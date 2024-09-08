https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/vietnamda-yagi-tayfunu-nedeniyle-olenlerin-sayisi-21e-cikti-1087802564.html

Vietnam'da Yagi Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 21'e çıktı

Vietnam'da Yagi Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 21'e çıktı

Sputnik Türkiye

Vietnam'ın kuzeyini etkisi altına alan Yagi Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükselirken, yaralı sayısı ise 229'a... 08.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-08T22:49+0300

2024-09-08T22:49+0300

2024-09-08T22:49+0300

dünya

doğal afet

kasırga

tayfun

sel

vietnam

çin

filipinler

güneydoğu asya

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Güneydoğu Asya bölgesindeki takımadalarda etkili olan ve Vietnam'da dün karaya çıkan Yagi Tayfunu hayatı felç ederken, ülkede saatte 149 km'yi aşan rüzgarlara yol açan kasırga yaklaşık 3 bin 300 ev ile 120 bin hektardan fazla tarım arazisine zarar verdi.Meteoroloji yetkililerinin son 10 yılda “bölgedeki en güçlü tayfunlardan biri” olarak tanımladığı Yagi nedeniyle liman kenti Hai Phong'da birçok bölge sel suları altında kalırken, kentte altyapının hasar görmesi sonucu elektrikler kesintileri yaşandı.Afet Yönetim Otoritesi, Quang Ninh eyaletinde 30 geminin şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle battığını bildirdi.Vietnam Meteoroloji Kurumu tarafından yapılan açıklamada, tayfunun batıya doğru ilerlediği belirtilirken, sel ve toprak kayması riskinin devam ettiği konusunda uyarıda bulunuldu.Filipinler'in kuzey bölgelerini 3 Eylül'de vuran Yagi'nin yol açtığı şiddetli yağış, sel ve toprak kayması nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetmişti.Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Yagi Tayfunu ilk belirlemelere göre, Filipinler’den sonra vurduğu Çin’in Haynan eyaletinde 4 kişinin ölümüne yol açtı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/yagi-tayfunu-cini-vurdu-saatte-223-km-hizla-esen-firtina-yuzbinlerce-kisiyi-evinden-etti-1087733863.html

vietnam

çin

filipinler

güneydoğu asya

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yagi tayfunu, vietnam