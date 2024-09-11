https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/antalya-valiligi-antalyanin-turkiye-genelindeki-suc-oranlarinda-4-sirada-oldugu-iddiasi-gercegi-1087920230.html
Antalya Valiliği: 'Antalya'nın Türkiye genelindeki suç oranlarında 4. sırada olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır'
Antalya Valiliği: 'Antalya'nın Türkiye genelindeki suç oranlarında 4. sırada olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır'
Sputnik Türkiye
Antalya Valiliği, Antalya'nın suç oranlarının Türkiye'de 4'üncü sırada bulunmadığını açıkladı. Açıklamada bazı sahte verilerin TÜİK verisi olarak aktarıldığı... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T21:26+0300
2024-09-11T21:26+0300
2024-09-11T21:26+0300
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antalya
antalya valiliği
suç oranı
açıklama
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Antalya Valiliği, Antalya'nın suç oranları bakımından Türkiye'de 4'üncü sırada yer aldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığına dair bir açıklamada bulundu. Valilik yaptığı açıklamada, son günlerde Antalya'nın suç oranları hakkında yanlış ve yanıltıcı bilgilerden oluşan bazı sahte verilerin TÜİK verileri olarak yayımlandığının görüldüğü bildirdi.Açıklamada, kentin suç oranlarının Türkiye'de 4'üncü sırada yer aldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanırken, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/antalya-havalimaninda-yabanci-uyruklu-adamin-olumuyle-ilgili-egmden-aciklama-1087881922.html
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antalya suç oranı, antalya suç oranları,
Antalya Valiliği: 'Antalya'nın Türkiye genelindeki suç oranlarında 4. sırada olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır'
Antalya Valiliği, Antalya'nın suç oranlarının Türkiye'de 4'üncü sırada bulunmadığını açıkladı. Açıklamada bazı sahte verilerin TÜİK verisi olarak aktarıldığı ifade edildi.
Antalya Valiliği, Antalya'nın suç oranları bakımından Türkiye'de 4'üncü sırada yer aldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığına dair bir açıklamada bulundu.
Valilik yaptığı açıklamada, son günlerde Antalya'nın suç oranları hakkında yanlış ve yanıltıcı bilgilerden oluşan bazı sahte verilerin TÜİK verileri olarak yayımlandığının görüldüğü bildirdi.
Açıklamada, kentin suç oranlarının Türkiye'de 4'üncü sırada yer aldığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanırken, şunlar kaydedildi:
"Sahte verilerde, Antalya'nın Türkiye genelindeki suç oranlarında 4. sırada olduğu iddia edilmektedir. Ancak bu bilgi kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. TÜİK tarafından yayınlanan resmi verilere dayanmayan bu tarz yanıltıcı içeriklerin, kamuoyunu yanlış yönlendirme amacı taşıdığı anlaşılmaktadır. Resmi istatistikler, güvenilir ve doğru bilgi kaynağı olan TÜİK tarafından açıklanmaktadır."