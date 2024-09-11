https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/big-mable-eglencesi-olumle-bitti-denize-dusen-kadini-fark-etmeyen-tekne-uzerinden-gecti-1087915032.html

Big Mable eğlencesi ölümle bitti: Denize düşen kadını fark etmeyen tekne üzerinden geçti

Big Mable eğlencesi ölümle bitti: Denize düşen kadını fark etmeyen tekne üzerinden geçti

Sputnik Türkiye

Alanya'da, 'Big Mable' aktivitesi sırasında denize düşen genç kadın, başka bir teknenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T17:24+0300

2024-09-11T17:24+0300

2024-09-11T17:24+0300

yaşam

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Su sporu yapmak için Alanya Okurcalar Mahallesi'ne gelen 36 yaşındaki Cennet Aslan, şişme bir koltuk şeklinde olan ve sürat teknesiyle çekilen Big Mable ismi verilen ekipmana bindi. Sahilden uzaklaştıkları sırada teknenin manevra yapması nedeniyle Aslan, savrularak denize düştü. O sırada farklı bir su sporuna ait parasailing teknesi Aslan'ı fark etmeyip üzerinden geçti. İhbar üzerine olay yerine Alanya Sahil Güvenlik Komutanlığı, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrollerde bot yardımıyla denizden kıyaya çıkarılan Aslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz kadının cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediye Morgu'na konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sputnik Türkiye

alanya, su sporları, big mable, tekne kazası, tekne faciası