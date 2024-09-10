https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/vincenzo-montellasirtinda-9-numara-yoktu-ama-3-gol-atti-1087840608.html

Vincenzo Montella:'Sırtında 9 numara yoktu ama 3 gol attı'

Vincenzo Montella:'Sırtında 9 numara yoktu ama 3 gol attı'

Sputnik Türkiye

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkiye-İzlanda karşılaşmasının ardından basın açıklamasında bulundu. 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T02:08+0300

2024-09-10T02:08+0300

2024-09-10T02:09+0300

spor

türkiye

izlanda

izlanda milli futbol takımı

a milli futbol takımı

kerem aktürkoğlu

vincenzo montella

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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan UEFA Uluslar B Ligi Türkiye ve İzlanda karşılaşmasının 3-1 Türkiye galibiyeti hakkında açıklamalarda bulundu.Montella, oynanan oyun sistemine değinerek, “Üçlü defansif bir formatta oynadığınızda defansif sistem olduğunu düşünmemek lazım. Çünkü genellikle üçlü oynadığınızda daha çok ofansif olmak için üçlü oynarsınız. O yüzden bunun altını da çizmek lazım” ifadelerini kullandı.Açıklamasında Eren Elmalı'nın performansından bahseden Montella, “Ereni de bugün ilk defa gördünüz. Çok iyi oynadığını söyleyebilirim. Onu İsviçre’de izlemeye gitmiştim. Fiziksel ve uluslararası seviyede maçlarda takip etmek istemiştim. Çok memnun kaldım kendisinden. Bugün hem soldaki hem de sağdaki zincirimiz çok iyi işler yaptı. Hızlı oynanan bir maçımız vardı. Genel olarak memnuniyet verici performans olduğunu söyleyebilirim” dedi.'Sırtında 9 numara yoktu ama 3 gol attı'A Milli Futbol Takımı'nın sık sık santrforsuz oyun oynadığı şeklinde eleştirilerine yanıt veren Montella, "Bu sefer de ben biraz provoke edeyim, fark ettiniz mi bilmiyorum ama Kerem Aktürkoğlu son 10 dakikayı forvet olarak oynadı, kendi fiziksel gücünü kullanarak üçüncü golü attı. Sırtında 9 yazmıyordu ama 9 numara gibi gol attı. Barış da Hırvatistan maçında forvet olarak oynamıştı. Her seferinde gol attığınızda gol goldür" şeklinde konuştu.Açıklamalarının devamında Montella, "Milli kamplarda futbolcularımızla 6-7 gün beraber oluyoruz. Bu süreçte fiziksel olarak sadece 4 tane antrenman yapabiliyoruz. Maçtan hemen önce tempo yapılmaz, bu bir bilimdir. Her futbolcumuzu hazır durumda tutmaya çalışıyoruz" dedi.'Kerem’le konuşurken gol atabileceğini söyledim ama ben de 3 gol birden atacağını düşünmemiştim',Kerem Aktürkoğlu'nun performansına vurgu yapan Montella, "Bir futbolcu 3 gol atınca sadece tebrik edebilirsiniz. Gerçekten muazzam bir performans gösterdi. Sadece gol bakımından değil muazzam bir performansı vardı. Kerem’le konuşurken gol atabileceğini söyledim, böyle bir beklentim vardı ama ben de 3 gol birden atacağını düşünmemiştim" dedi.'Özel günde kazandığımız için mutluyuz'9 Eylül İzmir'in kurtuluşunda kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Montella, "Bu galibiyetle bu özel güne katkıda bulunduğumuz için çok mutluyuz. Sadece İzmir için değil tüm Türkiye için önemli bir gün. Otelden stada kadar taraftarımız bizi desteklediler, bu galibiyette onların da payı var" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/turkiye-izlanda-macini-3-1-kazandi-1087838905.html

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