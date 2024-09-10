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Arda Güler 'galibiyetin mimarı' diye konuştu: 'İnanılmaz oynadı, daha fazla atabilirdik'
Arda Güler 'galibiyetin mimarı' diye konuştu: 'İnanılmaz oynadı, daha fazla atabilirdik'
Sputnik Türkiye
UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci maçında İzmir'de ağırladığı İzlanda'yı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler, maçın ardından konuştu. Güler, "Kerem... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T07:21+0300
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Arda Güler, A Milli Takım'ın İzlanda'yı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalar yaptı.Arda yaptığı açıklamada, "Soyunma odasında çok güzel bir atmosfer var. Bu güzel atmosferde galibiyet izlettiğimiz için çok mutluyuz. Galler'de çok iyi oynamadık ama geçen maçtan hatalarımızdan ders çıkartıp daha iyi oynadık. Taraftarımıza, halkımıza armağan olsun bu galibiyet" dedi.Kerem'in inanılmaz oynadığını söyleyen genç oyuncu, "Organizasyon olarak çok iyi işler yaptık. Kerem abi inanılmaz oynadı. Galibiyetin ana mimarı oldu. Hepimiz kutladık. İnanılmaz oynadı. Daha da fazla atabilirdik. Kazandığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.Arda Güler, "Modern futbolda böyle olmamız gerekiyor. Artık oyunun iki yönünü de yapmam gerekiyor. Kendimi geliştirmeye çalıştırıyorum. Maç oynadıkça bu konuda gelişeceğimi düşünüyorum. Hocalarım ne isterse yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.Türk halkını mutlu etmeyi sürdüreceklerini söyleyen milli oyuncu, "Bugün gördüğünüz gibi, çok güzel bir aile ortamı var. Oynayan, oynamayan herkes destekliyor. Hayallerimiz daha da büyük. Bu hayaller doğrultusunda birlikte çalışmaya devam etmek istiyoruz. Halkımızı mutlu etmeye devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.
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türkiye maçı, turkiye, türkiye millî futbol takımı - izlanda millî futbol takımı maç kadrosu, türkiye millî futbol takımı, turkiye izlanda maci, türkiye millî futbol takımı - izlanda millî futbol takımı puan durumları, türkiye, milli takım, türkiye izlanda özet, türkiye millî futbol takımı - izlanda millî futbol takımı önemli dakikalar, uluslar ligi, türkiye milli, türkiye izlanda maç özet, itr izlanda, milli maç, türkiye milli takım, türkiye izlanda maçı özet, türkiye milli takımı, a milli takım, kerem aktürkoğlu hangi takımda, türkiye puan durumu

Arda Güler 'galibiyetin mimarı' diye konuştu: 'İnanılmaz oynadı, daha fazla atabilirdik'

07:21 10.09.2024
© İHA / HASAN İNCE-AW284276Kerem Aktürkoğlu, İzlanda karşısında attığı 3 golle milli takım formasıyla ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.
Kerem Aktürkoğlu, İzlanda karşısında attığı 3 golle milli takım formasıyla ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
© İHA / HASAN İNCE-AW284276
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UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci maçında İzmir'de ağırladığı İzlanda'yı 3-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda Arda Güler, maçın ardından konuştu. Güler, "Kerem abi inanılmaz oynadı. Galibiyetin ana mimarı oldu. Hepimiz kutladık" ifadelerini kullandı.
Arda Güler, A Milli Takım'ın İzlanda'yı 3-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalar yaptı.
Arda yaptığı açıklamada, "Soyunma odasında çok güzel bir atmosfer var. Bu güzel atmosferde galibiyet izlettiğimiz için çok mutluyuz. Galler'de çok iyi oynamadık ama geçen maçtan hatalarımızdan ders çıkartıp daha iyi oynadık. Taraftarımıza, halkımıza armağan olsun bu galibiyet" dedi.
Kerem'in inanılmaz oynadığını söyleyen genç oyuncu, "Organizasyon olarak çok iyi işler yaptık. Kerem abi inanılmaz oynadı. Galibiyetin ana mimarı oldu. Hepimiz kutladık. İnanılmaz oynadı. Daha da fazla atabilirdik. Kazandığımız için çok mutluyuz" diye konuştu.
Arda Güler, "Modern futbolda böyle olmamız gerekiyor. Artık oyunun iki yönünü de yapmam gerekiyor. Kendimi geliştirmeye çalıştırıyorum. Maç oynadıkça bu konuda gelişeceğimi düşünüyorum. Hocalarım ne isterse yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.
Türk halkını mutlu etmeyi sürdüreceklerini söyleyen milli oyuncu, "Bugün gördüğünüz gibi, çok güzel bir aile ortamı var. Oynayan, oynamayan herkes destekliyor. Hayallerimiz daha da büyük. Bu hayaller doğrultusunda birlikte çalışmaya devam etmek istiyoruz. Halkımızı mutlu etmeye devam edeceğiz inşallah" diye konuştu.
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