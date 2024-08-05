https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/ibb-emniyet-otogarindaki-kacak-yapilari-yikti-esnaf-belediyeyi-israil-gibi-olmakla-sucladi-1086518155.html

İBB, Emniyet Otogarı'ndaki kaçak yapıları yıktı: Esnaf, belediyeyi 'İsrail gibi olmakla' suçladı

İBB, Emniyet Otogarı'ndaki kaçak yapıları yıktı: Esnaf, belediyeyi 'İsrail gibi olmakla' suçladı

Sputnik Türkiye

İstanbul Fatih'te bulunan Uluslararası Emniyet Otogarı'ndaki bazı yapılar, kaçak olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yıkıldı. Yıkıma... 05.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-05T17:01+0300

2024-08-05T17:01+0300

2024-08-05T17:02+0300

türkiye

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

yıkım

kaçak yapılar

kaçak yapılaşma

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Fatih Aksaray'da bulunan Uluslararası Emniyet Otogarı'ndaki bazı yapılar kaçak oldukları gerekçesiyle yıkılmaya başlandı. Otogardaki esnaf ise yıkıma tepki gösterdi. Ruhsatlı olduklarını ve mahkeme sürecinin devam ettiğini savunan esnaf, kendilerine yapılanın haksızlık olduğunu söyledi.'İşgalci sayılmayı kabul etmiyoruz'Bütün belgelerinin, ruhsatlarının tam olduğunu söyleyen Emniyet Otogarı Yöneticisi Nazan Mungan, “Burada vaziyet planlarımız ile beraber kontratlarımız da var. Bize kendilerinin verdiği 2008 tarihli çalışma ruhsatımız var. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bize verdiği T1 ve T3 yolcu terminali ve kargo terminali belgemiz var. Biz burada hukuka uygun bir kiracıyız ve kiracılığımız devam etmektedir. Aynı zamanda ‘alt kiracılık olurumuz' var. İBB'nin bize dediği işgalci kelimesini kabul etmiyoruz. Hukuksuzluğu maalesef şu anda İBB yaptı. Biz ve bütün kiracılarımız mağdur durumdayız. Bununla ilgili gerekeni yapacağımızdan emin olabilirsiz.Yıkım olayı şu şekilde; kendilerinin bize 2010 yılında vermiş olduğu binaların yapı ruhsatı olmadığı gerekçesiyle verdikleri bir karar. Yani kendi binalarını kaçak yapı göstererek kendi kendilerini ihbar ettiler. Biz şu an çalışmaya devam etmekteyiz. Muhtemelen kendileri burayı yeşil alan gösterip, bizim ticari faaliyetlerimize devam edecekler. Bütün esnafın kanaati bu yönde. Size yer gösterdik denildi, fakat bize bir yer gösterilmedi. Kiracılara gösterildi, fakat onları da ticaretin kalbi olan Laleli'den çıkartamadılar. Bir tane firma Alibeyköy'e gitmedi. Sürekli mobbingler devam etti, sonuçta da bu duruma düştük” diye konuştu.'İsrail'in Gazze'ye yaptığı zulüm gibi bir haksızlık'Otogarda çalışan ve yıkım kararına isyan eden Uğur Sakız, “Çağdaş zihniyet dedikleri insanlar, çağdaş olmayan insanlarla çağ dışı bir yıkım yaptı. Hiçbir tebliğ verilmeden, mahkeme bitmeden bana 'işgalci', buraya 'işgal' diyerek yalan söylediler. Biz burada kiracıyız. Kiranın mahkemelerce hak edilen bir hak olduğunu, ruhsatlı olduğumuzu size gösterebilirim. Bu yapılan bir haksızlık. Öyle haksızlık ki İsrail'in Gazze'ye yaptığı zulüm gibi” diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240805/cumhuriyet-savcisi-kendisini-bekleten-restoran-sahibi-ve-calisanlarini-gozaltina-aldi-1086516386.html

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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), yıkım, kaçak yapılar, kaçak yapılaşma