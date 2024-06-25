https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/sinavsiz-ikinci-universite-kapsamindaki-5-bolume-kayitta-yas-sarti-1085186511.html

'Sınavsız ikinci üniversite' kapsamındaki 5 bölüme kayıtta yaş şartı

'Sınavsız ikinci üniversite' kapsamındaki 5 bölüme kayıtta yaş şartı

Sputnik Türkiye

Yükseköğretim kurumları bünyesindeki çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı açıköğretim programlarına sadece 35 yaş ve üzeri lisans... 25.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-25T02:19+0300

2024-06-25T02:19+0300

2024-06-25T02:19+0300

yükseköğretim kurulu

yükseköğretim kurulu (yök)

yükseköğretim genel kurulu

yükseköğretim yürütme kurulu

türkiye

açık

açık öğretim

felsefe

felsefe

anadolu

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Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren yükseköğretim kurumları bünyesindeki "çocuk gelişimi", "felsefe", "sosyoloji", "tarih" ve "Türk dili edebiyatı" açıköğretim programlarına sadece 35 yaş ve üzeri lisans programı mezunlarının ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırabilmelerine karar verildi.YÖK'ten, Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin rektörlüklerine "sınavsız ikinci üniversite" konulu yazı gönderildi.2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı programlarına mahsus olmak üzere ikinci üniversite kapsamında yapılacak kayıt işlemlerine ilişkin alınan yeni karara yer verilen yazıda, şunlar kaydedildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/turkiyeden-2-universite-2024-dunya-universiteler-etki-siralamasinda-ilk-10a-girdi-1084765096.html

türkiye

anadolu

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hangi bölümelerde kayıt yaptırabilirim, ikinci üniversite, ikinci üniversite şartları, ikinci üniversitede yaş şartı hangi bölümlerde