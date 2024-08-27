https://anlatilaninotesi.com.tr/20240827/namibya-723-vahsi-hayvani-kuraklik-nedeniyle-itlaf-edip-halka-dagitma-karari-aldi-1087334285.html

Namibya, 723 vahşi hayvanı kuraklık nedeniyle itlaf edip halka dağıtma kararı aldı

Namibya, 723 vahşi hayvanı kuraklık nedeniyle itlaf edip halka dağıtma kararı aldı

Sputnik Türkiye

Namibya Çevre Bakanlığı, 83'ü fil olmak üzere 723 vahşi hayvanı itlaf etmeyi ve etlerini Güney Afrika'daki şiddetli kuraklık nedeniyle kendilerini beslemekte... 27.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-27T17:59+0300

2024-08-27T17:59+0300

2024-08-27T18:00+0300

dünya

çevre bakanlığı

namibya

antilop

fil

zebra

su aygırı

bufalo

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Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, itlafın yetkililerin hayvan sayısının mevcut otlak ve su kaynaklarını aştığına inandığı parklarda ve ortak alanlarda gerçekleştirileceği belirtildi.Birleşmiş Milletler'in yayımladığı verilere göre, Güney Afrika son yılların en kötü kuraklığıyla karşı karşıya olduğu ifade ediliyor. Namibya'nın ise geçen ay gıda rezervlerinin yüzde 84'ünü tükettiği aktarıldı. Buna bağlı olarak Namibya nüfusunun neredeyse yarısının gelecek aylarda yüksek düzeyde gıda güvensizliği yaşaması bekleniyor.Çevre Bakanlığı şiddetli bir kuraklıkla birlikte, yetkililerin müdahale etmemesi halinde insan-yaban hayatı çatışmalarının artmasının beklendiğini belirterek, “Bu amaçla, belirlenen çatışma alanlarından 83 fil itlaf edilecek (ve) etleri kuraklık yardım programına tahsis edilecek” açıklamasında bulundu.Namibya ayrıca 30 su aygırı ve 60 bufalonun yanı sıra 50 impala, 100 mavi antilop, 300 zebra ve 100 boğa antilopu itlaf etmeyi planlıyor.Şimdiye kadar 157 adet hayvanın profesyonel avculat ve hükümetin anlaşmalı olduğu şirketler tarafından avlandığı ifade edilen açıklamada, 56 tondan fazla et elde edildiği belirtildi.Çevre Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada “Bu uygulama gerekli ve doğal kaynaklarımızın Namibya vatandaşlarının yararına kullanıldığı anayasal yetkilerimizle uyumlu” denildi.

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çevre bakanlığı, namibya, antilop, fil, zebra, su aygırı, bufalo