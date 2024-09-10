https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/yagi-tayfunu-vietnamda-olu-sayisi-65e-yukseldi-1087861432.html
Yagi tayfunu Vietnam'da: Ölü sayısı 65'e yükseldi
Yagi tayfunu Vietnam'da: Ölü sayısı 65'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Vietnam'a ulaşan Yagi fırtınası, şu ana kadar 65 kişinin ölümüne sebep oldu. Ülkenin kuzey bölgeleri sel altında kalırken, kayıp arama kurtarma çalışmalarının... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T13:17+0300
2024-09-10T13:17+0300
2024-09-10T14:00+0300
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kasırga
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Filipinlerden Güney Çin'e, oradan da Vietnam'a ulaşan Yagi tropikal fırtınası, can almaya devam ediyor.Vietnam'ın kuzeyinde cumartesi günü karaya çıkan kasırga şu ana kadar 65 kişinin ölümüne sebep olurken son 10 yılda bölgede görülen en güçlü tayfun olarak nitelendiriliyor.Yetkililer kayıp 39 kişinin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Afet nedeniyle ülkede 752 kişinin yaralandığı, tarım, sanayi ve yerleşim bölgelerinde büyük maddi hasar meydana geldiği bildirildi.Yerel kaynaklara göre, seller nedeniyle pirinç tarlalarında 148 bin 600 hektarlık alanın tahrip olduğu, ve ülkenin kuzey bölgesinde yaklaşık 50 bin evde hasar meydana geldiği açıklandı.Kızıl Nehir üzerinde Phong Chau köprüsü çöktüDün, araçların geçişi sırasında çöken Phong Chau köprüsünden dolayı kaybolan 8 kişinin arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yetkililer diğer köprülerde araç trafiğini yasaklarken, Vietnam başkenti Hanoi'nin nehir kıyısı bölgesinde olan halka 'bölgeyi tahliye etmeye hazırlıklı olmaları' konusunda anons geçildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/vietnamda-yagi-tayfunu-nedeniyle-olenlerin-sayisi-21e-cikti-1087802564.html
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filipinler, vietnam, güney çin denizi, çin, sel, sel felaketi, tayfun, kasırga, doğal afet
filipinler, vietnam, güney çin denizi, çin, sel, sel felaketi, tayfun, kasırga, doğal afet
Yagi tayfunu Vietnam'da: Ölü sayısı 65'e yükseldi
13:17 10.09.2024 (güncellendi: 14:00 10.09.2024)
Vietnam'a ulaşan Yagi fırtınası, şu ana kadar 65 kişinin ölümüne sebep oldu. Ülkenin kuzey bölgeleri sel altında kalırken, kayıp arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Köprünün çökmesiyle kaybolan 8 kişiden haber alınamadı.
Filipinlerden Güney Çin'e, oradan da Vietnam'a ulaşan Yagi tropikal fırtınası, can almaya devam ediyor.
Vietnam'ın kuzeyinde cumartesi günü karaya çıkan kasırga şu ana kadar 65 kişinin ölümüne sebep olurken son 10 yılda bölgede görülen en güçlü tayfun olarak nitelendiriliyor.
Yetkililer kayıp 39 kişinin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Afet nedeniyle ülkede 752 kişinin yaralandığı, tarım, sanayi ve yerleşim bölgelerinde büyük maddi hasar meydana geldiği bildirildi.
Yerel kaynaklara göre, seller nedeniyle pirinç tarlalarında 148 bin 600 hektarlık alanın tahrip olduğu, ve ülkenin kuzey bölgesinde yaklaşık 50 bin evde hasar meydana geldiği açıklandı.
Kızıl Nehir üzerinde Phong Chau köprüsü çöktü
Dün, araçların geçişi sırasında çöken Phong Chau köprüsünden dolayı kaybolan 8 kişinin arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yetkililer diğer köprülerde araç trafiğini yasaklarken, Vietnam başkenti Hanoi'nin nehir kıyısı bölgesinde olan halka 'bölgeyi tahliye etmeye hazırlıklı olmaları' konusunda anons geçildi.