https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/vietnamda-yagi-tayfunu-nedeniyle-olenlerin-sayisi-21e-cikti-1087802564.html
Vietnam'da Yagi Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 21'e çıktı
Vietnam'da Yagi Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 21'e çıktı
Sputnik Türkiye
Vietnam'ın kuzeyini etkisi altına alan Yagi Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükselirken, yaralı sayısı ise 229'a... 08.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-08T22:49+0300
2024-09-08T22:49+0300
2024-09-08T22:49+0300
dünya
doğal afet
kasırga
tayfun
sel
vietnam
çin
filipinler
güneydoğu asya
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Güneydoğu Asya bölgesindeki takımadalarda etkili olan ve Vietnam'da dün karaya çıkan Yagi Tayfunu hayatı felç ederken, ülkede saatte 149 km'yi aşan rüzgarlara yol açan kasırga yaklaşık 3 bin 300 ev ile 120 bin hektardan fazla tarım arazisine zarar verdi.Meteoroloji yetkililerinin son 10 yılda “bölgedeki en güçlü tayfunlardan biri” olarak tanımladığı Yagi nedeniyle liman kenti Hai Phong'da birçok bölge sel suları altında kalırken, kentte altyapının hasar görmesi sonucu elektrikler kesintileri yaşandı.Afet Yönetim Otoritesi, Quang Ninh eyaletinde 30 geminin şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle battığını bildirdi.Vietnam Meteoroloji Kurumu tarafından yapılan açıklamada, tayfunun batıya doğru ilerlediği belirtilirken, sel ve toprak kayması riskinin devam ettiği konusunda uyarıda bulunuldu.Filipinler'in kuzey bölgelerini 3 Eylül'de vuran Yagi'nin yol açtığı şiddetli yağış, sel ve toprak kayması nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetmişti.Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Yagi Tayfunu ilk belirlemelere göre, Filipinler’den sonra vurduğu Çin’in Haynan eyaletinde 4 kişinin ölümüne yol açtı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/yagi-tayfunu-cini-vurdu-saatte-223-km-hizla-esen-firtina-yuzbinlerce-kisiyi-evinden-etti-1087733863.html
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yagi tayfunu, vietnam
Vietnam'da Yagi Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 21'e çıktı
Vietnam'ın kuzeyini etkisi altına alan Yagi Tayfunu'nun yol açtığı afet ve kazalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükselirken, yaralı sayısı ise 229'a yükseldi.
Güneydoğu Asya bölgesindeki takımadalarda etkili olan ve Vietnam'da dün karaya çıkan Yagi Tayfunu hayatı felç ederken, ülkede saatte 149 km'yi aşan rüzgarlara yol açan kasırga yaklaşık 3 bin 300 ev ile 120 bin hektardan fazla tarım arazisine zarar verdi.
Meteoroloji yetkililerinin son 10 yılda “bölgedeki en güçlü tayfunlardan biri” olarak tanımladığı Yagi nedeniyle liman kenti Hai Phong'da birçok bölge sel suları altında kalırken, kentte altyapının hasar görmesi sonucu elektrikler kesintileri yaşandı.
Afet Yönetim Otoritesi, Quang Ninh eyaletinde 30 geminin şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle battığını bildirdi.
Vietnam Meteoroloji Kurumu tarafından yapılan açıklamada, tayfunun batıya doğru ilerlediği belirtilirken, sel ve toprak kayması riskinin devam ettiği konusunda uyarıda bulunuldu.
Filipinler'in kuzey bölgelerini 3 Eylül'de vuran Yagi'nin yol açtığı şiddetli yağış, sel ve toprak kayması nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetmişti.
Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Yagi Tayfunu ilk belirlemelere göre, Filipinler’den sonra vurduğu Çin’in Haynan eyaletinde 4 kişinin ölümüne yol açtı.