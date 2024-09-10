https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/antalya-havalimaninda-yabanci-uyruklu-adamin-olumuyle-ilgili-egmden-aciklama-1087881922.html

Antalya Havalimanı'nda yabancı uyruklu adamın ölümüyle ilgili EGM'den açıklama

Antalya Havalimanı'nda yabancı uyruklu adamın ölümüyle ilgili EGM'den açıklama

Sputnik Türkiye

Kazakistan doğumlu Anton Paul isimli adama Antalya Havalimanı'nda müdahale edilmesi ve sonrasından adamın hayatını kaybetmesiyle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T23:09+0300

2024-09-10T23:09+0300

2024-09-10T23:09+0300

emniyet genel müdürlüğü (egm)

türkiye

antalya havalimanı

müdahale

kelepçe

etkisiz hale getirildi

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Almanya pasaportu bulunan Kazakistan doğumlu Anton Paul'un dün Antalya Havalimanı 2. Dış Hatlar Terminali binasında X-Ray cihazından geçeceği sırada görevlilere zorluk çıkardığı ve adama güçlükle müdahale edilebildiğini açıkladı. EGM'nin açıklamasında alkollü olduğu değerlendirilen Paul'un, valizini X-Ray cihazında bırakıp gittiği ve saat 19.40'daki uçağını kaçırdığı belirtildi. Açıklamada, bir marketten ücretsiz olarak alkollü içecek almaya çalışan bu kişinin çevreye rahatsızlık verdiğinin tespit edildiği ifade edildi.EGM yaptığı açıklamada Anton Paul'un, saat 23.00 sıralarında, havalimanı danışma ve bilet satış ofisinde çalışanlara rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis memurlarınca terminal binasının dışına çıkarıldığını belirtti.'Bir müddet sonra şahsın eks olduğu bildirilmiştir'Şahsın hastaneye sevk edildikten kısa süre sonra ölüm haberinin geldiği aktarılan açıklamada şunlar ifade edildi:

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türkiye

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Sputnik Türkiye

emniyet genel müdürlüğü (egm), antalya havalimanı, müdahale, kelepçe, etkisiz hale getirildi