https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/su-cikartmaya-calisirken-toprak-coktu-2-kisi-toprak-altinda-kaldi--1087861916.html
Su çıkarmaya çalışırken toprak çöktü: 2 kişi toprak altında kaldı
Su çıkarmaya çalışırken toprak çöktü: 2 kişi toprak altında kaldı
Sputnik Türkiye
Samsun'da su çıkarmak için kuyu kazan 2 kişi toprak altında kalırken, kurtarma çalışması başlatıldı. 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T13:31+0300
2024-09-10T13:31+0300
2024-09-10T13:31+0300
türkiye
samsun
toprak
toprak kayması
kuyu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087861651_0:191:2033:1334_1920x0_80_0_0_a9eaf29e68d29771c818855c155eecb8.jpg
Samsun'un Bafra ilçesinden edinilen bilgiye göre, Mustafa Sabri Bayraktar ve Mustafa Aydın bahçede kulkanmak amacıyla su çıkarmak için kuyu açmaya başladılar. Bu sırada toprak çökmesi sonucu Mustafa Sabri Bayrak ve Mustafa Aydın toprak altında kaldılar. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine Jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri ile ambulans sevk edildi. Toprak altında kalan 2 kişiyi çıkarma çalışması devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/sahan-gokbakar-dunyanin-her-yerinde-malikane-alabilirim-niye-agac-kesip-sit-alanina-kacak-villa-1087860487.html
türkiye
samsun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087861651_0:0:2033:1524_1920x0_80_0_0_de918795a65b1f99998f004b7d2ec39f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
samsun, toprak, toprak kayması, kuyu
samsun, toprak, toprak kayması, kuyu
Su çıkarmaya çalışırken toprak çöktü: 2 kişi toprak altında kaldı
Samsun'da su çıkarmak için kuyu kazan 2 kişi toprak altında kalırken, kurtarma çalışması başlatıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinden edinilen bilgiye göre, Mustafa Sabri Bayraktar ve Mustafa Aydın bahçede kulkanmak amacıyla su çıkarmak için kuyu açmaya başladılar.
Bu sırada toprak çökmesi sonucu Mustafa Sabri Bayrak ve Mustafa Aydın toprak altında kaldılar. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi.
Olay yerine Jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri ile ambulans sevk edildi. Toprak altında kalan 2 kişiyi çıkarma çalışması devam ediyor.