https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/yemende-son-72-saat-icinde-ikinci-abd-insansiz-hava-araci-dusuruldu-1087856859.html
Yemen'de son 72 saat içinde ikinci ABD insansız hava aracı düşürüldü
Yemen'de son 72 saat içinde ikinci ABD insansız hava aracı düşürüldü
Sputnik Türkiye
Kuzey Yemen'de iktidardaki Ensarullah (Husiler) Hareketi, hava savunma güçlerinin son 72 saat içinde ülkenin kuzeybatısında tespit edilen ABD'ye ait ikinci... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T12:28+0300
2024-09-10T12:28+0300
2024-09-10T12:28+0300
israil- filistin çatışması
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Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yerel televizyon kanalı Al-Masirah’a yaptığı açıklamada, “Hava savunmamız, Saada kenti semalarında düşmanca casusluk ve savaş operasyonları yürüten ABD'ye ait MQ-9 model insansız hava aracını düşürdü” ifadelerini kullanırken, imha edilen toplam SİHA sayısının 9'a yükseldiğini ekledi.Husiler, 7 Eylül’de, ABD’ye ait bir SİHA daha düşürdüğünü duyurmuştu.Sözcü Seri, kendilerini, ABD ve İsrail’e karşı Gazze Şeridi’ne destek cephesi olarak niteleyerek, “Böylece, Aksa Tufanı’na destek amacıyla başlattığımız Vaat Edilen Fetih ve Kutsal Cihat Savaşı boyunca düşürdüğümüz MQ-9 tipi SİHA sayısı 9'a yükseldi” ifadelerini kullandı.Husiler tarafından imha edilen MQ-9 tipi SİHA’lar 50 bin feet irtifaya kadar çıkabilirken, iniş yapmadan 24 saate kadar havada kalabiliyor.Aynı zamanda MQ-9 Reaper İHA’nın birim maliyetinin yaklaşık 31 milyon dolar olduğu biliniyor.Kızıldeniz'deki durumYemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/husiler-kizildenizde-petrol-tankerine-duzenlenen-saldirinin-goruntulerini-yayimladi-1087435355.html
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Yemen'de son 72 saat içinde ikinci ABD insansız hava aracı düşürüldü
Kuzey Yemen'de iktidardaki Ensarullah (Husiler) Hareketi, hava savunma güçlerinin son 72 saat içinde ülkenin kuzeybatısında tespit edilen ABD'ye ait ikinci MQ-9 tipi silahlı insansız hava aracını (SİHA) düşürmeyi başardığını duyurdu.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yerel televizyon kanalı Al-Masirah’a yaptığı açıklamada, “Hava savunmamız, Saada kenti semalarında düşmanca casusluk ve savaş operasyonları yürüten ABD'ye ait MQ-9 model insansız hava aracını düşürdü” ifadelerini kullanırken, imha edilen toplam SİHA sayısının 9'a yükseldiğini ekledi.
Husiler, 7 Eylül’de, ABD’ye ait bir SİHA daha düşürdüğünü duyurmuştu.
Sözcü Seri, kendilerini, ABD ve İsrail’e karşı Gazze Şeridi’ne destek cephesi olarak niteleyerek, “Böylece, Aksa Tufanı’na destek amacıyla başlattığımız Vaat Edilen Fetih ve Kutsal Cihat Savaşı boyunca düşürdüğümüz MQ-9 tipi SİHA sayısı 9'a yükseldi” ifadelerini kullandı.
Husiler tarafından imha edilen MQ-9 tipi SİHA’lar 50 bin feet irtifaya kadar çıkabilirken, iniş yapmadan 24 saate kadar havada kalabiliyor.
Aynı zamanda MQ-9 Reaper İHA’nın birim maliyetinin yaklaşık 31 milyon dolar olduğu biliniyor.
Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.
Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.
ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.