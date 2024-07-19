https://anlatilaninotesi.com.tr/20240719/tekne-kazasinda-pervane-carpti-antalya-ticaret-ve-sanayi-odasi-baskani-yasamini-yitirdi-1086022121.html

Tekne kazasında pervane çarptı: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı yaşamını yitirdi

Tekne kazasında pervane çarptı: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı yaşamını yitirdi

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Kemer ilçesinde geçirdiği tekne kazası sonucu ağır yaralanan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Ali Bahar, hastanede hayatını kaybetti. 19.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-19T15:17+0300

2024-07-19T15:17+0300

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Aynı zamanda Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanlığı yapan Bahar, teknede yaşadığı kaza nedeniyle ağır yaralandı.İhbar üzerine marinaya gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Bahar, tedaviye alındı.Bahar, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Pervane çarptıAli Bahar'ın kendi teknesiyle hareket halindeyken denize düştüğü ve pervaneye çarpması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.Bahar'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı.Antalya Valisi Hulusi Şahin, hastane bahçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Bahar'ın teknesiyle elim bir kazaya maruz kaldığını söyledi.Kazadan 6 dakika sonra sağlık ekiplerinin müdahale ettiğini belirten Şahin, "Kemer'deki Yaşam Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hakk'ın rahmetine kavuştu." dedi.Çok üzüntülü olduğunu ifade eden Şahin, "Ali Bahar, Antalya'nın yetiştirdiği çok çalışkan, atılgan ve vizyon sahibi bir sanayicimizdi. Türk milleti çok değerli bir sanayicisini, Antalya da çok değerli bir evladını kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20201103/alanyada-1-turistin-oldugu-tekne-kazasi-sonrasi-kaptan-gozaltinda-1043148684.html

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antalya, tekne, tekne kazası, tekne faciası, istanbul ticaret odası (ito), ticaret