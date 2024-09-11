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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/akaryakitta-guncel-tarife-degisti-motorine-indirim-geldi-1087892784.html
Akaryakıtta güncel tarife değişti: Motorine indirim geldi
Akaryakıtta güncel tarife değişti: Motorine indirim geldi
Sputnik Türkiye
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Bugünden itibaren geçerli olmak... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T09:50+0300
2024-09-11T09:50+0300
ekonomi
benzin
akaryakıt
motorin
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Bugünden itibaren motorin grubunda 1 lira 50 kuruşluk indirim yapıldı.Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 11 Eylül 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:Benzin fiyatı: 41.55 TLMotorin litre fiyatı: 41.74 TLLPG litre fiyatı: 25.13 TLİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:Benzin fiyatı: 41.42 TLMotorin litre fiyatı: 41.67 TLLPG litre fiyatı: 24.59 TLAnkara akaryakıt fiyatları:Benzin litre fiyatı: 41.90 TLMotorin litre fiyatı: 41.19 TLLPG litre fiyatı: 25.14 TLİzmir akaryakıt fiyatları:Benzin litre fiyatı: 42.35 TLMotorin litre fiyatı: 42.71 TLLPG litre fiyatı: 24.89 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/benzine-indirim-geliyor-1087668964.html
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Akaryakıtta güncel tarife değişti: Motorine indirim geldi

09:50 11.09.2024
© İHAbenzin
benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© İHA
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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 1,50 TL indirim geldi. İndirim sonrasında İstanbul’da motorinin litre fiyatı 41.70 TL seviyelerine indi.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Bugünden itibaren motorin grubunda 1 lira 50 kuruşluk indirim yapıldı.
Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 11 Eylül 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:
Benzin fiyatı: 41.55 TL
Motorin litre fiyatı: 41.74 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:
Benzin fiyatı: 41.42 TL
Motorin litre fiyatı: 41.67 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL
Ankara akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 41.90 TL
Motorin litre fiyatı: 41.19 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL
İzmir akaryakıt fiyatları:
Benzin litre fiyatı: 42.35 TL
Motorin litre fiyatı: 42.71 TL
LPG litre fiyatı: 24.89 TL
benzin - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
EKONOMİ
Benzine indirim geliyor
5 Eylül, 09:12
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