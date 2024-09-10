NATO ülkeleri, Rusya sınırı yakınında bir dizi askeri tatbikat yapacak

İttifak'ın tatbikat programına göre manevraların ilki olan Steadfast Foxtrot 2024, 11-20 Eylül tarihleri ​​arasında Almanya'da gerçekleştirilecek.



NATO Basın Dairesi'nin açıklamasına göre Steadfast Foxtrot 2024, askeri birlikleri desteklemeye ve geliştirmeye yönelik görevlerin planlanması ve yürütülmesine odaklanan stratejik, operasyonel ve taktik düzeyde bir tatbikat.



Simülasyon görevlerinin de yer aldığı tatbikata hem NATO askeri yapısının temsilcileri hem de İttifak'ın destek ve satınalma kurumu da katılacak.



NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı tarafından yönetilecek tatbikata ABD ordusundan General Christopher Cavoli başkanlık edecek.



İkinci tatbikat, 30 Eylül-11 Ekim tarihleri ​​arasında Yunanistan'da gerçekleştirilecek Ramstein Flag 2024 olacak.



Bu tatbikat, NATO Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından finanse edilmekte olup amacı, katılımcı ülkelere yüksek teknolojili eğitim imkan ve kabiliyetleri sağlamaktır. Bunlar arasında zorlu operasyonel ortamlarda gerçekçi görev setleri yer alıyor.



7-12 Kasım'da Rusya'yla sınırı bulunan Estonya'da başlayacak Cyber Coalition tatbikatı, NATO'nun Rusya sınırına yakın bölgedeki 3. tatbikatı olacak.



Her yıl düzenli olarak yapılan siber savunma alanındaki bu tatbikat, dünyada türünün en geniş kapsamlı tatbikatları arasında yer alıyor.



Katılımcılar, tatbikat sırasında siber uzayda işbirliğini geliştirmek için NATO, müttefikler ve ortaklar arasındaki etkileşim mekanizmalarını geliştirecek.



NATO'nun programında müttefik ülkelerin de katılacağı ulusal düzeyli tatbikatlar da var.



30 Ekim-12 Kasım arasında Rusya'yla sınırı bulunan Finlandiya'da yapılacak Hammer 2024 tatbikatında mekanize birliklerin durumu denetlenecek.



NATO'nun tatbikatları, Türkiye ve Bulgaristan'da düzenlenecek deniz manevralarıyla sona erecek.