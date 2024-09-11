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Big Mable eğlencesi ölümle bitti: Denize düşen kadını fark etmeyen tekne üzerinden geçti
Big Mable eğlencesi ölümle bitti: Denize düşen kadını fark etmeyen tekne üzerinden geçti
Sputnik Türkiye
Alanya'da, 'Big Mable' aktivitesi sırasında denize düşen genç kadın, başka bir teknenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T17:24+0300
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Su sporu yapmak için Alanya Okurcalar Mahallesi'ne gelen 36 yaşındaki Cennet Aslan, şişme bir koltuk şeklinde olan ve sürat teknesiyle çekilen Big Mable ismi verilen ekipmana bindi. Sahilden uzaklaştıkları sırada teknenin manevra yapması nedeniyle Aslan, savrularak denize düştü. O sırada farklı bir su sporuna ait parasailing teknesi Aslan'ı fark etmeyip üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrollerde bot yardımıyla denizden kıyaya çıkarılan Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/tekne-kazasinda-pervane-carpti-antalya-ticaret-ve-sanayi-odasi-baskani-yasamini-yitirdi-1086022121.html
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alanya, su sporları, big mable, tekne kazası, tekne faciası
alanya, su sporları, big mable, tekne kazası, tekne faciası

Big Mable eğlencesi ölümle bitti: Denize düşen kadını fark etmeyen tekne üzerinden geçti

17:24 11.09.2024
Alanya
Alanya - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
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Alanya'da, 'Big Mable' aktivitesi sırasında denize düşen genç kadın, başka bir teknenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Su sporu yapmak için Alanya Okurcalar Mahallesi'ne gelen 36 yaşındaki Cennet Aslan, şişme bir koltuk şeklinde olan ve sürat teknesiyle çekilen Big Mable ismi verilen ekipmana bindi.
Sahilden uzaklaştıkları sırada teknenin manevra yapması nedeniyle Aslan, savrularak denize düştü. O sırada farklı bir su sporuna ait parasailing teknesi Aslan'ı fark etmeyip üzerinden geçti.
İhbar üzerine olay yerine Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrollerde bot yardımıyla denizden kıyaya çıkarılan Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ali Bahar - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2024
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Tekne kazasında pervane çarptı: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı yaşamını yitirdi
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