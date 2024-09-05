https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/benzine-indirim-geliyor-1087668964.html

Benzine indirim geliyor

Benzine indirim geliyor

Sputnik Türkiye

Benzin fiyatlarında 1 lira 83 kuruşluk indirim beklenirken, motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor. 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T09:12+0300

2024-09-05T09:12+0300

2024-09-05T09:37+0300

ekonomi

benzin

benzin fiyatları

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zam

akaryakıt

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları değişiklik gösteriyor.Benzin fiyatlarında 1 lira 83 kuruşluk indirim beklenirken, motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.İstanbul'da benzinin litresi ortalama 43,31 liraya, motorinin litresi ise 43,23 liraya satılıyor.LPG/Otogazın pompa fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 25,13 lira, Anadolu yakasında 24,59 lira seviyesinde yer alıyor.İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 43.31 TLMotorin litre fiyatı: 43.23 TLLPG litre fiyatı: 25.13 TLİstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatlarıBenzin fiyatı: 43.20 TLMotorin litre fiyatı: 43.18 TLLPG litre fiyatı: 24.59 TLAnkara akaryakıt fiyatlarıBenzin litre fiyatı: 43.63 TLMotorin litre fiyatı: 43.64 TLLPG litre fiyatı: 25.14 TL

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240708/benzin-motorin-ve-lpg-fiyatlari-ne-kadar-oldu-1085636362.html

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