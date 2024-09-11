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Kız çocuklarında 'misk amberi' erken ergenliği tetikliyor
Kız çocuklarında 'misk amberi' erken ergenliği tetikliyor
Sputnik Türkiye
Kız çocuklarının deterjan, parfüm veya kişisel bakım ürünlerinde bulunan kimyasallar nedeniyle erken ergenliğe girdiği ortaya konuldu. 11.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-11T15:19+0300
2024-09-11T15:19+0300
yaşam
kız çocuğu
ergenlik
araştırma
misk amberi
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ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) araştırmacıları, yaygın kullanılan bazı kimyasalların çocuklar üstündeki etkisini inceledi.Araştırmada, deterjan, parfüm ve kişisel bakım ürünlerinde bulunan bazı zararlı kimyasal maddelere maruz kalmanın kız çocuklarının ergenliğe daha erken girmesine neden olduğunu tespit edildi. Kullanılan ürünlerin içeriklerine dikkat Özellikle de parfümlerde bulunan ve kimyasal olan 'misk amberi' gibi bileşiklerin zararlarına dikkat çekilirken, erken ergenliğin psikososyal sorunlar, obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalık ve meme kanseri riskinde artışa neden olabildiğinin de altı çizildi. Araştırmacılar özellikle aileleri çocukları için kullandıkları bakım ürünlerinin içerikleri konusunda dikkatli olmaya çağırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240328/ergenlige-girme-yasi-8in-altina-dustu-ciddi-boy-kisaligina-sebep-olabiliyor-1082153429.html
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kız çocuğu, ergenlik, araştırma, misk amberi
kız çocuğu, ergenlik, araştırma, misk amberi

Kız çocuklarında 'misk amberi' erken ergenliği tetikliyor

15:19 11.09.2024
© Fotoğrafİngiliz polisi, 3 binden fazla çocuğa çıplak arama uygulamış
İngiliz polisi, 3 binden fazla çocuğa çıplak arama uygulamış - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© Fotoğraf
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Kız çocuklarının deterjan, parfüm veya kişisel bakım ürünlerinde bulunan kimyasallar nedeniyle erken ergenliğe girdiği ortaya konuldu.
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) araştırmacıları, yaygın kullanılan bazı kimyasalların çocuklar üstündeki etkisini inceledi.
Araştırmada, deterjan, parfüm ve kişisel bakım ürünlerinde bulunan bazı zararlı kimyasal maddelere maruz kalmanın kız çocuklarının ergenliğe daha erken girmesine neden olduğunu tespit edildi.

Kullanılan ürünlerin içeriklerine dikkat

Özellikle de parfümlerde bulunan ve kimyasal olan 'misk amberi' gibi bileşiklerin zararlarına dikkat çekilirken, erken ergenliğin psikososyal sorunlar, obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalık ve meme kanseri riskinde artışa neden olabildiğinin de altı çizildi.
Araştırmacılar özellikle aileleri çocukları için kullandıkları bakım ürünlerinin içerikleri konusunda dikkatli olmaya çağırdı.
okul - öğrenci - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2024
YAŞAM
Ergenliğe girme yaşı 8'in altına düştü: 'Ciddi boy kısalığına sebep olabiliyor'
28 Mart, 11:43
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