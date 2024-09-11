https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/adanada-doktora-caydanlikla-saldirdi-aile-hekimi-yogun-bakima-kaldirildi-1087883944.html

Adana'da doktora çaydanlıkla saldırdı: Aile Hekimi yoğun bakıma kaldırıldı

Adana'da doktora çaydanlıkla saldırdı: Aile Hekimi yoğun bakıma kaldırıldı

Sputnik Türkiye

Adana Seyhan ilçesinde Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktor Can Cevher Gürler, muayene sırasında tartıştığı Seracettin D. tarafından çaydanlıkla... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T00:42+0300

2024-09-11T00:42+0300

2024-09-11T00:42+0300

türkiye

adana

doktor

saldırı

darp

şiddet

sağlıkta şiddet

hastane

yoğun bakım

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Adana'da Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktor Can Cevher Gürler, hasta Seracettin D. tarafından darp edildi.Adana Seyhan ilçesinde Dumlupınar Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan doktor Can Cevher Gürler muayene sırasında Seracettin D. tarafından elektrikli çaydanlıkla saldırıya uğradı. Kafasından darbe alan doktor Seyhan Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma kaldırıldı. Doktor gözetim altına alınırken şikayetçi olduğu Seracettin D. gözaltına alındı.Yoğun bakıma kaldırıldıDoktor kafasından darbe aldığı için yoğun bakıma kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı ancak gözetim altında tutulduğu açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sputnik Türkiye

adana, doktor, saldırı, darp, şiddet, sağlıkta şiddet, hastane, yoğun bakım