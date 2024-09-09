https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/turkiye-izlanda-macini-3-1-kazandi-1087838905.html

Türkiye İzlanda maçını 3-1 kazandı

Türkiye İzlanda maçını 3-1 kazandı

Sputnik Türkiye

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçında Türkiye ile İzlanda karşı karşıya geldi. İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi A Milli Takım 3-1 kazandı. 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T23:46+0300

2024-09-09T23:46+0300

2024-09-10T00:11+0300

spor

türkiye

izlanda

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0a/0f/1076368661_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16a15967e0d3751d05fc65858c3e4fa8.jpg

Türkiye, UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda takımını İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda 3-1 mağlup etti.Maçın 2'inci 52'inci ve 88'inci dakikalarında Kerem Aktürkoğlu'nun golleri ile İzlanda karşısında 3 puanı Ay yıldızlı takım kazandı. Türkiye gruptaki ilk galibiyetini aldı ve puanını 4'e yükseltti.Türkiye - Karadağ maçı ne zaman, saat kaçta?Türkiye, UEFA Uluslar Ligi kapsamında Karadağ’ı konuk edecek. Türkiye - Karadağ maçı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 11 Ekim cuma günü saat 21.45’te başlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/turkiye---izlanda-maci-ilk-11ler-aciklandi-1087836291.html

izlanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, izlanda