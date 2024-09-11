https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/akaryakitta-guncel-tarife-degisti-motorine-indirim-geldi-1087892784.html

Akaryakıtta güncel tarife değişti: Motorine indirim geldi

Akaryakıtta güncel tarife değişti: Motorine indirim geldi

Sputnik Türkiye

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Bugünden itibaren geçerli olmak... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T09:50+0300

2024-09-11T09:50+0300

2024-09-11T09:50+0300

ekonomi

benzin

akaryakıt

motorin

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Bugünden itibaren motorin grubunda 1 lira 50 kuruşluk indirim yapıldı.Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 11 Eylül 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:Benzin fiyatı: 41.55 TLMotorin litre fiyatı: 41.74 TLLPG litre fiyatı: 25.13 TLİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları:Benzin fiyatı: 41.42 TLMotorin litre fiyatı: 41.67 TLLPG litre fiyatı: 24.59 TLAnkara akaryakıt fiyatları:Benzin litre fiyatı: 41.90 TLMotorin litre fiyatı: 41.19 TLLPG litre fiyatı: 25.14 TLİzmir akaryakıt fiyatları:Benzin litre fiyatı: 42.35 TLMotorin litre fiyatı: 42.71 TLLPG litre fiyatı: 24.89 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/benzine-indirim-geliyor-1087668964.html

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