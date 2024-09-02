Rus Dışişleri: Almanya en derin krizde
© Sputnik / Servicio de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia / Multimedya arşivine gidinMaría Zajárova, portavoz de la Cancillería rusa
© Sputnik / Servicio de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia/
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Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Almanya'nın ABD'nin tebaasına dönüşerek egemenliğini yitirdiğini ve en derin krize girdiğini vurguladı.
Moskova'da 'Avrasya'nın Liderleri' uluslararası forumuna katılan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'un ve koalisyonun oy oranının rekor seviyede düşmesini ve 2 eyalette yapılan seçimlerde Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yüzde 30 üzerinde oy alarak birinci ve ikinci olmasını değerlendirdi.
Alman siyasetinde yaşananların sadece seçimlerin bir turunun sonucu veya münferit siyasi kararlar olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Zaharova, "Hem yıllar içinde göz göre göre egemenliğini yitirip doğrudan Washington'un tebaası haline gelen Alman devletinin, hem de başına neler geldiğini anlamayan Alman toplumunun hem ekonomik hem de ideolojik açıdan bir kriz yaşadığını görmemiz gerekiyor" dedi.
Zaharova, Almanya'nın mevcut durumda en derin krizi yaşadığının ve bu uzun vadeli bir süreç olduğunun altını çizdi.
Seçim sonuçları, özellikle hükümetin Saksonya ve Thüringen’deki zayıf performansını gözler önüne serdi. AfD’nin bu bölgelerdeki güçlü çıkışı, Alman siyasetinde önemli bir kayma olarak yorumlanıyor. Thüringen’de AfD, eyalet parlamentosunda çoğunluğu elde ederken, Saksonya’da da benzer bir başarı elde etti.
Alman siyasetinde yaşananların sadece seçimlerin bir turunun sonucu veya münferit siyasi kararlar olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Zaharova, "Hem yıllar içinde göz göre göre egemenliğini yitirip doğrudan Washington'un tebaası haline gelen Alman devletinin, hem de başına neler geldiğini anlamayan Alman toplumunun hem ekonomik hem de ideolojik açıdan bir kriz yaşadığını görmemiz gerekiyor" dedi.
Zaharova, Almanya'nın mevcut durumda en derin krizi yaşadığının ve bu uzun vadeli bir süreç olduğunun altını çizdi.
Seçim sonuçları, özellikle hükümetin Saksonya ve Thüringen’deki zayıf performansını gözler önüne serdi. AfD’nin bu bölgelerdeki güçlü çıkışı, Alman siyasetinde önemli bir kayma olarak yorumlanıyor. Thüringen’de AfD, eyalet parlamentosunda çoğunluğu elde ederken, Saksonya’da da benzer bir başarı elde etti.
Bu gelişmeler, Scholz liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve koalisyon ortakları Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) için büyük bir meydan okuma oluşturuyor. AfD’nin yükselişi, özellikle ekonomik ve göçmen sorunlarının yoğun olduğu bölgelerde halkın mevcut hükümete olan güveninin azaldığını gösteriyor.