https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/adanada-doktora-caydanlikla-saldirdi-aile-hekimi-yogun-bakima-kaldirildi-1087883944.html
Adana'da doktora çaydanlıkla saldırdı: Aile Hekimi yoğun bakıma kaldırıldı
Adana'da doktora çaydanlıkla saldırdı: Aile Hekimi yoğun bakıma kaldırıldı
Sputnik Türkiye
Adana Seyhan ilçesinde Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktor Can Cevher Gürler, muayene sırasında tartıştığı Seracettin D. tarafından çaydanlıkla... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T00:42+0300
2024-09-11T00:42+0300
2024-09-11T00:42+0300
türkiye
adana
doktor
saldırı
darp
şiddet
sağlıkta şiddet
hastane
yoğun bakım
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Adana'da Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktor Can Cevher Gürler, hasta Seracettin D. tarafından darp edildi.Adana Seyhan ilçesinde Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan doktor Can Cevher Gürler muayene sırasında Seracettin D. tarafından elektrikli çaydanlıkla saldırıya uğradı. Kafasından darbe alan doktor Seyhan Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırıldı. Doktor gözetim altına alınırken şikayetçi olduğu Seracettin D. gözaltına alındı.Yoğun bakıma kaldırıldıDoktor kafasından darbe aldığı için yoğun bakıma kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı ancak gözetim altında tutulduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/pitbull-cinsi-kopek-ata-saldirdi-at-agir-yaralandi-1087879617.html
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adana, doktor, saldırı, darp, şiddet, sağlıkta şiddet, hastane, yoğun bakım
adana, doktor, saldırı, darp, şiddet, sağlıkta şiddet, hastane, yoğun bakım
Adana'da doktora çaydanlıkla saldırdı: Aile Hekimi yoğun bakıma kaldırıldı
Adana Seyhan ilçesinde Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktor Can Cevher Gürler, muayene sırasında tartıştığı Seracettin D. tarafından çaydanlıkla saldırıya uğradı. Doktor Gürler'e sağlık merkezindeki meslektaşları tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra yoğun bakıma kaldırıldı.
Adana'da Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktor Can Cevher Gürler, hasta Seracettin D. tarafından darp edildi.
Adana Seyhan ilçesinde Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan doktor Can Cevher Gürler muayene sırasında Seracettin D. tarafından elektrikli çaydanlıkla saldırıya uğradı. Kafasından darbe alan doktor Seyhan Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırıldı. Doktor gözetim altına alınırken şikayetçi olduğu Seracettin D. gözaltına alındı.
Doktor kafasından darbe aldığı için yoğun bakıma kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı ancak gözetim altında tutulduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.