27.08.2024 (güncellendi: 18:00 27.08.2024)
Namibya Çevre Bakanlığı, 83'ü fil olmak üzere 723 vahşi hayvanı itlaf etmeyi ve etlerini Güney Afrika'daki şiddetli kuraklık nedeniyle kendilerini beslemekte zorlanan insanlara dağıtmayı planladığını duyurdu.
Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, itlafın yetkililerin hayvan sayısının mevcut otlak ve su kaynaklarını aştığına inandığı parklarda ve ortak alanlarda gerçekleştirileceği belirtildi.
Birleşmiş Milletler'in yayımladığı verilere göre, Güney Afrika son yılların en kötü kuraklığıyla karşı karşıya olduğu ifade ediliyor. Namibya'nın ise geçen ay gıda rezervlerinin yüzde 84'ünü tükettiği aktarıldı. Buna bağlı olarak Namibya nüfusunun neredeyse yarısının gelecek aylarda yüksek düzeyde gıda güvensizliği yaşaması bekleniyor.
Çevre Bakanlığı şiddetli bir kuraklıkla birlikte, yetkililerin müdahale etmemesi halinde insan-yaban hayatı çatışmalarının artmasının beklendiğini belirterek, “Bu amaçla, belirlenen çatışma alanlarından 83 fil itlaf edilecek (ve) etleri kuraklık yardım programına tahsis edilecek” açıklamasında bulundu.
Namibya ayrıca 30 su aygırı ve 60 bufalonun yanı sıra 50 impala, 100 mavi antilop, 300 zebra ve 100 boğa antilopu itlaf etmeyi planlıyor.
Şimdiye kadar 157 adet hayvanın profesyonel avculat ve hükümetin anlaşmalı olduğu şirketler tarafından avlandığı ifade edilen açıklamada, 56 tondan fazla et elde edildiği belirtildi.
Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Bu uygulama gerekli ve doğal kaynaklarımızın Namibya vatandaşlarının yararına kullanıldığı anayasal yetkilerimizle uyumlu” denildi.