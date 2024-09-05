https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/benzine-indirim-geliyor-1087668964.html
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Sputnik Türkiye
Benzin fiyatlarında 1 lira 83 kuruşluk indirim beklenirken, motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor. 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T09:12+0300
2024-09-05T09:12+0300
2024-09-05T09:37+0300
ekonomi
benzin
benzin fiyatları
indirim
zam
akaryakıt
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları değişiklik gösteriyor.Benzin fiyatlarında 1 lira 83 kuruşluk indirim beklenirken, motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.İstanbul'da benzinin litresi ortalama 43,31 liraya, motorinin litresi ise 43,23 liraya satılıyor.LPG/Otogazın pompa fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 25,13 lira, Anadolu yakasında 24,59 lira seviyesinde yer alıyor.İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 43.31 TLMotorin litre fiyatı: 43.23 TLLPG litre fiyatı: 25.13 TLİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 43.20 TLMotorin litre fiyatı: 43.18 TLLPG litre fiyatı: 24.59 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.63 TLMotorin litre fiyatı: 43.64 TLLPG litre fiyatı: 25.14 TL
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/benzin-motorin-ve-lpg-fiyatlari-ne-kadar-oldu-1085636362.html
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Benzine indirim geliyor
09:12 05.09.2024 (güncellendi: 09:37 05.09.2024)
Benzin fiyatlarında 1 lira 83 kuruşluk indirim beklenirken, motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları değişiklik gösteriyor.
Benzin fiyatlarında 1 lira 83 kuruşluk indirim beklenirken, motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.
İstanbul'da benzinin litresi ortalama 43,31 liraya, motorinin litresi ise 43,23 liraya satılıyor.
LPG/Otogazın pompa fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 25,13 lira, Anadolu yakasında 24,59 lira seviyesinde yer alıyor.
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Motorin litre fiyatı: 43.23 TL
LPG litre fiyatı: 25.13 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Motorin litre fiyatı: 43.18 TL
LPG litre fiyatı: 24.59 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 43.63 TL
Motorin litre fiyatı: 43.64 TL
LPG litre fiyatı: 25.14 TL