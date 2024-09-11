https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/kiz-cocuklarinda-misk-amberi-erken-ergenligi-tetikliyor-1087911250.html

Kız çocuklarında 'misk amberi' erken ergenliği tetikliyor

Kız çocuklarında 'misk amberi' erken ergenliği tetikliyor

Sputnik Türkiye

Kız çocuklarının deterjan, parfüm veya kişisel bakım ürünlerinde bulunan kimyasallar nedeniyle erken ergenliğe girdiği ortaya konuldu. 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T15:19+0300

2024-09-11T15:19+0300

2024-09-11T15:19+0300

yaşam

kız çocuğu

ergenlik

araştırma

misk amberi

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ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) araştırmacıları, yaygın kullanılan bazı kimyasalların çocuklar üstündeki etkisini inceledi.Araştırmada, deterjan, parfüm ve kişisel bakım ürünlerinde bulunan bazı zararlı kimyasal maddelere maruz kalmanın kız çocuklarının ergenliğe daha erken girmesine neden olduğunu tespit edildi. Kullanılan ürünlerin içeriklerine dikkat Özellikle de parfümlerde bulunan ve kimyasal olan 'misk amberi' gibi bileşiklerin zararlarına dikkat çekilirken, erken ergenliğin psikososyal sorunlar, obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalık ve meme kanseri riskinde artışa neden olabildiğinin de altı çizildi. Araştırmacılar özellikle aileleri çocukları için kullandıkları bakım ürünlerinin içerikleri konusunda dikkatli olmaya çağırdı.

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Sputnik Türkiye

kız çocuğu, ergenlik, araştırma, misk amberi