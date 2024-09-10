https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/antalya-havalimaninda-yabanci-uyruklu-adamin-olumuyle-ilgili-egmden-aciklama-1087881922.html
Antalya Havalimanı'nda yabancı uyruklu adamın ölümüyle ilgili EGM'den açıklama
Antalya Havalimanı'nda yabancı uyruklu adamın ölümüyle ilgili EGM'den açıklama
Sputnik Türkiye
Kazakistan doğumlu Anton Paul isimli adama Antalya Havalimanı'nda müdahale edilmesi ve sonrasından adamın hayatını kaybetmesiyle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T23:09+0300
2024-09-10T23:09+0300
2024-09-10T23:09+0300
emniyet genel müdürlüğü (egm)
türkiye
antalya havalimanı
müdahale
kelepçe
etkisiz hale getirildi
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Almanya pasaportu bulunan Kazakistan doğumlu Anton Paul'un dün Antalya Havalimanı 2. Dış Hatlar Terminali binasında X-Ray cihazından geçeceği sırada görevlilere zorluk çıkardığı ve adama güçlükle müdahale edilebildiğini açıkladı. EGM'nin açıklamasında alkollü olduğu değerlendirilen Paul'un, valizini X-Ray cihazında bırakıp gittiği ve saat 19.40'daki uçağını kaçırdığı belirtildi. Açıklamada, bir marketten ücretsiz olarak alkollü içecek almaya çalışan bu kişinin çevreye rahatsızlık verdiğinin tespit edildiği ifade edildi.EGM yaptığı açıklamada Anton Paul'un, saat 23.00 sıralarında, havalimanı danışma ve bilet satış ofisinde çalışanlara rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis memurlarınca terminal binasının dışına çıkarıldığını belirtti.'Bir müddet sonra şahsın eks olduğu bildirilmiştir'Şahsın hastaneye sevk edildikten kısa süre sonra ölüm haberinin geldiği aktarılan açıklamada şunlar ifade edildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/iki-yolcu-ucagi-pistte-birbiriyle-carpisti-1087880240.html
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emniyet genel müdürlüğü (egm), antalya havalimanı, müdahale, kelepçe, etkisiz hale getirildi
emniyet genel müdürlüğü (egm), antalya havalimanı, müdahale, kelepçe, etkisiz hale getirildi
Antalya Havalimanı'nda yabancı uyruklu adamın ölümüyle ilgili EGM'den açıklama
Kazakistan doğumlu Anton Paul isimli adama Antalya Havalimanı'nda müdahale edilmesi ve sonrasından adamın hayatını kaybetmesiyle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Adamın hastanede öldüğü bildirilen açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Almanya pasaportu bulunan Kazakistan doğumlu Anton Paul'un dün Antalya Havalimanı 2. Dış Hatlar Terminali binasında X-Ray cihazından geçeceği sırada görevlilere zorluk çıkardığı ve adama güçlükle müdahale edilebildiğini açıkladı.
EGM'nin açıklamasında alkollü olduğu değerlendirilen Paul'un, valizini X-Ray cihazında bırakıp gittiği ve saat 19.40'daki uçağını kaçırdığı belirtildi. Açıklamada, bir marketten ücretsiz olarak alkollü içecek almaya çalışan bu kişinin çevreye rahatsızlık verdiğinin tespit edildiği ifade edildi.
EGM yaptığı açıklamada Anton Paul'un, saat 23.00 sıralarında, havalimanı danışma ve bilet satış ofisinde çalışanlara rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis memurlarınca terminal binasının dışına çıkarıldığını belirtti.
'Bir müddet sonra şahsın eks olduğu bildirilmiştir'
Şahsın hastaneye sevk edildikten kısa süre sonra ölüm haberinin geldiği aktarılan açıklamada şunlar ifade edildi:
"Şahıs sürekli olarak terminal binasına girmeye çalışmış ve müdahale edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Şahsa güçlükle kelepçe takılmış, olay yerine sağlık ekipleri çağırılmış ve şahıs hastaneye sevk edilmiştir. Bir müddet sonra şahsın eks olduğu bildirilmiştir. Konu ile ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla adli tahkikata başlanmıştır. İdari yönden incelenmek üzere de Mülkiye ve Polis Başmüfettişleri görevlendirilmiştir."