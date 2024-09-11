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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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7 bin TL ve üzeri alışverişler için yeni düzenleme hazırlığı: Kredi kartı kullanım zorunluluğu
7 bin TL ve üzeri alışverişler için yeni düzenleme hazırlığı: Kredi kartı kullanım zorunluluğu
Sputnik Türkiye
Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni bir taslak düzenleme... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T07:43+0300
2024-09-11T07:43+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
kredi kartı
kredi kartı limiti
harcama
harcama limiti
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Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni bir taslak düzenleme hazırlığında olduğunu duyurdu.7 bin TL ve üzeri alışverişler için yeni düzenleme hazırlığıBabuşcu'nun paylaştığına göre, bu taslak düzenleme tebliğ haline gelirse, 7.000 TL ve üzeri ödemelerde banka veya kredi kartı kullanma zorunluluğu getirilecek. Taslak, mükellef olmayan kişilerin de 7.000 TL üzerindeki alışverişlerinde bu zorunluluğa uymalarını öngörüyor; aksi takdirde özel usulsüzlük cezası uygulanacak.Babuşcu'nun sosyal medya paylaşımı şu şekilde:Bu taslak düzenleme tebliğ haline gelirse; Artık her kim olursa olsun 7.000,00 TL ve üzeri ödemelerini banka yada kredi kartı ile ödeme yapmak zorunda kalacakÖrnekten görüleceği üzere Kamu Kurumunda memur olarak çalışan Bay A evine aldığı 20.000 TL'lik buzdolabının ödemesini banka veya kredi kartı aracılığıyla yapmak zorunda.Kamu Kurumunda akademisyen olarak çalışan Bay B evindeki kütüphanesi için aldığı 10.000 TL'lik kitabın ödemesini banka veya kredi kartı aracılığıyla yapmak zorunda kalacak..Yeni taslak, vergi mükellefi olmayanları da banka veya kredi kartı ile ödemeye zorlayacakBu taslaktan önce, alışverişte iki tarafta vergi mükellefi olursa 7000 TL’nin üzerindeki alışverişler banka veya kredi kartıyla olması gerekiyordu. Bu taslak yayınlanır, tebliğ haline gelirse mükellef olmayanlar da 7000 TL’nin üzerinde alışverişte banka veya kredi kartı kullanacak, aksi halde onlara da özel usülsüzlük cezası kesilecek.Babuşcu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı taslak metni şu şekildeVergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra no:459)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair TebliğMADDE 1- 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)'nin 2. bölümünün birinci fıkrasında yer alan "mükelleflere" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve mükellef olmayanlara" ibaresi eklenmiştir.MADDE 2- Aynı Tebliğin 3. bölümünün birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "vergiden muaf esnafı," ibaresinden sonra gelmek üzere "mükellef olmayanları," ibaresi eklenmiş ve (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.MADDE 3- Aynı Tebliğin 4.1. bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.a) Bölümün birinci fıkrası "Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların (mükellef olmayanların kendi aralarında yapacakları işlemler hariç olmak üzere) yapacakları, 7.000 TL'yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur." şeklinde değiştirilmiştir.b) Bölümün son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki örnek eklenmiştir."Örnek: Kamu kurumunda memur olarak çalışan Bay (A) evinde kullanmak üzere, beyaz eşya perakende ticareti ile uğraşan (B) Ltd. Şti.'nden 20.000 TL tutarında bir buzdolabı satın almıştır.Söz konusu buzdolabının tutarı 7.000 TL'lik haddi aştığından bu işleme ait tahsilat ve ödemenin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekmektedir. Söz konusu tahsilat ve ödemede tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda memur Bay (A) ve (B) Ltd. Şti.'ne ayrı ayrı ceza uygulanacaktır."MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, kredi kartı, kredi kartı limiti, harcama, harcama limiti, nakit

7 bin TL ve üzeri alışverişler için yeni düzenleme hazırlığı: Kredi kartı kullanım zorunluluğu

07:43 11.09.2024
© İHA / DAN PELEDkart - kredi kartı
kart - kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© İHA / DAN PELED
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Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni bir taslak düzenleme hazırlığında olduğunu ve bu düzenlemenin 7 bin TL ve üzeri ödemelerde banka veya kredi kartı kullanımını zorunlu kılacağını, ayrıca mükellef olmayan kişiler için de geçerli olacağını duyurdu.
Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı ve Başkent Üniversitesi Uluslararası Finans ve Bankacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şenol Babuşcu, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yeni bir taslak düzenleme hazırlığında olduğunu duyurdu.

7 bin TL ve üzeri alışverişler için yeni düzenleme hazırlığı

Babuşcu'nun paylaştığına göre, bu taslak düzenleme tebliğ haline gelirse, 7.000 TL ve üzeri ödemelerde banka veya kredi kartı kullanma zorunluluğu getirilecek. Taslak, mükellef olmayan kişilerin de 7.000 TL üzerindeki alışverişlerinde bu zorunluluğa uymalarını öngörüyor; aksi takdirde özel usulsüzlük cezası uygulanacak.
Babuşcu'nun sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
Bu taslak düzenleme tebliğ haline gelirse; Artık her kim olursa olsun 7.000,00 TL ve üzeri ödemelerini banka yada kredi kartı ile ödeme yapmak zorunda kalacak
Örnekten görüleceği üzere Kamu Kurumunda memur olarak çalışan Bay A evine aldığı 20.000 TL'lik buzdolabının ödemesini banka veya kredi kartı aracılığıyla yapmak zorunda.
Kamu Kurumunda akademisyen olarak çalışan Bay B evindeki kütüphanesi için aldığı 10.000 TL'lik kitabın ödemesini banka veya kredi kartı aracılığıyla yapmak zorunda kalacak..

Yeni taslak, vergi mükellefi olmayanları da banka veya kredi kartı ile ödemeye zorlayacak

Bu taslaktan önce, alışverişte iki tarafta vergi mükellefi olursa 7000 TL’nin üzerindeki alışverişler banka veya kredi kartıyla olması gerekiyordu. Bu taslak yayınlanır, tebliğ haline gelirse mükellef olmayanlar da 7000 TL’nin üzerinde alışverişte banka veya kredi kartı kullanacak, aksi halde onlara da özel usülsüzlük cezası kesilecek.
Babuşcu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı taslak metni şu şekilde
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra no:459)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
MADDE 1- 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)'nin 2. bölümünün birinci fıkrasında yer alan "mükelleflere" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve mükellef olmayanlara" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Tebliğin 3. bölümünün birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan "vergiden muaf esnafı," ibaresinden sonra gelmek üzere "mükellef olmayanları," ibaresi eklenmiş ve (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Tebliğin 4.1. bölümünde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) Bölümün birinci fıkrası "Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların (mükellef olmayanların kendi aralarında yapacakları işlemler hariç olmak üzere) yapacakları, 7.000 TL'yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur." şeklinde değiştirilmiştir.

b) Bölümün son fıkrasından önce gelmek üzere aşağıdaki örnek eklenmiştir.

"Örnek: Kamu kurumunda memur olarak çalışan Bay (A) evinde kullanmak üzere, beyaz eşya perakende ticareti ile uğraşan (B) Ltd. Şti.'nden 20.000 TL tutarında bir buzdolabı satın almıştır.

Söz konusu buzdolabının tutarı 7.000 TL'lik haddi aştığından bu işleme ait tahsilat ve ödemenin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması gerekmektedir. Söz konusu tahsilat ve ödemede tevsik zorunluluğuna uyulmaması durumunda memur Bay (A) ve (B) Ltd. Şti.'ne ayrı ayrı ceza uygulanacaktır."

MADDE 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
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