İBB, Emniyet Otogarı'ndaki kaçak yapıları yıktı: Esnaf, belediyeyi 'İsrail gibi olmakla' suçladı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Paris Olimpiyatları'nda bir skandal daha: Sporcular yanlış tanıtıldı
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Amerika'nın Ukrayna hatası 8 milyar doları aştı
09:16
2 dk
SESLİ HABER
Hizbullah'tan İsrail'in iddiasına yalanlama geldi
09:27
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yapay zeka yasası yürürlüğe girdi
09:40
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de Instagram'a erişim engelinin sebebi belli oldu
09:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Milli yas nedir? Milli yas sürecinde neler yapılır?
11:09
3 dk
SESLİ HABER
Araştırma yayımlandı: X ve Y kuşağında kanser riski daha fazla
11:24
2 dk
SESLİ HABER
Konut fiyatları Barselona'yı geçti: İşte İstanbul'un en pahalı ilçeleri
11:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’tan Yusuf Dikeç’in eli cebinde ve kulaklıksız atış pozuna yanıt
12:11
3 dk
TARİHTE BUGÜN
FBI'ın radarında bir Hollywood yıldızı: Marilyn Monroe
12:26
9 dk
SESLİ HABER
'Türkiye'nin nüfusu 2100'de 55 milyonun altına düşebilir'
12:46
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Yunanistan’dan F-35 alımı: Karataş ‘İstemezse uçamazsınız’ demişti
13:10
4 dk
SESLİ HABER
Hamas liderine İran'da suikast
13:24
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Erkekler kadın sporlarında yarışamayacak
13:37
2 dk
SESLİ HABER
Moldova, Rus Büyükelçiliği’nin bir çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan etti
13:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Pentagon, 11 Eylül saldırısının elebaşlarıyla anlaştı
14:09
2 dk
SESLİ HABER
Rus hackerlar Ukrayna'daki yabancı askerleri ifşa etti
14:21
2 dk
SESLİ HABER
İkinci el piyasası dibi gördü: Bazı firmalar kapanabilir
14:33
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den Rusya ve Çin’e “nükleer” tehdit
14:41
2 dk
SESLİ HABER
Kendisi olduğunu DNA testi ile kanıtlaması gerekti
14:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Medvedev: Ortadoğu'da barışın yolu savaştan geçiyor
18:10
1 dk
ÖZEL HABER
İsrail'in kanlı suikastlerinin kısa tarihi
18:21
4 dk
SESLİ HABER
Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı
18:52
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
19:03
54 dk
SESLİ HABER
İsrail, 7 Ekim'i planlayan komutanı öldürdüğünü iddia etti
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Trump için İsrail önemli, Ukrayna değil
20:18
3 dk
SESLİ HABER
Deprem uzmanı Perinçek’ten İmralı fayı uyarısı
20:32
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye, 'eyyam-ı bahur' sıcaklarının etkisine giriyor
20:45
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov'dan yanıt: Dinlemiyorum
21:04
2 dk
SESLİ HABER
Çin'in uyarısı gerçek oldu: ABD'den askeri yardım geldi
21:15
2 dk
SESLİ HABER
Kuaför ve berberlerde yeni uygulama yürürlüğe girdi
21:28
3 dk
SESLİ HABER
Kremlin: F-16'lar cephedeki durumu etkilemeyecek
21:51
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası yazdı: Ukraynalı askerler ya eğitimsiz ya elverişsiz
22:18
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Instagram yasağında maliyet tartışması
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Dışişleri Bakanlığı’ndan Lübnan uyarısı ı
12:05
83 dk
HABER MASASI
Instagram'a erişim engeli devam ediyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Ukrayna F-16’larında pilot sıkıntısı
16:10
2 dk
SESLİ HABER
Husiler bir SİHA daha düşürdü: ABD’ye maliyeti 31 milyon dolar
16:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Bill Gates hakkında ciddi iddia: İstenmeyen teklifler
18:05
2 dk
SESLİ HABER
Mali, Ukrayna ile ilişkileri kesti: Gerekçe teröre destek
18:09
2 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
18:18
8 dk
SESLİ HABER
ABD'den gerilimi artıracak uçak gemisi hamlesi
18:38
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/ibb-emniyet-otogarindaki-kacak-yapilari-yikti-esnaf-belediyeyi-israil-gibi-olmakla-sucladi-1086518155.html
İBB, Emniyet Otogarı'ndaki kaçak yapıları yıktı: Esnaf, belediyeyi 'İsrail gibi olmakla' suçladı
İBB, Emniyet Otogarı'ndaki kaçak yapıları yıktı: Esnaf, belediyeyi 'İsrail gibi olmakla' suçladı
Sputnik Türkiye
İstanbul Fatih'te bulunan Uluslararası Emniyet Otogarı'ndaki bazı yapılar, kaçak olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkıldı. Yıkıma... 05.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-05T17:01+0300
2024-08-05T17:02+0300
türkiye
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
yıkım
kaçak yapılar
kaçak yapılaşma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/05/1086517640_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_3a16799e26c253f226a97b0f0b283cf0.jpg
Fatih Aksaray'da bulunan Uluslararası Emniyet Otogarı'ndaki bazı yapılar kaçak oldukları gerekçesiyle yıkılmaya başlandı. Otogardaki esnaf ise yıkıma tepki gösterdi. Ruhsatlı olduklarını ve mahkeme sürecinin devam ettiğini savunan esnaf, kendilerine yapılanın haksızlık olduğunu söyledi.'İşgalci sayılmayı kabul etmiyoruz'Bütün belgelerinin, ruhsatlarının tam olduğunu söyleyen Emniyet Otogarı Yöneticisi Nazan Mungan, “Burada vaziyet planlarımız ile beraber kontratlarımız da var. Bize kendilerinin verdiği 2008 tarihli çalışma ruhsatımız var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bize verdiği T1 ve T3 yolcu terminali ve kargo terminali belgemiz var. Biz burada hukuka uygun bir kiracıyız ve kiracılığımız devam etmektedir. Aynı zamanda ‘alt kiracılık olurumuz' var. İBB'nin bize dediği işgalci kelimesini kabul etmiyoruz. Hukuksuzluğu maalesef şu anda İBB yaptı. Biz ve bütün kiracılarımız mağdur durumdayız. Bununla ilgili gerekeni yapacağımızdan emin olabilirsiz.Yıkım olayı şu şekilde; kendilerinin bize 2010 yılında vermiş olduğu binaların yapı ruhsatı olmadığı gerekçesiyle verdikleri bir karar. Yani kendi binalarını kaçak yapı göstererek kendi kendilerini ihbar ettiler. Biz şu an çalışmaya devam etmekteyiz. Muhtemelen kendileri burayı yeşil alan gösterip, bizim ticari faaliyetlerimize devam edecekler. Bütün esnafın kanaati bu yönde. Size yer gösterdik denildi, fakat bize bir yer gösterilmedi. Kiracılara gösterildi, fakat onları da ticaretin kalbi olan Laleli'den çıkartamadılar. Bir tane firma Alibeyköy'e gitmedi. Sürekli mobbingler devam etti, sonuçta da bu duruma düştük” diye konuştu.'İsrail'in Gazze'ye yaptığı zulüm gibi bir haksızlık'Otogarda çalışan ve yıkım kararına isyan eden Uğur Sakız, “Çağdaş zihniyet dedikleri insanlar, çağdaş olmayan insanlarla çağ dışı bir yıkım yaptı. Hiçbir tebliğ verilmeden, mahkeme bitmeden bana 'işgalci', buraya 'işgal' diyerek yalan söylediler. Biz burada kiracıyız. Kiranın mahkemelerce hak edilen bir hak olduğunu, ruhsatlı olduğumuzu size gösterebilirim. Bu yapılan bir haksızlık. Öyle haksızlık ki İsrail'in Gazze'ye yaptığı zulüm gibi” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/cumhuriyet-savcisi-kendisini-bekleten-restoran-sahibi-ve-calisanlarini-gozaltina-aldi-1086516386.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/05/1086517640_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_be4b4ea0acfaa027daa67db8e29cacb4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), yıkım, kaçak yapılar, kaçak yapılaşma
istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), yıkım, kaçak yapılar, kaçak yapılaşma

İBB, Emniyet Otogarı'ndaki kaçak yapıları yıktı: Esnaf, belediyeyi 'İsrail gibi olmakla' suçladı

17:01 05.08.2024 (güncellendi: 17:02 05.08.2024)
© ENİS DERDİMENTOĞLU - ŞÜHEDA KIROĞLU-AW261474ibb
ibb - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2024
© ENİS DERDİMENTOĞLU - ŞÜHEDA KIROĞLU-AW261474
Abone ol
İstanbul Fatih'te bulunan Uluslararası Emniyet Otogarı'ndaki bazı yapılar, kaçak olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkıldı. Yıkıma tepki gösteren işletme sahipleri, "İBB'nin bize dediği işgalci kelimesini kabul etmiyoruz. Hukuksuzluğu maalesef şu anda İBB yaptı. Biz ve bütün kiracılarımız mağdur durumdayız" dedi.
Fatih Aksaray'da bulunan Uluslararası Emniyet Otogarı'ndaki bazı yapılar kaçak oldukları gerekçesiyle yıkılmaya başlandı. Otogardaki esnaf ise yıkıma tepki gösterdi. Ruhsatlı olduklarını ve mahkeme sürecinin devam ettiğini savunan esnaf, kendilerine yapılanın haksızlık olduğunu söyledi.

'İşgalci sayılmayı kabul etmiyoruz'

Bütün belgelerinin, ruhsatlarının tam olduğunu söyleyen Emniyet Otogarı Yöneticisi Nazan Mungan, “Burada vaziyet planlarımız ile beraber kontratlarımız da var. Bize kendilerinin verdiği 2008 tarihli çalışma ruhsatımız var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bize verdiği T1 ve T3 yolcu terminali ve kargo terminali belgemiz var. Biz burada hukuka uygun bir kiracıyız ve kiracılığımız devam etmektedir. Aynı zamanda ‘alt kiracılık olurumuz' var. İBB'nin bize dediği işgalci kelimesini kabul etmiyoruz. Hukuksuzluğu maalesef şu anda İBB yaptı. Biz ve bütün kiracılarımız mağdur durumdayız. Bununla ilgili gerekeni yapacağımızdan emin olabilirsiz.
Yıkım olayı şu şekilde; kendilerinin bize 2010 yılında vermiş olduğu binaların yapı ruhsatı olmadığı gerekçesiyle verdikleri bir karar. Yani kendi binalarını kaçak yapı göstererek kendi kendilerini ihbar ettiler. Biz şu an çalışmaya devam etmekteyiz. Muhtemelen kendileri burayı yeşil alan gösterip, bizim ticari faaliyetlerimize devam edecekler. Bütün esnafın kanaati bu yönde. Size yer gösterdik denildi, fakat bize bir yer gösterilmedi. Kiracılara gösterildi, fakat onları da ticaretin kalbi olan Laleli'den çıkartamadılar. Bir tane firma Alibeyköy'e gitmedi. Sürekli mobbingler devam etti, sonuçta da bu duruma düştük” diye konuştu.

'İsrail'in Gazze'ye yaptığı zulüm gibi bir haksızlık'

Otogarda çalışan ve yıkım kararına isyan eden Uğur Sakız, “Çağdaş zihniyet dedikleri insanlar, çağdaş olmayan insanlarla çağ dışı bir yıkım yaptı. Hiçbir tebliğ verilmeden, mahkeme bitmeden bana 'işgalci', buraya 'işgal' diyerek yalan söylediler. Biz burada kiracıyız. Kiranın mahkemelerce hak edilen bir hak olduğunu, ruhsatlı olduğumuzu size gösterebilirim. Bu yapılan bir haksızlık. Öyle haksızlık ki İsrail'in Gazze'ye yaptığı zulüm gibi” diye konuştu.
Mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 05.08.2024
YAŞAM
Savcının kendisini bekleten restoran sahibi ve çalışanlarını gözaltına aldırdığı iddia edildi
16:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала