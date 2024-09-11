https://anlatilaninotesi.com.tr/20240911/2-yasindaki-uvey-torununu-balkondan-iten-35-yasindaki-babaanne-tutuklandi-1087884679.html

2 yaşındaki üvey torununu balkondan iten 35 yaşındaki babaanne tutuklandı

2 yaşındaki üvey torununu balkondan iten 35 yaşındaki babaanne tutuklandı

Sputnik Türkiye

Ordu'da 2 yaşındaki üvey torununu balkondan aşağı iten 35 yaşındaki babaannenin güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu 'öldürmeye teşebbüs' suçuyla... 11.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-11T00:48+0300

2024-09-11T00:48+0300

2024-09-11T00:48+0300

türkiye

babaanne

torun

cinayete teşebbüs

kasten öldürmeye teşebbüs

çocuk

çocuk cinayeti

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Ordu'nun Korgan ilçesinde 6 Eylül'de yaşanan olayda, 35 yaşındaki bir kadın, 2 yaşındaki üvey torununu evin birinci katındaki balkondan iterek bahçeye attı. Anne, ağlama sesini duymasının üzerine balkona gelerek çocuğunu bahçede yüz üstü yatar vaziyette buldu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan babaanne, 7 Eylül'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, baba evine fındık toplamaya gelen çiftin, çocuklarının üvey babaannenin balkondan düştüğünü söylemesi üzerine önce Korgan Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da ileri tetkik için Fatsa Devlet Hastanesi'ne götürdüğü ifade edildi.Balkondan ittirilen çocuğun hastanede yapılan müdahalenin ardından aynı gün taburcu edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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Sputnik Türkiye

babaanne, torun, cinayete teşebbüs, kasten öldürmeye teşebbüs, çocuk, çocuk cinayeti