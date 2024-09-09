https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/biden-ukraynaya-misket-bombasi-sevkiyatini-onayladi-1087832192.html

Biden, Ukrayna'ya misket bombası sevkiyatını onayladı

Biden, Ukrayna'ya misket bombası sevkiyatını onayladı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden’ın, uluslararası anlaşmalar kapsamında yasaklı olarak bilinen ve ‘bomba içinde bomba’ olarak nitelendirilen misket bombalarının... 09.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-09T18:49+0300

2024-09-09T18:49+0300

2024-09-09T18:49+0300

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Cenevre merkezli Misket Bombası Koalisyonunun (CMC) 2024 raporuna göre Biden’ın, Birleşmiş Milletler (BM) ve 21 ülke liderinin eleştirilerine rağmen Temmuz 2023 ile Nisan 2024 tarihleri arasında Ukrayna'ya 5 parti misket bombası teslimatını onayladığı ortaya çıkarken, misket bombası kurbanlarının yüzde 66'sını çocukların teşkil ettiği de kaydedildi.Misket bombalarının kullanımı, üretimi ve transferine karşı kampanya yürüten Cenevre merkezli uluslararası bir hareket olan Misket Bombası Koalisyonu (CMC), bu tür silahların kullanımını yasaklayan ve 108 ülke tarafından imzalanan 2008 Misket Bombaları Sözleşmesi'nin uygulanıp uygulanmadığını incelediği raporunda, ABD'nin, Ukrayna'ya tedarik ettiği misket bombalarının sayısını ya da patlamamış mühimmatın belirli türleri ve miktarları hakkında bilgi vermediğini vurguladı.Raporun devamında, “21 ülkeden dünya liderleri ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik etme kararından duydukları endişeyi dile getirmiş, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası tedarik etme kararı dünya medyasında geniş yer bulmuş ve BM yetkilileri tarafından da eleştirilmiştir” hatırlatmasına yer verildi.Biden'ın onayıyla Kiev rejimine tedarik edilen ve kendi kendini imha eden cihazlarla donatılmamış olan bu misket bombalarının yüzde 5 ila 14'ünün uzun süre ABD ordusunun depolarında beklediği için hiç patlamayabileceği tahmin edilirken, bu durumda, misket bombalarının çatışma sona erdikten sonra bile sivilleri tehdit eden mayın haline dönüşeceği kaydediliyor.Söz konusu bombaların doğrudan kullanımı ya da bıraktığı parçalar nedeniyle yaşamını yitirenlerin yüzde 97'sini siviller oluştururken, ayrıca misket bombası kurbanlarının yüzde 66'sını çocuklar teşkil ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240811/ukrayna-birlikleri-donetski-yine-misket-bombalariyla-vurdu-1086732896.html

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