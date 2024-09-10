Sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Kimler başvurabilir? Hangi bölümler var?
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Sınavsız ikinci üniversitede okumak isteyenler için son tarihler yaklaşıyor. Anadolu Üniversitesi, sınavsız ikinci öğretime başvurular için gerekli şartları açıkladı. Peki kimler bu imkandan yararlanabilir, kimler başvurabilir, hangi bölümler sınavsız öğrenci kabul ediyor?
Anadolu Üniversitesi 2024-2025 öğretim yılı ikinci üniversite kapsamında kayıtlar devam ediyor. 16 Temmuz'da başlayan kayıtlar 18 Ekim'e kadar sürecek. Online başvuru http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden yapılabiliyor.
Kimler başvurabilir?
Sınavsız ikinci üniversiteye başvuru şartları da açıklandı.
Buna göre, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ve yükseköğretim programında kayıtlı öğrencilerin (Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında) çevrimiçi başvuru ve kayıt işlemlerini yapabilmekte.
Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere; lisans eğitimi alanlar ön lisans veya lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına çevrimiçi başvuru ve kayıt işlemini yaptırabilir.
Hangi bölümlerde eğitim veriliyor?
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Felsefe
Havacılık Yönetimi
Aşçılık
Görsel İletişim Tasarımı
İktisat
İşletme
Bankacılık ve Sigortacılık
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
İktisat (İngilizce)
İşletme (İngilizce)
Bilgisayar Programcılığı
Sağlık Yönetimi
Maliye
Turizm İşletmeciliği
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Sosyoloji
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Uluslararasi Ticaret ve Lojistik
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Tarih
Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi (İngilizce)
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Türk Dili ve Edebiyatı
Uluslararası İlişkiler
Dış Ticaret
Yönetim Bilişim Sistemleri
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Ev İdaresi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat (Arapça)
İlahiyat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
Sosyal Hizmetler
Sosyal Medya Yöneticiliği
Spor Yönetimi
Tarım Teknolojisi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Seyahat Hizmetleri
Web Tasarımı ve Kodlama
Yaşlı Bakımı
Yerel Yönetimler
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Nasıl başvuru yapılabilir?
Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar, kaydının bulunduğu/mezun olduğu Yükseköğretim Kurumlarına başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. Güncel YÖKSİS bilgisine ulaşılamayan adaylar çevrimiçi başvurusunu yapamayacaklardır. Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.
Aday ödeme yaptıktan sonra kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermesi gerekiyor. Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılamıyor.
Okul ücretleri ne kadar?
İkinci üniversitede okul ücretleri ise seçilen bölüme göre bin 995 lira ile 3 bin 400 lira arasında değişiyor.