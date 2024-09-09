https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/turkiye-izlanda-macini-3-1-kazandi-1087838905.html
Türkiye İzlanda maçını 3-1 kazandı
Türkiye İzlanda maçını 3-1 kazandı
Sputnik Türkiye
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında Türkiye ile İzlanda karşı karşıya geldi. İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi A Milli Takım 3-1 kazandı. 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T23:46+0300
2024-09-09T23:46+0300
2024-09-10T00:11+0300
spor
türkiye
izlanda
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Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda takımını İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda 3-1 mağlup etti.Maçın 2'inci 52'inci ve 88'inci dakikalarında Kerem Aktürkoğlu'nun golleri ile İzlanda karşısında 3 puanı Ay yıldızlı takım kazandı. Türkiye gruptaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti.Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta?Türkiye, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Karadağ’ı konuk edecek. Türkiye - Karadağ maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 11 Ekim cuma günü saat 21.45’te başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/turkiye---izlanda-maci-ilk-11ler-aciklandi-1087836291.html
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türkiye, izlanda
Türkiye İzlanda maçını 3-1 kazandı
23:46 09.09.2024 (güncellendi: 00:11 10.09.2024)
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında Türkiye ile İzlanda karşı karşıya geldi. İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi A Milli Takım 3-1 kazandı.
Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda takımını İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda 3-1 mağlup etti.
Maçın 2'inci 52'inci ve 88'inci dakikalarında Kerem Aktürkoğlu'nun golleri ile İzlanda karşısında 3 puanı Ay yıldızlı takım kazandı. Türkiye gruptaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti.
Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta?
Türkiye, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Karadağ’ı konuk edecek. Türkiye - Karadağ maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 11 Ekim cuma günü saat 21.45’te başlayacak.