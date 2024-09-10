https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/ukraynanin-iha-teroru-devam-ediyor-moskova-bolgesinde-bir-kadin-oldu-1087845151.html

Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Moskova Bölgesi’nde bir kadın öldü

Ukrayna’nın İHA terörü devam ediyor: Moskova Bölgesi’nde bir kadın öldü

Sputnik Türkiye

Donbass’taki savaş alanında istediğini elde edemeyen ve üst üste bozguna uğrayan Kiev rejimi, çareyi sivillere yönelik terör estirmekte arıyor. Ukrayna... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T07:29+0300

2024-09-10T07:29+0300

2024-09-10T08:07+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

moskova

andrey vorobyev

bryansk

tula

kaluga bölgesi

lipetsk

insansız hava aracı (iha)

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Ukrayna ordusu, uçak tipi insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak başta Moskova Bölgesi olmak üzere Rusya bölgelerine yönelik yoğun saldırı düzenledi. Rusya hava savunma güçleri 100'den fazla İHA vurarak saldırıyı püskürtürken saldırıda sivil can kaybı yaşandı.Moskova Valisi Andrey Vorobyov, Telegram paylaşımında, Moskova Bölgesi’nin Ramenskoye ilçesinde İHA saldırısı sonucu 46 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bir çocuğun öldüğü yönündeki iddiayı yalanlayan Vorobyov, saldırıda yaralanan 3 sivilin hastaneye kaldırıldığını, 43 kişinin daha tahliye edilerek geçici barınma merkezine yerleştirildiğini bildirdi.Ramenskoye’da İHA saldırısında iki çok katlı apartmanda hasar meydana geldi. Apartmanın birinin 11 ve 12. katlarında İHA çarpması sonucu yangın çıkarken, diğerinin 9 katındaki bir daire zarar gördü.Moskova’da 3 havalimanı kapatıldıUkrayna ordusunun yoğun İHA saldırısı nedeniyle başkent Moskova’nın Jukovskiy, Vnukovo ve Domodedovo uluslararası havalimanları geçici olarak uçuşlara kapatıldı.Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Jukovskiy Havalimanı’nda İHA parçalarını ortadan kaldırma çalışmalarının başlatıldığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı: 9 bölgede 144 Ukrayna İHA’sı engellendiRusya hava savunma güçlerinin ülkenin 9 bölgesinde Ukrayna ordusuna ait 144 insansız hava aracını (İHA) imha ettiği belirtildi.Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev rejiminin geçen gece uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminde bulunduğunu bildirdi.Bakanlığın açıklamasına göre Bryansk Bölgesi’nde 72, Moskova Bölgesi’nde 20, Kursk Bölgesi’nde 14, Tula Bölgesi’nde 13, Belgorod Bölgesi’nde 8, Kaluga Bölgesi’nde 7, Voronej Bölgesi’nde 5, Lipetsk Bölgesi’nde 4 ve Oryol Bölgesi’nde 1 İHA imha edildi.Kiev rejimi neredeyse her gün Rusya’nın sınır ve merkez bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırıları düzenliyor. Rusya hava savunma güçleri düşmanın saldırılarını başarıyla püskürtüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/biden-ukraynaya-misket-bombasi-sevkiyatini-onayladi-1087832192.html

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ukrayna

moskova

bryansk

tula

kaluga bölgesi

lipetsk

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Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, moskova, andrey vorobyev, bryansk, tula, kaluga bölgesi, lipetsk, insansız hava aracı (iha), iha, hava savunma, sivil can kaybı, sergey sobyanin, rusya savunma bakanlığı