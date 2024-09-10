https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/ukraynanin-moskova-bolgesindeki-konutlara-duzenledigi-saldiriya-kremlinden-tepki-1087864670.html

Ukrayna'nın Moskova Bölgesi'ndeki konutlara düzenlediği saldırıya Kremlin'den tepki

Ukrayna'nın Moskova Bölgesi'ndeki konutlara düzenlediği saldırıya Kremlin'den tepki

Sputnik Türkiye

Muharebe sahasında istediği sonuçlardan uzaklaştıkça sivillere yönelik saldırılarını sıklaştıran Ukrayna ordusunun sivilleri hedef aldığı son saldırısı... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T15:02+0300

2024-09-10T15:02+0300

2024-09-10T15:02+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukraynalı güçlerin Moskova Bölgesi'nin Ramenskoye semtindeki bir konut binasına düzenlediği ve bir kadının hayatını kaybetmesine yol açtığı saldırının silahlı faaliyetlerle ilişkilendirilemeyeceğini belirtti.Peskov, "Gece meskun mahallere düzenlenen saldırıları silahlı faaliyetlerle ilişkilendirmek mümkün değil. Kiev rejimi gerçek yüzünü göstermeye devam ediyor" dedi.Kremlin Sözcüsü, Moskova'nın yanıtının nasıl olacağının sorulması üzerine "Bunlar düşman, kendimizi böyle bir rejimin tezahürlerine karşı güvence altına almak için özel askeri harekata devam etmeliyiz" yanıtını verdi.Rus ordusunun İHA'larla mücadelede önemli deneyim kazandığını kaydeden Peskov, bu alanda çok iyi sonuçlar elde edildiğinin altını çizdi.Ukrayna ordusu, gece boyunca uçak tipi İHA'ları kullanarak başta Moskova Bölgesi olmak üzere Rusya bölgelerine yönelik yoğun saldırı düzenlemişti.Rusya hava savunma güçleri 100'den fazla İHA vurarak saldırıyı püskürtürken saldırıda sivil can kaybı yaşanmıştı.Moskova Valisi Andrey Vorobyov, Telegram paylaşımında, Moskova Bölgesi’nin Ramenskoye ilçesinde İHA saldırısı sonucu 46 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, Ukraynalı silahlı oluşumların Rus ordusu karşısındaki konumu zayıfladıkça Kiev rejiminin terör faaliyetlerine başvurma isteğinin arttığını belirtmişti.Zaharova, “Yoğun para ve silah yardımlarına rağmen Kiev rejiminin ‘sahadaki’ konumu zayıfladıkça bu tür canavarca intikama, ama aslında suç teşkil eden terör faaliyetlere başvurma istekleri o kadar çok büyük olacak” ifadesini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/nato-ulkeleri-rusya-siniri-yakininda-bir-dizi-askeri-tatbikat-yapacak-1087861807.html

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