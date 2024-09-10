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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/bakan-fidandan-aysenur-ezgi-eyginin-oldurulmesiyle-ilgili-aciklama-bu-cinayetin-hukuki-acidan-da-1087879819.html
Bakan Fidan'dan Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama: Bu cinayetin hukuki açıdan da takipçisi olacağız
Bakan Fidan'dan Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama: Bu cinayetin hukuki açıdan da takipçisi olacağız
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, ABD ve Türk vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail'de öldürülmesiyle ilgili İsrail'in barıştan yana olanları hedef aldığını... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T21:25+0300
2024-09-10T21:25+0300
dünya
hakan fidan
israil
israil-filistin
ayşenur ezgi eygi
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Birliği 162. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi'nin (DBK) toplantısına katılmak üzere gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'den ayrılmadan önce Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.Gazze'de yaşananların vicdan sahibi herkesi derinden üzdüğünü söyleyen Bakan Fidan, İsrail askerlerince öldürülen Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili "Bu olay, İsrail'in barıştan yana olanları dahi hedef aldığını açıkça göstermiştir. Bu cinayetin tabii ki hukuki açıdan da takipçisi olacağız. Ayşenur kardeşimizin, kederli ailesinin acılarını da paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı'na gündeme dair farklı başlıklarda da açıklama yapan Bakan Fidan, "Türkiye, bölgesinde ve tüm coğrafyalarda istikrar ve barışın tesisinden yanadır. Bu zor dönemde, Arap Ligi ile yeniden başlattığımız işbirliğinin çok yararlı olacağına inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.Fidan, Kahire'deki toplantıda, başta Gazze olmak üzere tüm ülkeler için önem arz eden konuları ele aldıklarını belirterek, "Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için birlikte hareket etmek zorunda, Müslüman ülkelere, tabii ki daha da büyük bir sorumluluk düşüyor. İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi, D-8 gibi platformların tümünü, Filistinlilerin haklarını savunmak için kullanmalıyız" dedi.'İİT'nin acilen toplanması için çalışıyoruz'Suudi Arabistan, Tunus ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla da görüştüklerini dile getiren Fidan, başlıca gündem maddelerinin Gazze'deki durum olduğunu, Filistin'deki soykırımı durdurmak için atılabilecek adımları ele aldıklarını anlattı.Bakan Fidan, "Cumhurbaşkanı'mızın da açıkladığı gibi, İİT'nin acilen toplanması için çalışıyoruz. Bu konuyu da muhataplarımla görüştük" dedi.
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hakan fidan, israil, israil-filistin, ayşenur ezgi eygi
hakan fidan, israil, israil-filistin, ayşenur ezgi eygi

Bakan Fidan'dan Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama: Bu cinayetin hukuki açıdan da takipçisi olacağız

21:25 10.09.2024
© AA / Arda KüçükkayaDışişleri Bakanı Hakan Fidan
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
© AA / Arda Küçükkaya
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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD ve Türk vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail'de öldürülmesiyle ilgili İsrail'in barıştan yana olanları hedef aldığını belirterek, olayın hukuki açıdan da takipçisi olacaklarını söyledi. Bakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acilen toplanması için çalıştıklarını da ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Birliği 162. Olağan Dışişleri Bakanları Konseyi'nin (DBK) toplantısına katılmak üzere gittiği Mısır'ın başkenti Kahire'den ayrılmadan önce Anadolu Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.
Gazze'de yaşananların vicdan sahibi herkesi derinden üzdüğünü söyleyen Bakan Fidan, İsrail askerlerince öldürülen Amerikalı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin öldürülmesiyle ilgili "Bu olay, İsrail'in barıştan yana olanları dahi hedef aldığını açıkça göstermiştir. Bu cinayetin tabii ki hukuki açıdan da takipçisi olacağız. Ayşenur kardeşimizin, kederli ailesinin acılarını da paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı'na gündeme dair farklı başlıklarda da açıklama yapan Bakan Fidan, "Türkiye, bölgesinde ve tüm coğrafyalarda istikrar ve barışın tesisinden yanadır. Bu zor dönemde, Arap Ligi ile yeniden başlattığımız işbirliğinin çok yararlı olacağına inanıyoruz" değerlendirmesini yaptı.
Fidan, Kahire'deki toplantıda, başta Gazze olmak üzere tüm ülkeler için önem arz eden konuları ele aldıklarını belirterek, "Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için birlikte hareket etmek zorunda, Müslüman ülkelere, tabii ki daha da büyük bir sorumluluk düşüyor. İslam İşbirliği Teşkilatı, Arap Ligi, D-8 gibi platformların tümünü, Filistinlilerin haklarını savunmak için kullanmalıyız" dedi.

'İİT'nin acilen toplanması için çalışıyoruz'

Suudi Arabistan, Tunus ve Ürdünlü mevkidaşlarıyla da görüştüklerini dile getiren Fidan, başlıca gündem maddelerinin Gazze'deki durum olduğunu, Filistin'deki soykırımı durdurmak için atılabilecek adımları ele aldıklarını anlattı.
Bakan Fidan, "Cumhurbaşkanı'mızın da açıkladığı gibi, İİT'nin acilen toplanması için çalışıyoruz. Bu konuyu da muhataplarımla görüştük" dedi.
Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
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