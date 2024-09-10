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Selahattin Baki'den Souza ve Fayed açıklaması: 'Beklentimizin altında kaldı'
Selahattin Baki'den Souza ve Fayed açıklaması: 'Beklentimizin altında kaldı'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Selahattin Baki, Beerschot kulübüne kiralanan Omar Fayed ve sarı-lacivertlilerin Sheffield United'dan Vinicius Souza... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T16:32+0300
2024-09-10T16:36+0300
spor
selahattin baki
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Eski Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Fenerbahçe'nin Sheffield United forması giyen Vinicius Souza'ya ilgisine dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu. 'Jose Mourinho'nun listesinin ilk sırasında yer alıyordu'İsmi Fenerbahçe ile anılan oyuncu için Baki, "Fenerbahçe, Sheffield United forması giyen Vinicius Souza için teklifte bulundu. Bu teklif, İngiliz ekibinin 1 sene önce oyuncu için yaptığı yatırımın altında bir teklifti. Aynı zaman zarfında Fenerbahçe, Sofyan Amrabat transferinde son aşamadaydı ve Faslı futbolcu, Jose Mourinho'nun listesinin ilk sırasında yer alıyordu. Kısa süre içerisinde Amrabat transferi neticelendiği ve Souza için yapılan teklif, beklentinin altında kaldığı için oyuncunun transferi gerçekleşmedi." dedi.'Dirk Kuyt, kendisini Beerschot'ta görmeyi çok istedi'Omar Fayed'in transferine ilişkin de konuşan yönetici, "Omar Fayed'den çok umutluyum,güzide bir yetenek. Futbolcuyu Fenerbahçe'ye getirirken Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin gözlemci raporlarını okuduk. Gelişime açık bir futbolcu olduğu ve ilerleyen süreçte çok önemli yerlere gelebileceği bu raporlarda yazılıydı. Fenerbahçe ile oyuncunun temsilcisinin iyi ilişkileri sayesinde Fayed'i Türkiye'ye getirmeyi başardık. Paris Olimpiyat Oyunları'nda Mısır Milli Takımı ile adından sıkça söz ettirdi. Dirk Kuyt, kendisini Beerschot'ta görmeyi çok istedi. Belçika Ligi de futbolcuların kendini göstermesi adına önemli bir podyum" diye konuştu. Selahattin Baki kimdir?Selahattin Baki, 17 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini Amerika’da, Mount Ida College’da İşletme üzerine tamamlamış bir iş insanıdır. Kariyerine uluslararası deniz taşımacılığı şirketi Antoine Makzume’de satış ve pazarlama departmanında başlamış ve burada 2002-2005 yılları arasında çalışmıştır.Selahattin Baki, 2017 yılından bu yana Fenerbahçe Spor Kulübü’nde Dış İlişkiler Yardımcısı ve Spor Okulları Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Sheffield United’ın 125. yıl dönümünde Fenerbahçe ile bir dostluk maçı organize ederek Soma maden faciasının kurbanlarına yardım edilmesini sağlamıştır.
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selahattin baki, fenerbahçe, beerschot, sheffield united, transfer, vinicius souza, omer fayed, ali koç, jose mourinho
selahattin baki, fenerbahçe, beerschot, sheffield united, transfer, vinicius souza, omer fayed, ali koç, jose mourinho

Selahattin Baki'den Souza ve Fayed açıklaması: 'Beklentimizin altında kaldı'

16:32 10.09.2024 (güncellendi: 16:36 10.09.2024)
Selahattin Baki
Selahattin Baki - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
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Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Selahattin Baki, Beerschot kulübüne kiralanan Omar Fayed ve sarı-lacivertlilerin Sheffield United'dan Vinicius Souza teklifine dair açıklamalarda bulundu.
Eski Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Fenerbahçe'nin Sheffield United forması giyen Vinicius Souza'ya ilgisine dair dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

'Jose Mourinho'nun listesinin ilk sırasında yer alıyordu'

İsmi Fenerbahçe ile anılan oyuncu için Baki, "Fenerbahçe, Sheffield United forması giyen Vinicius Souza için teklifte bulundu. Bu teklif, İngiliz ekibinin 1 sene önce oyuncu için yaptığı yatırımın altında bir teklifti. Aynı zaman zarfında Fenerbahçe, Sofyan Amrabat transferinde son aşamadaydı ve Faslı futbolcu, Jose Mourinho'nun listesinin ilk sırasında yer alıyordu. Kısa süre içerisinde Amrabat transferi neticelendiği ve Souza için yapılan teklif, beklentinin altında kaldığı için oyuncunun transferi gerçekleşmedi." dedi.

'Dirk Kuyt, kendisini Beerschot'ta görmeyi çok istedi'

Omar Fayed'in transferine ilişkin de konuşan yönetici, "Omar Fayed'den çok umutluyum,güzide bir yetenek. Futbolcuyu Fenerbahçe'ye getirirken Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin gözlemci raporlarını okuduk. Gelişime açık bir futbolcu olduğu ve ilerleyen süreçte çok önemli yerlere gelebileceği bu raporlarda yazılıydı. Fenerbahçe ile oyuncunun temsilcisinin iyi ilişkileri sayesinde Fayed'i Türkiye'ye getirmeyi başardık. Paris Olimpiyat Oyunları'nda Mısır Milli Takımı ile adından sıkça söz ettirdi. Dirk Kuyt, kendisini Beerschot'ta görmeyi çok istedi. Belçika Ligi de futbolcuların kendini göstermesi adına önemli bir podyum" diye konuştu.

Selahattin Baki kimdir?

Selahattin Baki, 17 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini Amerika’da, Mount Ida College’da İşletme üzerine tamamlamış bir iş insanıdır. Kariyerine uluslararası deniz taşımacılığı şirketi Antoine Makzume’de satış ve pazarlama departmanında başlamış ve burada 2002-2005 yılları arasında çalışmıştır.
Selahattin Baki, 2017 yılından bu yana Fenerbahçe Spor Kulübü’nde Dış İlişkiler Yardımcısı ve Spor Okulları Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Ayrıca, Sheffield United’ın 125. yıl dönümünde Fenerbahçe ile bir dostluk maçı organize ederek Soma maden faciasının kurbanlarına yardım edilmesini sağlamıştır.
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