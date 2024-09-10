https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/iki-yolcu-ucagi-pistte-birbiriyle-carpisti-1087880240.html
ABD'de iki yolcu uçağı pistte birbiriyle çarpıştı
ABD'de iki yolcu uçağı pistte birbiriyle çarpıştı
Sputnik Türkiye
ABD Atlanta Uluslararası Havalimanı'nın pistinde iki yolcy uçağı çarpıştı. Yolcu uçaklarından birinin kuyru kısmının tamamı yere düştü. Meydana gelen olayda... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T21:34+0300
2024-09-10T21:34+0300
2024-09-10T21:35+0300
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ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Atlanta Uluslararası Havalimanı'nın pistinde bir Delta yolcu uçağının, aynı firmanın yan kuruluşu olan Endeavor Havayollarına ait bir uçakla çarpıştığını duyurdu.Japonya'nın Tokyo kentine gitmek üzere kalkışa hazırlanan Delta Havayolları'na ait 295 sefer sayılı Airbus A350 uçağının kanat ucunun, 5526 sefer sayılı Endeavor Air uçağının kuyruğuna çarptığı bildirildi. Kazayla ilgili paylaşılan videoda, çarpışma sonucunda Bombardier tipi uçağın kuyruk kısmının tamamen yere düştüğü gözlemlendi.Tokyo'ya gitmek üzere kalkışa hazırlanan Delta uçağında 221 yolcu, Louisiana eyaletine uçacak olan Bombardier CRJ900 tipi uçakta ise 56 yolcu bulunduğu belirtildi. FAA yetkilileri, çarpışmada kimsenin yaralanmadığını ve olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/yilin-ilk-sekiz-ayinda-ucak-trafigi-15-milyonu-asti-yolcu-sayisi-155-milyonu-gecti-1087818261.html
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uçak, uçak kazası, pist, uçak pisti, havaalanı, abd
uçak, uçak kazası, pist, uçak pisti, havaalanı, abd
ABD'de iki yolcu uçağı pistte birbiriyle çarpıştı
21:34 10.09.2024 (güncellendi: 21:35 10.09.2024)
ABD Atlanta Uluslararası Havalimanı'nın pistinde iki yolcy uçağı çarpıştı. Yolcu uçaklarından birinin kuyru kısmının tamamı yere düştü. Meydana gelen olayda şans eseri yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Atlanta Uluslararası Havalimanı'nın pistinde bir Delta yolcu uçağının, aynı firmanın yan kuruluşu olan Endeavor Havayollarına ait bir uçakla çarpıştığını duyurdu.
Japonya'nın Tokyo kentine gitmek üzere kalkışa hazırlanan Delta Havayolları'na ait 295 sefer sayılı Airbus A350 uçağının kanat ucunun, 5526 sefer sayılı Endeavor Air uçağının kuyruğuna çarptığı bildirildi. Kazayla ilgili paylaşılan videoda, çarpışma sonucunda Bombardier tipi uçağın kuyruk kısmının tamamen yere düştüğü gözlemlendi.
Tokyo'ya gitmek üzere kalkışa hazırlanan Delta uçağında 221 yolcu, Louisiana eyaletine uçacak olan Bombardier CRJ900 tipi uçakta ise 56 yolcu bulunduğu belirtildi. FAA yetkilileri, çarpışmada kimsenin yaralanmadığını ve olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığını açıkladı.