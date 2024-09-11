https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/big-mable-eglencesi-olumle-bitti-denize-dusen-kadini-fark-etmeyen-tekne-uzerinden-gecti-1087915032.html
Big Mable eğlencesi ölümle bitti: Denize düşen kadını fark etmeyen tekne üzerinden geçti
Big Mable eğlencesi ölümle bitti: Denize düşen kadını fark etmeyen tekne üzerinden geçti
Sputnik Türkiye
Alanya'da, 'Big Mable' aktivitesi sırasında denize düşen genç kadın, başka bir teknenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T17:24+0300
2024-09-11T17:24+0300
2024-09-11T17:24+0300
yaşam
alanya
su sporları
big mable
tekne kazası
tekne faciası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087914549_0:64:999:626_1920x0_80_0_0_44a83a893777ed0a343913b70658edb5.jpg
Su sporu yapmak için Alanya Okurcalar Mahallesi'ne gelen 36 yaşındaki Cennet Aslan, şişme bir koltuk şeklinde olan ve sürat teknesiyle çekilen Big Mable ismi verilen ekipmana bindi. Sahilden uzaklaştıkları sırada teknenin manevra yapması nedeniyle Aslan, savrularak denize düştü. O sırada farklı bir su sporuna ait parasailing teknesi Aslan'ı fark etmeyip üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrollerde bot yardımıyla denizden kıyaya çıkarılan Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/tekne-kazasinda-pervane-carpti-antalya-ticaret-ve-sanayi-odasi-baskani-yasamini-yitirdi-1086022121.html
alanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0b/1087914549_41:0:958:688_1920x0_80_0_0_1edae6397808e03d855d5b8782cc0ad7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
alanya, su sporları, big mable, tekne kazası, tekne faciası
alanya, su sporları, big mable, tekne kazası, tekne faciası
Big Mable eğlencesi ölümle bitti: Denize düşen kadını fark etmeyen tekne üzerinden geçti
Alanya'da, 'Big Mable' aktivitesi sırasında denize düşen genç kadın, başka bir teknenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Su sporu yapmak için Alanya Okurcalar Mahallesi'ne gelen 36 yaşındaki Cennet Aslan, şişme bir koltuk şeklinde olan ve sürat teknesiyle çekilen Big Mable ismi verilen ekipmana bindi.
Sahilden uzaklaştıkları sırada teknenin manevra yapması nedeniyle Aslan, savrularak denize düştü. O sırada farklı bir su sporuna ait parasailing teknesi Aslan'ı fark etmeyip üzerinden geçti.
İhbar üzerine olay yerine Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrollerde bot yardımıyla denizden kıyaya çıkarılan Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.