https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/abdnin-bagdat-buyukelciliginin-lojistik-merkezine-saldiri-duzenlendi-1087890996.html

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nin lojistik merkezine saldırı düzenlendi

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’nin lojistik merkezine saldırı düzenlendi

Sputnik Türkiye

ABD’nin Irak Büyükelçiliği’nin Bağdat havalimanında yer alan lojistik merkezine saldırı düzenlendiği belirtildi. 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T08:54+0300

2024-09-11T08:54+0300

2024-09-11T08:57+0300

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Shafaq News’un haberinde, “Güvenlik güçlerindeki bir kaynak, Salı günü, ABD Büyükelçiliği'nin Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda bulunan lojistik merkezine bir saldırı düzenlendiğini bildirdi” ifadesine yer verildi.Saldırının niteliği henüz belirsizliğini korurken haberde, saldırıda füze ya da havan topu kullanılıp kullanılmadığının da bilinmediği kaydedildi. Ajansa konuşan bir kaynak, bir saldırının da Bağdat'ın uluslararası havalimanının hemen yakınında bulunan Terörle Mücadele Kurumu Merkez Ofisi’nin yakınında gerçekleştirildiğini bildirdi.Daha önce Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, Amerikan askerlerinin Irak'tan iki yıl içerisinde çekilmesi için Washington ile mutabakata varıldığını açıklamıştı. Abbasi, Washington ile söz konusu çekilme anlaşmasının önümüzdeki günlerde imzalanacağını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/iran-ingiltere-fransa-ve-almanyanin-yaptirimlarina-karsilik-verecegiz-1087889600.html

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