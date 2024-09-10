https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/sinavsiz-ikinci-universite-kayitlari-ne-zaman-basliyor-kimler-basvurabilir-hangi-bolumler-var--1087865321.html

Sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Kimler başvurabilir? Hangi bölümler var?

Sınavsız ikinci üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Kimler başvurabilir? Hangi bölümler var?

Sputnik Türkiye

Sınavsız ikinci üniversitede okumak isteyenler için son tarihler yaklaşıyor. Anadolu Üniversitesi, sınavsız ikinci öğretime başvurular için gerekli şartları... 10.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-10T16:28+0300

2024-09-10T16:28+0300

2024-09-10T16:28+0300

türkiye

türkiye

anadolu üniversitesi açıköğretim fakültesi

anadolu üniversitesi

sınavsız ikinci üniversite

öğrenci

başvuru

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Anadolu Üniversitesi 2024-2025 öğretim yılı ikinci üniversite kapsamında kayıtlar devam ediyor. 16 Temmuz'da başlayan kayıtlar 18 Ekim'e kadar sürecek. Online başvuru http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden yapılabiliyor. Kimler başvurabilir?Sınavsız ikinci üniversiteye başvuru şartları da açıklandı. Buna göre, herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ve yükseköğretim programında kayıtlı öğrencilerin (Merkezî Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemine göre eğitim-öğretim yapan fakülteler dışında) çevrimiçi başvuru ve kayıt işlemlerini yapabilmekte. Adaylar okudukları veya mezun oldukları alanlarda olmamak üzere; lisans eğitimi alanlar ön lisans veya lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına çevrimiçi başvuru ve kayıt işlemini yaptırabilir.Hangi bölümlerde eğitim veriliyor?Nasıl başvuru yapılabilir?Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar, kaydının bulunduğu/mezun olduğu Yükseköğretim Kurumlarına başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır. Güncel YÖKSİS bilgisine ulaşılamayan adaylar çevrimiçi başvurusunu yapamayacaklardır. Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.Aday ödeme yaptıktan sonra kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermesi gerekiyor. Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt süresi uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılamıyor. Okul ücretleri ne kadar?İkinci üniversitede okul ücretleri ise seçilen bölüme göre bin 995 lira ile 3 bin 400 lira arasında değişiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/sinavsiz-ikinci-universite-kapsamindaki-5-bolume-kayitta-yas-sarti-1085186511.html

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