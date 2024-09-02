https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/rus-disisleri-almanya-en-derin-krizde-1087547739.html

Rus Dışişleri: Almanya en derin krizde

Rus Dışişleri: Almanya en derin krizde

Sputnik Türkiye

Rus Dışişleri Sözcüsü Zaharova, Almanya'nın ABD'nin tebaasına dönüşerek egemenliğini yitirdiğini ve en derin krize girdiğini vurguladı. 02.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-02T16:29+0300

2024-09-02T16:29+0300

2024-09-02T16:29+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

almanya

olaf scholz

almanya için alternatif (afd)

sosyal demokrat parti (spd)

yeşiller partisi

yeşiller ve sosyal demokrat parti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/02/1087546182_0:0:2939:1654_1920x0_80_0_0_cfdbc7facca7ae550a70cf1f941bbc85.jpg

Moskova'da 'Avrasya'nın Liderleri' uluslararası forumuna katılan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Almanya'da Başbakan Olaf Scholz'un ve koalisyonun oy oranının rekor seviyede düşmesini ve 2 eyalette yapılan seçimlerde Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yüzde 30 üzerinde oy alarak birinci ve ikinci olmasını değerlendirdi.Alman siyasetinde yaşananların sadece seçimlerin bir turunun sonucu veya münferit siyasi kararlar olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Zaharova, "Hem yıllar içinde göz göre göre egemenliğini yitirip doğrudan Washington'un tebaası haline gelen Alman devletinin, hem de başına neler geldiğini anlamayan Alman toplumunun hem ekonomik hem de ideolojik açıdan bir kriz yaşadığını görmemiz gerekiyor" dedi.Zaharova, Almanya'nın mevcut durumda en derin krizi yaşadığının ve bu uzun vadeli bir süreç olduğunun altını çizdi.Seçim sonuçları, özellikle hükümetin Saksonya ve Thüringen’deki zayıf performansını gözler önüne serdi. AfD’nin bu bölgelerdeki güçlü çıkışı, Alman siyasetinde önemli bir kayma olarak yorumlanıyor. Thüringen’de AfD, eyalet parlamentosunda çoğunluğu elde ederken, Saksonya’da da benzer bir başarı elde etti.Bu gelişmeler, Scholz liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve koalisyon ortakları Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) için büyük bir meydan okuma oluşturuyor. AfD’nin yükselişi, özellikle ekonomik ve göçmen sorunlarının yoğun olduğu bölgelerde halkın mevcut hükümete olan güveninin azaldığını gösteriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240902/ukrayna-semalarindaki-rus-fuzelerini-vurmayi-oneren-polonyali-bakana-natodan-uyari-1087544185.html

rusya

almanya

saksonya

thüringen

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, almanya, olaf scholz, almanya için alternatif (afd), sosyal demokrat parti (spd), yeşiller partisi, yeşiller ve sosyal demokrat parti, kriz, siyasi kriz, ekonomik kriz, mali kriz, saksonya, thüringen, seçim, seçim sonuçları, seçim yenilgisi