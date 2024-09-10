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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/ukraynanin-iha-teroru-devam-ediyor-moskova-bolgesinde-bir-kadin-oldu-1087845151.html
Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Moskova Bölgesi’nde bir kadın öldü
Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Moskova Bölgesi’nde bir kadın öldü
Sputnik Türkiye
Donbass’taki savaş alanında istediğini elde edemeyen ve üst üste bozguna uğrayan Kiev rejimi, çareyi sivillere yönelik terör estirmekte arıyor. Ukrayna... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T07:29+0300
2024-09-10T08:07+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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andrey vorobyev
bryansk
tula
kaluga bölgesi
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insansız hava aracı (iha)
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Ukrayna ordusu, uçak tipi insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak başta Moskova Bölgesi olmak üzere Rusya bölgelerine yönelik yoğun saldırı düzenledi. Rusya hava savunma güçleri 100'den fazla İHA vurarak saldırıyı püskürtürken saldırıda sivil can kaybı yaşandı.Moskova Valisi Andrey Vorobyov, Telegram paylaşımında, Moskova Bölgesi’nin Ramenskoye ilçesinde İHA saldırısı sonucu 46 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bir çocuğun öldüğü yönündeki iddiayı yalanlayan Vorobyov, saldırıda yaralanan 3 sivilin hastaneye kaldırıldığını, 43 kişinin daha tahliye edilerek geçici barınma merkezine yerleştirildiğini bildirdi.Ramenskoye’da İHA saldırısında iki çok katlı apartmanda hasar meydana geldi. Apartmanın birinin 11 ve 12. katlarında İHA çarpması sonucu yangın çıkarken, diğerinin 9 katındaki bir daire zarar gördü.Moskova’da 3 havalimanı kapatıldıUkrayna ordusunun yoğun İHA saldırısı nedeniyle başkent Moskova’nın Jukovskiy, Vnukovo ve Domodedovo uluslararası havalimanları geçici olarak uçuşlara kapatıldı.Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Jukovskiy Havalimanı’nda İHA parçalarını ortadan kaldırma çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı: 9 bölgede 144 Ukrayna İHA’sı engellendiRusya hava savunma güçlerinin ülkenin 9 bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 144 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminde bulunduğunu bildirdi.Bakanlığın açıklamasına göre Bryansk Bölgesi’nde 72, Moskova Bölgesi’nde 20, Kursk Bölgesi’nde 14, Tula Bölgesi’nde 13, Belgorod Bölgesi’nde 8, Kaluga Bölgesi’nde 7, Voronej Bölgesi’nde 5, Lipetsk Bölgesi’nde 4 ve Oryol Bölgesi’nde 1 İHA imha edildi.Kiev rejimi neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri düşmanın saldırılarını başarıyla püskürtüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/biden-ukraynaya-misket-bombasi-sevkiyatini-onayladi-1087832192.html
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rusya, ukrayna, moskova, andrey vorobyev, bryansk, tula, kaluga bölgesi, lipetsk, insansız hava aracı (iha), iha, hava savunma, sivil can kaybı, sergey sobyanin, rusya savunma bakanlığı
rusya, ukrayna, moskova, andrey vorobyev, bryansk, tula, kaluga bölgesi, lipetsk, insansız hava aracı (iha), iha, hava savunma, sivil can kaybı, sergey sobyanin, rusya savunma bakanlığı

Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Moskova Bölgesi’nde bir kadın öldü

07:29 10.09.2024 (güncellendi: 08:07 10.09.2024)
© AP Photo / Kirsty WigglesworthABD insansız hava aracı İHA Suriye
ABD insansız hava aracı İHA Suriye - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
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Donbass’taki savaş alanında istediğini elde edemeyen ve üst üste bozguna uğrayan Kiev rejimi, çareyi sivillere yönelik terör estirmekte arıyor. Ukrayna ordusunun geçen gece Rusya bölgelerine yönelik düzenlediği yoğun İHA saldırısında bir sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Ukrayna ordusu, uçak tipi insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak başta Moskova Bölgesi olmak üzere Rusya bölgelerine yönelik yoğun saldırı düzenledi. Rusya hava savunma güçleri 100'den fazla İHA vurarak saldırıyı püskürtürken saldırıda sivil can kaybı yaşandı.
Moskova Valisi Andrey Vorobyov, Telegram paylaşımında, Moskova Bölgesi’nin Ramenskoye ilçesinde İHA saldırısı sonucu 46 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Bir çocuğun öldüğü yönündeki iddiayı yalanlayan Vorobyov, saldırıda yaralanan 3 sivilin hastaneye kaldırıldığını, 43 kişinin daha tahliye edilerek geçici barınma merkezine yerleştirildiğini bildirdi.
Ramenskoye’da İHA saldırısında iki çok katlı apartmanda hasar meydana geldi. Apartmanın birinin 11 ve 12. katlarında İHA çarpması sonucu yangın çıkarken, diğerinin 9 katındaki bir daire zarar gördü.

Moskova’da 3 havalimanı kapatıldı

Ukrayna ordusunun yoğun İHA saldırısı nedeniyle başkent Moskova’nın Jukovskiy, Vnukovo ve Domodedovo uluslararası havalimanları geçici olarak uçuşlara kapatıldı.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Jukovskiy Havalimanı’nda İHA parçalarını ortadan kaldırma çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı: 9 bölgede 144 Ukrayna İHA’sı engellendi

Rusya hava savunma güçlerinin ülkenin 9 bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 144 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminde bulunduğunu bildirdi.
Bakanlığın açıklamasına göre Bryansk Bölgesi’nde 72, Moskova Bölgesi’nde 20, Kursk Bölgesi’nde 14, Tula Bölgesi’nde 13, Belgorod Bölgesi’nde 8, Kaluga Bölgesi’nde 7, Voronej Bölgesi’nde 5, Lipetsk Bölgesi’nde 4 ve Oryol Bölgesi’nde 1 İHA imha edildi.
Kiev rejimi neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri düşmanın saldırılarını başarıyla püskürtüyor.
Biden NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2024
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