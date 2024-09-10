Yagi tayfunu Vietnam'da: Ölü sayısı 65'e yükseldi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Bu trajediyi gerçek anlamda soruşturabilirsek, belki çocukların kurtuluşunu sağlayabiliriz'
07:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yeni eğitim döneminde dini eğitime odaklanan bir tablo ile karşı karşıyayız’
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:08
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Sinan Meydan, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu'nu anlattı
12:06
83 dk
HABER MASASI
Türkiye'de son yıllarda artan kayıp çocuk vakaları..
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
'Merdiven altı' sağlık sistemlerinin riskleri: 'Alternatif tıp lafını reddediyoruz. Aşının alternatifi yoktur'
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Ağustos ayının en çok kazandıran yatırımları
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Batı dışı dünya, Batı’nın Rusya ile ilgili tezlerini desteklemiyor’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
'Bu tür olaylarda yüzde 85 aile sorumlu çıkıyor'
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
TİYATRONUN UNUTULMAZ İSMİ
Türk tiyatrosu için tüm parasını harcadı
19:16
7 dk
SESLİ HABER
Rus ordu Donbass'ta ilerliyor: Ukrayna'nın kaybı ağır
19:33
1 dk
SESLİ HABER
ABD istihbarat yetkilisi: Seçimlere müdahale tespit edilemedi
19:38
1 dk
SESLİ HABER
Yunanistan’da turiste vergi geliyor
19:52
2 dk
SESLİ HABER
Kapadokya’yı 8 ayda 3 milyon turist ziyaret etti
20:05
1 dk
SESLİ HABER
Kulaklık kullanımı işitme kaybı görülme oranını artıyor
20:31
3 dk
ÖZEL HABER
Özel yurt fiyatları cep yakıyor , kyk yurtlarında yer bulunamıyor
20:42
2 dk
SESLİ HABER
Telefonu şarj etmek için en uygun zaman nedir?
20:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'AB, Euro'yu kaybederse birlik olarak kalamaz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İŞKUR yeni verileri paylaştı
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Narin cinayetinde gizli tanık Nevzat tehdit mi edildi?
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Kuaför Sabit Akkaya stüdyo konuğumuz
12:05
83 dk
HABER MASASI
Son zamanlar Türkiye'de artan çoçuk cinayetleri...
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/yagi-tayfunu-vietnamda-olu-sayisi-65e-yukseldi-1087861432.html
Yagi tayfunu Vietnam'da: Ölü sayısı 65'e yükseldi
Yagi tayfunu Vietnam'da: Ölü sayısı 65'e yükseldi
Sputnik Türkiye
Vietnam'a ulaşan Yagi fırtınası, şu ana kadar 65 kişinin ölümüne sebep oldu. Ülkenin kuzey bölgeleri sel altında kalırken, kayıp arama kurtarma çalışmalarının... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T13:17+0300
2024-09-10T14:00+0300
dünya
filipinler
vietnam
güney çin denizi
çin
sel
sel felaketi
tayfun
kasırga
doğal afet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087858205_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ee9c2f04aed28610f7845215463b7952.jpg
Filipinlerden Güney Çin'e, oradan da Vietnam'a ulaşan Yagi tropikal fırtınası, can almaya devam ediyor.Vietnam'ın kuzeyinde cumartesi günü karaya çıkan kasırga şu ana kadar 65 kişinin ölümüne sebep olurken son 10 yılda bölgede görülen en güçlü tayfun olarak nitelendiriliyor.Yetkililer kayıp 39 kişinin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Afet nedeniyle ülkede 752 kişinin yaralandığı, tarım, sanayi ve yerleşim bölgelerinde büyük maddi hasar meydana geldiği bildirildi.Yerel kaynaklara göre, seller nedeniyle pirinç tarlalarında 148 bin 600 hektarlık alanın tahrip olduğu, ve ülkenin kuzey bölgesinde yaklaşık 50 bin evde hasar meydana geldiği açıklandı.Kızıl Nehir üzerinde Phong Chau köprüsü çöktüDün, araçların geçişi sırasında çöken Phong Chau köprüsünden dolayı kaybolan 8 kişinin arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yetkililer diğer köprülerde araç trafiğini yasaklarken, Vietnam başkenti Hanoi'nin nehir kıyısı bölgesinde olan halka 'bölgeyi tahliye etmeye hazırlıklı olmaları' konusunda anons geçildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/vietnamda-yagi-tayfunu-nedeniyle-olenlerin-sayisi-21e-cikti-1087802564.html
filipinler
vietnam
güney çin denizi
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087858205_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bc3e0315b1a40db89ac2ee844451b267.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
filipinler, vietnam, güney çin denizi, çin, sel, sel felaketi, tayfun, kasırga, doğal afet
filipinler, vietnam, güney çin denizi, çin, sel, sel felaketi, tayfun, kasırga, doğal afet

Yagi tayfunu Vietnam'da: Ölü sayısı 65'e yükseldi

13:17 10.09.2024 (güncellendi: 14:00 10.09.2024)
© İHA / VIETNAM NEWS AGENCY/TUAN ANHVietnam Yagi Tayfunu
Vietnam Yagi Tayfunu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
© İHA / VIETNAM NEWS AGENCY/TUAN ANH
Abone ol
Vietnam'a ulaşan Yagi fırtınası, şu ana kadar 65 kişinin ölümüne sebep oldu. Ülkenin kuzey bölgeleri sel altında kalırken, kayıp arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Köprünün çökmesiyle kaybolan 8 kişiden haber alınamadı.
Filipinlerden Güney Çin'e, oradan da Vietnam'a ulaşan Yagi tropikal fırtınası, can almaya devam ediyor.
Vietnam'ın kuzeyinde cumartesi günü karaya çıkan kasırga şu ana kadar 65 kişinin ölümüne sebep olurken son 10 yılda bölgede görülen en güçlü tayfun olarak nitelendiriliyor.
Yetkililer kayıp 39 kişinin arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Afet nedeniyle ülkede 752 kişinin yaralandığı, tarım, sanayi ve yerleşim bölgelerinde büyük maddi hasar meydana geldiği bildirildi.
Yerel kaynaklara göre, seller nedeniyle pirinç tarlalarında 148 bin 600 hektarlık alanın tahrip olduğu, ve ülkenin kuzey bölgesinde yaklaşık 50 bin evde hasar meydana geldiği açıklandı.
© İHA / TA TOAN/VIETNAM NEWS AGENCY HANDOUTVietnam Yagi Tayfunu
Vietnam Yagi Tayfunu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
Vietnam Yagi Tayfunu
© İHA / TA TOAN/VIETNAM NEWS AGENCY HANDOUT

Kızıl Nehir üzerinde Phong Chau köprüsü çöktü

Dün, araçların geçişi sırasında çöken Phong Chau köprüsünden dolayı kaybolan 8 kişinin arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yetkililer diğer köprülerde araç trafiğini yasaklarken, Vietnam başkenti Hanoi'nin nehir kıyısı bölgesinde olan halka 'bölgeyi tahliye etmeye hazırlıklı olmaları' konusunda anons geçildi.
Yagi Tayfunu - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2024
DÜNYA
Vietnam'da Yagi Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 21'e çıktı
8 Eylül, 22:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала