https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/yemende-son-72-saat-icinde-ikinci-abd-insansiz-hava-araci-dusuruldu-1087856859.html

Yemen'de son 72 saat içinde ikinci ABD insansız hava aracı düşürüldü

Yemen'de son 72 saat içinde ikinci ABD insansız hava aracı düşürüldü

Sputnik Türkiye

Kuzey Yemen'de iktidardaki Ensarullah (Husiler) Hareketi, hava savunma güçlerinin son 72 saat içinde ülkenin kuzeybatısında tespit edilen ABD'ye ait ikinci... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T12:28+0300

2024-09-10T12:28+0300

2024-09-10T12:28+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

kızıldeniz

husiler

abd

ortadoğu

gazze

gazze şeridi

ensarullah

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/15/1062553260_0:58:1921:1138_1920x0_80_0_0_10beab4bad30235dd6830dc120b3c235.jpg

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yerel televizyon kanalı Al-Masirah’a yaptığı açıklamada, “Hava savunmamız, Saada kenti semalarında düşmanca casusluk ve savaş operasyonları yürüten ABD'ye ait MQ-9 model insansız hava aracını düşürdü” ifadelerini kullanırken, imha edilen toplam SİHA sayısının 9'a yükseldiğini ekledi.Husiler, 7 Eylül’de, ABD’ye ait bir SİHA daha düşürdüğünü duyurmuştu.Sözcü Seri, kendilerini, ABD ve İsrail’e karşı Gazze Şeridi’ne destek cephesi olarak niteleyerek, “Böylece, Aksa Tufanı’na destek amacıyla başlattığımız Vaat Edilen Fetih ve Kutsal Cihat Savaşı boyunca düşürdüğümüz MQ-9 tipi SİHA sayısı 9'a yükseldi” ifadelerini kullandı.Husiler tarafından imha edilen MQ-9 tipi SİHA’lar 50 bin feet irtifaya kadar çıkabilirken, iniş yapmadan 24 saate kadar havada kalabiliyor.Aynı zamanda MQ-9 Reaper İHA’nın birim maliyetinin yaklaşık 31 milyon dolar olduğu biliniyor.Kızıldeniz'deki durumYemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı Refah Muhafızı Operasyonu adında çok uluslu deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240829/husiler-kizildenizde-petrol-tankerine-duzenlenen-saldirinin-goruntulerini-yayimladi-1087435355.html

israil

abd

gazze

gazze şeridi

yemen

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mq 9, mq-9 abd yemen, yeme husiler, husiler kimdir,