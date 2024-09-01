Bakan Işıkhan belediyelere seslendi: 'SGK borçlarını en kısa sürede tahsil edeceğiz'

"Körfeze kokudan yaklaşılmıyor. Körfez ölü balıktan geçilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, balık ölümlerinin sebebinin körfezdeki kirlilikten ve yetersiz oksijenden kaynaklandığını açıkladı. Bütün manzara ortada. Masmavi bir körfez yerine, kahverengi bir körfez ve ölü balıklar. CHP zihniyetinin halk, insan, hizmet, belediyecilik diye bir derdi olmadığına çok kez şahit olmuştuk. Bu durumda da görüyoruz ki bu zihniyetin, sadece insanların değil hiçbir canlının yaşam alanına saygısı ve tahammülü yok."