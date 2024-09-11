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2 yaşındaki üvey torununu balkondan iten 35 yaşındaki babaanne tutuklandı
2 yaşındaki üvey torununu balkondan iten 35 yaşındaki babaanne tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ordu'da 2 yaşındaki üvey torununu balkondan aşağı iten 35 yaşındaki babaannenin güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu 'öldürmeye teşebbüs' suçuyla... 11.09.2024, Sputnik Türkiye
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torun
cinayete teşebbüs
kasten öldürmeye teşebbüs
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Ordu'nun Korgan ilçesinde 6 Eylül'de yaşanan olayda, 35 yaşındaki bir kadın, 2 yaşındaki üvey torununu evin birinci katındaki balkondan iterek bahçeye attı. Anne, ağlama sesini duymasının üzerine balkona gelerek çocuğunu bahçede yüz üstü yatar vaziyette buldu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan babaanne, 7 Eylül'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, baba evine fındık toplamaya gelen çiftin, çocuklarının üvey babaannenin balkondan düştüğünü söylemesi üzerine önce Korgan Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da ileri tetkik için Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürdüğü ifade edildi.Balkondan ittirilen çocuğun hastanede yapılan müdahalenin ardından aynı gün taburcu edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/narin-guran-cinayetinde-itirafci-nevzat-bahtiyar-salim-guran-seni-ve-aileni-oldururum-dedi-1087882855.html
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babaanne, torun, cinayete teşebbüs, kasten öldürmeye teşebbüs, çocuk, çocuk cinayeti
babaanne, torun, cinayete teşebbüs, kasten öldürmeye teşebbüs, çocuk, çocuk cinayeti

2 yaşındaki üvey torununu balkondan iten 35 yaşındaki babaanne tutuklandı

00:48 11.09.2024
© İHA2 yaşındaki üvey torununu balkondan iten 35 yaşındaki babaanne tutuklandı
2 yaşındaki üvey torununu balkondan iten 35 yaşındaki babaanne tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2024
© İHA
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Ordu'da 2 yaşındaki üvey torununu balkondan aşağı iten 35 yaşındaki babaannenin güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu 'öldürmeye teşebbüs' suçuyla tutuklandığı açıklandı.
Ordu'nun Korgan ilçesinde 6 Eylül'de yaşanan olayda, 35 yaşındaki bir kadın, 2 yaşındaki üvey torununu evin birinci katındaki balkondan iterek bahçeye attı. Anne, ağlama sesini duymasının üzerine balkona gelerek çocuğunu bahçede yüz üstü yatar vaziyette buldu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan babaanne, 7 Eylül'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, baba evine fındık toplamaya gelen çiftin, çocuklarının üvey babaannenin balkondan düştüğünü söylemesi üzerine önce Korgan Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da ileri tetkik için Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürdüğü ifade edildi.
Balkondan ittirilen çocuğun hastanede yapılan müdahalenin ardından aynı gün taburcu edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Korgan Jandarma Komutanlığınca yapılan tahkikat ve güvenlik kameralarının incelenmesi üzerine üvey babaanne Ş.Ç'nin, H.Ç'yi balkondan bilerek ve isteyerek ittiği görülmüştür. Durumun ortaya çıkmasıyla Ş.Ç. gözaltına alınarak hakkında işlem başlatılmıştır. Olayın ertesi günü de Korgan Cumhuriyet Savcılığınca 'öldürmeye teşebbüs' suçundan hakkında adli işlem başlatılan Ş.Ç. tutuklanmıştır."
Nevzat Bahtiyar - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
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