https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/su-cikartmaya-calisirken-toprak-coktu-2-kisi-toprak-altinda-kaldi--1087861916.html

Su çıkarmaya çalışırken toprak çöktü: 2 kişi toprak altında kaldı

Su çıkarmaya çalışırken toprak çöktü: 2 kişi toprak altında kaldı

Sputnik Türkiye

Samsun'da su çıkarmak için kuyu kazan 2 kişi toprak altında kalırken, kurtarma çalışması başlatıldı. 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T13:31+0300

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2024-09-10T13:31+0300

türkiye

samsun

toprak

toprak kayması

kuyu

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Samsun'un Bafra ilçesinden edinilen bilgiye göre, Mustafa Sabri Bayraktar ve Mustafa Aydın bahçede kulkanmak amacıyla su çıkarmak için kuyu açmaya başladılar. Bu sırada toprak çökmesi sonucu Mustafa Sabri Bayrak ve Mustafa Aydın toprak altında kaldılar. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine Jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri ile ambulans sevk edildi. Toprak altında kalan 2 kişiyi çıkarma çalışması devam ediyor.

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