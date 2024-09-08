https://anlatilaninotesi.com.tr/20240908/putin-onumuzdeki-hafta-askeri-tatbikata-katilacak-1087792039.html
Putin, önümüzdeki hafta askeri tatbikata katılacak
Putin, önümüzdeki hafta askeri tatbikata katılacak
Sputnik Türkiye
Rusya lideri Putin’in önümüzdeki hafta askeri tatbikata katılacağı, ayrıca BRICS’e dair bir dizi etkinlik düzenleyeceği bildirildi. 08.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-08T15:34+0300
2024-09-08T15:34+0300
2024-09-08T15:34+0300
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kremlin
vladimir putin
askeri tatbikat
brics
ajanda
program
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Rus medyasında yayınlanan Moskova. Kremlin. Putin adlı programda yer alan bilgiye göre, Rusya Devler Başkanı Vladimir Putin önümüzdeki hafta askeri tatbikata katılacak, ayrıca Moskova’nın 2024’te başkanlığı devraldığı BRICS’e dair bir dizi etkinlik düzenleyecek.Habere göre Putin’in önümüzdeki haftayı kapsayan programında hükümet üyeleri ve Rusya Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleriyle yapılacak toplantılar da yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/putin-moskova-yasam-kalitesi-acisindan-dunyanin-en-iyisi-1087774992.html
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rusya, kremlin, vladimir putin, askeri tatbikat, brics, ajanda, program
rusya, kremlin, vladimir putin, askeri tatbikat, brics, ajanda, program
Putin, önümüzdeki hafta askeri tatbikata katılacak
Rusya lideri Putin’in önümüzdeki hafta askeri tatbikata katılacağı, ayrıca BRICS’e dair bir dizi etkinlik düzenleyeceği bildirildi.
Rus medyasında yayınlanan Moskova. Kremlin. Putin adlı programda yer alan bilgiye göre, Rusya Devler Başkanı Vladimir Putin önümüzdeki hafta askeri tatbikata katılacak, ayrıca Moskova’nın 2024’te başkanlığı devraldığı BRICS’e dair bir dizi etkinlik düzenleyecek.
Habere göre Putin’in önümüzdeki haftayı kapsayan programında hükümet üyeleri ve Rusya Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleriyle yapılacak toplantılar da yer alıyor.