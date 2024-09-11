https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/aile-ve-sosyal-hizmetler-bakani-goktas-adalet-bakanimizla-narinin-kabrini-ziyaret-edecegiz-1087899924.html

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 'Adalet Bakanımızla Narin'in kabrini ziyaret edeceğiz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş: 'Adalet Bakanımızla Narin'in kabrini ziyaret edeceğiz'

Sputnik Türkiye

Bugün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Diyarbakır'a gideceklerini söyleyen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, öldürülen Narin Güran'ın... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T12:01+0300

2024-09-11T12:01+0300

2024-09-11T12:01+0300

türkiye

narin güran

diyarbakır

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

mahinur özdemir göktaş

adalet bakanlığı

yılmaz tunç

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın kabrini ziyaret edeceklerini belirterek şunları söyledi: 'En ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız'Bakan Göktaş, "Aksi bir duruma neden olanlar, işledikleri suçun bedelini hem hukuki hem de vicdani olarak ödemek zorundadır. Bu anlamda Narin kızımızı hayattan koparan kişi veya kişilerin en ağır cezayı almaları için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Kaybolduğu haberi alınır alınmaz devletimizin tüm kurumları arama çalışmalarını başlatsa da ne yazık ki Narin'in acı haberini aldık." dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/narin-guran-cinayetinde-supheliler-adliyeye-sevk-edildi--1087891605.html

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narin güran, diyarbakır, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı, mahinur özdemir göktaş, adalet bakanlığı, yılmaz tunç