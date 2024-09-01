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Bakan Işıkhan belediyelere seslendi: 'SGK borçlarını en kısa sürede tahsil edeceğiz'
Bakan Işıkhan belediyelere seslendi: 'SGK borçlarını en kısa sürede tahsil edeceğiz'
Sputnik Türkiye
AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan belediyelerin 96 milyar liralık SGK borcunun, seçimden... 01.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-01T17:59+0300
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sosyal güvenlik kurumu (sgk)
vedat ışıkhan
borç
borç yapılandırma
borç krizi
belediye
ak parti
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan belediyelerin SGK borçlarının en kısa sürede tahsil edileceğini açıkladı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan İzmir'de düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. SGK alacaklarının en kısa sürede tahsil edileceğini belirten Işıkhan şunları söyledi:Bakan Işıkhan İstanbul ve Ankara'nın İzmir'le aynı durumda olduğunu belirterek;İzmir'de yaşanan balık ölümleri için konuşan Bakan Işıkhan; İzmir Fuar'ında Dilruba ile oturan Özgür Özel'e seslenen Bakan Işıkhan;
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sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), vedat ışıkhan, borç, borç yapılandırma, borç krizi, belediye, ak parti, chp
sgk, sosyal güvenlik kurumu (sgk), vedat ışıkhan, borç, borç yapılandırma, borç krizi, belediye, ak parti, chp

Bakan Işıkhan belediyelere seslendi: 'SGK borçlarını en kısa sürede tahsil edeceğiz'

17:59 01.09.2024
© AA / Evrim AydınVedat Işıkhan
Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.09.2024
© AA / Evrim Aydın
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AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan belediyelerin 96 milyar liralık SGK borcunun, seçimden sonraki 2 ayda 120 milyar liraya yükseldiğini belirterek en kısada sürede tahsil edeceklerini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan belediyelerin SGK borçlarının en kısa sürede tahsil edileceğini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan İzmir'de düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. SGK alacaklarının en kısa sürede tahsil edileceğini belirten Işıkhan şunları söyledi:
"Belediyelerin 96 milyar liralık SGK borcu, seçimden sonraki 2 ayda 120 milyara yükseldi. Bu belediyelerin neredeyse tamamı CHP'li belediyeler. Peki ya CHP'nin kalesi denilen İzmir Büyükşehir Belediyesinin SGK borcu ne duruma gelmiş biliyor musunuz? 5 yılda 885 kat artmış. Şimdi diyorlar ya 'AK Parti'den borçlu belediyeler devraldık' diye. Sizlere sormak isterim. Peki bu 885 kat artan borcu, AK Parti'den mi devraldılar? İzmir CHP'ye AK Parti'den mi geçti? Üstelik son birkaç ayda borcu 5,3 milyar liradan 7,8 milyar liraya yükselerek, SGK'ye en borçlu belediye durumuna geldi. CHP belediyeciliği nasıldır diye merak ediyorsanız buyurun İzmir’e bakın. İzmir'in CHP'li ilçeleri de büyükşehrin yolundan gidiyor. Borçları hızla artıyor. Buradan onlara da son uyarımı yapmış olayım. Bu borç sarmalından belediyelerin çıkması lazım."
Bakan Işıkhan İstanbul ve Ankara'nın İzmir'le aynı durumda olduğunu belirterek;
"CHP'li belediyelerin çoğu bu durumda. Ve iki ayda 96 milyardan 120 milyar liraya çıkan borç, buna müdahale edilmezse 200 milyara da, 300 milyar liraya da çıkacak. Kimse kusura bakmasın, SGK olarak biz borçlarımızı en kısa sürede yasal yollarla tahsil etme yoluna gideceğiz. Çocuklarımızın, emeklilerimizin geleceğini riske atamayız. SGK olarak aktüeryal dengeyi ve sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız."
İzmir'de yaşanan balık ölümleri için konuşan Bakan Işıkhan;
"Körfeze kokudan yaklaşılmıyor. Körfez ölü balıktan geçilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, balık ölümlerinin sebebinin körfezdeki kirlilikten ve yetersiz oksijenden kaynaklandığını açıkladı. Bütün manzara ortada. Masmavi bir körfez yerine, kahverengi bir körfez ve ölü balıklar. CHP zihniyetinin halk, insan, hizmet, belediyecilik diye bir derdi olmadığına çok kez şahit olmuştuk. Bu durumda da görüyoruz ki bu zihniyetin, sadece insanların değil hiçbir canlının yaşam alanına saygısı ve tahammülü yok."
İzmir Fuar'ında Dilruba ile oturan Özgür Özel'e seslenen Bakan Işıkhan;
"Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, AK Parti'ye oy vermiş vatandaşlarımıza, bugün burada tekrarlamaktan imtina edeceğim ağır hakaretleri yapan birini, CHP Genel Başkanı İzmir'de bir programda onur konuğu yaptı. Millete hakaret edenler, CHP'nin onur konuğu oluyor. Hep birlikte, karşı olmamız gereken hakaret ve küfür, ana muhalefet partisi ve yöneticileri tarafından meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Buradan hem hakaret ve küfür etmeyi alışkanlık haline getiren terbiye yoksunlarını hem de bunu meşrulaştıran CHP ve yönetimini kınıyorum."
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