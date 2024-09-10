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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/ukraynanin-moskova-bolgesindeki-konutlara-duzenledigi-saldiriya-kremlinden-tepki-1087864670.html
Ukrayna'nın Moskova Bölgesi'ndeki konutlara düzenlediği saldırıya Kremlin'den tepki
Ukrayna'nın Moskova Bölgesi'ndeki konutlara düzenlediği saldırıya Kremlin'den tepki
Sputnik Türkiye
Muharebe sahasında istediği sonuçlardan uzaklaştıkça sivillere yönelik saldırılarını sıklaştıran Ukrayna ordusunun sivilleri hedef aldığı son saldırısı... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T15:02+0300
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukraynalı güçlerin Moskova Bölgesi'nin Ramenskoye semtindeki bir konut binasına düzenlediği ve bir kadının hayatını kaybetmesine yol açtığı saldırının silahlı faaliyetlerle ilişkilendirilemeyeceğini belirtti.Peskov, "Gece meskun mahallere düzenlenen saldırıları silahlı faaliyetlerle ilişkilendirmek mümkün değil. Kiev rejimi gerçek yüzünü göstermeye devam ediyor" dedi.Kremlin Sözcüsü, Moskova'nın yanıtının nasıl olacağının sorulması üzerine "Bunlar düşman, kendimizi böyle bir rejimin tezahürlerine karşı güvence altına almak için özel askeri harekata devam etmeliyiz" yanıtını verdi.Rus ordusunun İHA'larla mücadelede önemli deneyim kazandığını kaydeden Peskov, bu alanda çok iyi sonuçlar elde edildiğinin altını çizdi.Ukrayna ordusu, gece boyunca uçak tipi İHA'ları kullanarak başta Moskova Bölgesi olmak üzere Rusya bölgelerine yönelik yoğun saldırı düzenlemişti.Rusya hava savunma güçleri 100'den fazla İHA vurarak saldırıyı püskürtürken saldırıda sivil can kaybı yaşanmıştı.Moskova Valisi Andrey Vorobyov, Telegram paylaşımında, Moskova Bölgesi’nin Ramenskoye ilçesinde İHA saldırısı sonucu 46 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, Ukraynalı silahlı oluşumların Rus ordusu karşısındaki konumu zayıfladıkça Kiev rejiminin terör faaliyetlerine başvurma isteğinin arttığını belirtmişti.Zaharova, “Yoğun para ve silah yardımlarına rağmen Kiev rejiminin ‘sahadaki’ konumu zayıfladıkça bu tür canavarca intikama, ama aslında suç teşkil eden terör faaliyetlere başvurma istekleri o kadar çok büyük olacak” ifadesini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/nato-ulkeleri-rusya-siniri-yakininda-bir-dizi-askeri-tatbikat-yapacak-1087861807.html
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ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, iha, insansız hava aracı (iha), silahlı iha (siha), saldırı, rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya dışişleri bakanlığı, kremlin, dmitriy peskov, moskova, rus ordusu, mariya zaharova

Ukrayna'nın Moskova Bölgesi'ndeki konutlara düzenlediği saldırıya Kremlin'den tepki

15:02 10.09.2024
© Sputnik / Станислав Красильниковinsansız hava aracı (İHA) drone drone İHA
insansız hava aracı (İHA) drone drone İHA - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Muharebe sahasında istediği sonuçlardan uzaklaştıkça sivillere yönelik saldırılarını sıklaştıran Ukrayna ordusunun sivilleri hedef aldığı son saldırısı Kremlin'in tepkisini çekti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukraynalı güçlerin Moskova Bölgesi'nin Ramenskoye semtindeki bir konut binasına düzenlediği ve bir kadının hayatını kaybetmesine yol açtığı saldırının silahlı faaliyetlerle ilişkilendirilemeyeceğini belirtti.

Peskov, "Gece meskun mahallere düzenlenen saldırıları silahlı faaliyetlerle ilişkilendirmek mümkün değil. Kiev rejimi gerçek yüzünü göstermeye devam ediyor" dedi.

Kremlin Sözcüsü, Moskova'nın yanıtının nasıl olacağının sorulması üzerine "Bunlar düşman, kendimizi böyle bir rejimin tezahürlerine karşı güvence altına almak için özel askeri harekata devam etmeliyiz" yanıtını verdi.

Rus ordusunun İHA'larla mücadelede önemli deneyim kazandığını kaydeden Peskov, bu alanda çok iyi sonuçlar elde edildiğinin altını çizdi.

Ukrayna ordusu, gece boyunca uçak tipi İHA'ları kullanarak başta Moskova Bölgesi olmak üzere Rusya bölgelerine yönelik yoğun saldırı düzenlemişti.

Rusya hava savunma güçleri 100'den fazla İHA vurarak saldırıyı püskürtürken saldırıda sivil can kaybı yaşanmıştı.

Moskova Valisi Andrey Vorobyov, Telegram paylaşımında, Moskova Bölgesi’nin Ramenskoye ilçesinde İHA saldırısı sonucu 46 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, Ukraynalı silahlı oluşumların Rus ordusu karşısındaki konumu zayıfladıkça Kiev rejiminin terör faaliyetlerine başvurma isteğinin arttığını belirtmişti.

Zaharova, “Yoğun para ve silah yardımlarına rağmen Kiev rejiminin ‘sahadaki’ konumu zayıfladıkça bu tür canavarca intikama, ama aslında suç teşkil eden terör faaliyetlere başvurma istekleri o kadar çok büyük olacak” ifadesini kullanmıştı.
NATO, tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
DÜNYA
NATO ülkeleri, Rusya sınırı yakınında bir dizi askeri tatbikat yapacak
13:31
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