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Biden, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesi hakkında konuştu: 'Kurşun yerden sekmiş'
Biden, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesi hakkında konuştu: 'Kurşun yerden sekmiş'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesi hakkında "Öyle gözüküyor ki bu bir kazaydı (kurşun) yerden sekerek kaza... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'dan New York'a doğru yola çıkarken, İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi hakkında sorulan bir soruyu yanıtladı. Biden, İsrail'in Eygi'nin öldürülmesini kabul etmesiyle ilgili yorumunu soran gazeteciye konuyla ilgili daha detaylı bilgi aldığını ifade etti.ABD Başkanı Biden, kendisine soruyu yönelten gazeteciye, "Öyle gözüküyor ki bu bir kazaydı, (kurşun) yerden sekerek kaza ile onu vurmuş. Halen bu konu üzerine çalışıyorum" cevabını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/bakan-fidandan-aysenur-ezgi-eyginin-oldurulmesiyle-ilgili-aciklama-bu-cinayetin-hukuki-acidan-da-1087879819.html
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ayşenur ezgi eygi , israil, israil-filistin, israil ordusu, israil askeri, joe biden
ayşenur ezgi eygi , israil, israil-filistin, israil ordusu, israil askeri, joe biden

Biden, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesi hakkında konuştu: 'Kurşun yerden sekmiş'

01:23 11.09.2024
© İHA-AW282353Ayşenur Ezgi Eygi
Ayşenur Ezgi Eygi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© İHA-AW282353
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ABD Başkanı Joe Biden, Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesi hakkında "Öyle gözüküyor ki bu bir kazaydı (kurşun) yerden sekerek kaza ile onu vurmuş" dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'dan New York'a doğru yola çıkarken, İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi hakkında sorulan bir soruyu yanıtladı. Biden, İsrail'in Eygi'nin öldürülmesini kabul etmesiyle ilgili yorumunu soran gazeteciye konuyla ilgili daha detaylı bilgi aldığını ifade etti.
ABD Başkanı Biden, kendisine soruyu yönelten gazeteciye, "Öyle gözüküyor ki bu bir kazaydı, (kurşun) yerden sekerek kaza ile onu vurmuş. Halen bu konu üzerine çalışıyorum" cevabını verdi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
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Bakan Fidan'dan Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama: Bu cinayetin hukuki açıdan da takipçisi olacağız
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