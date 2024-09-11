https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakani-goktas-adalet-bakanimizla-narinin-kabrini-ziyaret-edecegiz-1087899924.html
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 'Adalet Bakanımızla Narin'in kabrini ziyaret edeceğiz'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 'Adalet Bakanımızla Narin'in kabrini ziyaret edeceğiz'
Sputnik Türkiye
Bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Diyarbakır'a gideceklerini söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, öldürülen Narin Güran'ın... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T12:01+0300
2024-09-11T12:01+0300
2024-09-11T12:01+0300
türkiye
narin güran
diyarbakır
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
mahinur özdemir göktaş
adalet bakanlığı
yılmaz tunç
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın kabrini ziyaret edeceklerini belirterek şunları söyledi: 'En ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız'Bakan Göktaş, "Aksi bir duruma neden olanlar, işledikleri suçun bedelini hem hukuki hem de vicdani olarak ödemek zorundadır. Bu anlamda Narin kızımızı hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Kaybolduğu haberi alınır alınmaz devletimizin tüm kurumları arama çalışmalarını başlatsa da ne yazık ki Narin'in acı haberini aldık." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/narin-guran-cinayetinde-supheliler-adliyeye-sevk-edildi--1087891605.html
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narin güran, diyarbakır, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir göktaş, adalet bakanlığı, yılmaz tunç
narin güran, diyarbakır, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir göktaş, adalet bakanlığı, yılmaz tunç
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 'Adalet Bakanımızla Narin'in kabrini ziyaret edeceğiz'
Bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Diyarbakır'a gideceklerini söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, öldürülen Narin Güran'ın mezarını ziyaret edeceklerini söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın kabrini ziyaret edeceklerini belirterek şunları söyledi:
"Bugün Adalet Bakanımız ile Diyarbakır'da yavrumuzun kabrini ziyaret edeceğiz. Tüm detaylarıyla süreç aydınlatılana ve sorumlu herkesin hesap vermesini sağlayana kadar da sürecin bizzat takipçisi olacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi Narin'in katilleri hem adalet önünde hem de kamu vicdanı önünde hesap verecek. Bakanlık olarak bu davaya müdahil olacağız. Bu elim olayın, siyasi bir malzeme haline getirilmesine asla ve asla izin vermeyeceğiz. Narin bu milletin, hepimizin evladıdır. Bu anlamda Narin için adaletin tecelli etmesi hepimizin boynunun borcudur."
'En ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız'
Bakan Göktaş, "Aksi bir duruma neden olanlar, işledikleri suçun bedelini hem hukuki hem de vicdani olarak ödemek zorundadır. Bu anlamda Narin kızımızı hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Kaybolduğu haberi alınır alınmaz devletimizin tüm kurumları arama çalışmalarını başlatsa da ne yazık ki Narin'in acı haberini aldık." dedi.