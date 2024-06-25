https://anlatilaninotesi.com.tr/20240625/sinavsiz-ikinci-universite-kapsamindaki-5-bolume-kayitta-yas-sarti-1085186511.html
'Sınavsız ikinci üniversite' kapsamındaki 5 bölüme kayıtta yaş şartı
'Sınavsız ikinci üniversite' kapsamındaki 5 bölüme kayıtta yaş şartı
Sputnik Türkiye
Yükseköğretim kurumları bünyesindeki çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı açıköğretim programlarına sadece 35 yaş ve üzeri lisans... 25.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-25T02:19+0300
2024-06-25T02:19+0300
2024-06-25T02:19+0300
yükseköğretim kurulu
yükseköğretim kurulu (yök)
yükseköğretim genel kurulu
yükseköğretim yürütme kurulu
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Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren yükseköğretim kurumları bünyesindeki "çocuk gelişimi", "felsefe", "sosyoloji", "tarih" ve "Türk dili edebiyatı" açıköğretim programlarına sadece 35 yaş ve üzeri lisans programı mezunlarının ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırabilmelerine karar verildi.YÖK'ten, Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin rektörlüklerine "sınavsız ikinci üniversite" konulu yazı gönderildi.2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı programlarına mahsus olmak üzere ikinci üniversite kapsamında yapılacak kayıt işlemlerine ilişkin alınan yeni karara yer verilen yazıda, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/turkiyeden-2-universite-2024-dunya-universiteler-etki-siralamasinda-ilk-10a-girdi-1084765096.html
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hangi bölümelerde kayıt yaptırabilirim, ikinci üniversite, ikinci üniversite şartları, ikinci üniversitede yaş şartı hangi bölümlerde
hangi bölümelerde kayıt yaptırabilirim, ikinci üniversite, ikinci üniversite şartları, ikinci üniversitede yaş şartı hangi bölümlerde
'Sınavsız ikinci üniversite' kapsamındaki 5 bölüme kayıtta yaş şartı
Yükseköğretim kurumları bünyesindeki çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı açıköğretim programlarına sadece 35 yaş ve üzeri lisans programı mezunları "ikinci üniversite" kapsamında kayıt yaptırabilecek.
Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren yükseköğretim kurumları bünyesindeki "çocuk gelişimi", "felsefe", "sosyoloji", "tarih" ve "Türk dili edebiyatı" açıköğretim programlarına sadece 35 yaş ve üzeri lisans programı mezunlarının ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırabilmelerine karar verildi.
YÖK'ten, Anadolu, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin rektörlüklerine "sınavsız ikinci üniversite" konulu yazı gönderildi.
2024-2025 eğitim-öğretim yılından itibaren çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı programlarına mahsus olmak üzere ikinci üniversite kapsamında yapılacak kayıt işlemlerine ilişkin alınan yeni karara yer verilen yazıda, şunlar kaydedildi:
"Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 5 Haziran 2024 tarihli toplantısında, 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7-h maddesi uyarınca, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılından itibaren yükseköğretim kurumlarımız bünyesindeki çocuk gelişimi, felsefe, sosyoloji, tarih ve Türk dili edebiyatı açıköğretim programlarına sadece 35 yaş ve üzeri lisans programı mezunlarının ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırabilmelerine, diğer açıköğretim programlarında ise mevcut uygulamanın devam etmesine karar verilmiştir."