İstanbul'da hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinin koridorundaki asma tavan kısmen çöktü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
ABD medyası yazdı: Ukraynalı askerler ya eğitimsiz ya elverişsiz
07:03
2 dk
SESLİ HABER
Hamas liderine İran'da suikast
07:14
2 dk
SESLİ HABER
Paris Olimpiyatları'nda bir skandal daha: Sporcular yanlış tanıtıldı
07:28
2 dk
SESLİ HABER
Yunanistan’dan F-35 alımı: Karataş ‘İstemezse uçamazsınız’ demişti
08:04
4 dk
SESLİ HABER
Moldova, Rus Büyükelçiliği’nin bir çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan etti
08:18
2 dk
SESLİ HABER
Milli yas nedir? Milli yas sürecinde neler yapılır?
08:31
3 dk
SESLİ HABER
Araştırma yayımlandı: X ve Y kuşağında kanser riski daha fazla
08:46
2 dk
SESLİ HABER
Konut fiyatları Barselona'yı geçti: İşte İstanbul'un en pahalı ilçeleri
09:04
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Trump için İsrail önemli, Ukrayna değil
09:16
3 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de Instagram'a erişim engelinin sebebi belli oldu
09:28
1 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yapay zeka yasası yürürlüğe girdi
09:41
2 dk
SESLİ HABER
Deprem uzmanı Perinçek’ten İmralı fayı uyarısı
09:52
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
10:04
39 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
SESLİ HABER
Kremlin: F-16'lar cephedeki durumu etkilemeyecek
11:10
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov'dan yanıt: Dinlemiyorum
11:32
2 dk
SESLİ HABER
Çin'in uyarısı gerçek oldu: ABD'den askeri yardım geldi
11:44
2 dk
SESLİ HABER
Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı
11:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
ÖZEL HABER
A'dan Z'ye Türkiye'nin Orman Haritası
12:09
8 dk
SESLİ HABER
Pentagon, 11 Eylül saldırısının elebaşlarıyla anlaştı
12:30
2 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’tan Yusuf Dikeç’in eli cebinde ve kulaklıksız atış pozuna yanıt
12:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
6 dk
SESLİ HABER
İsrail, 7 Ekim'i planlayan komutanı öldürdüğünü iddia etti
13:23
2 dk
SESLİ HABER
İkinci el piyasası dibi gördü: Bazı firmalar kapanabilir
13:48
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
ÖZEL HABER
İsrail'in kanlı suikastlerinin kısa tarihi
14:09
4 dk
SESLİ HABER
'Türkiye'nin nüfusu 2100'de 55 milyonun altına düşebilir'
14:25
5 dk
SESLİ HABER
Rus hackerlar Ukrayna'daki yabancı askerleri ifşa etti
14:36
2 dk
SESLİ HABER
Hizbullah'tan İsrail'in iddiasına yalanlama geldi
14:49
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Trump: Erkekler kadın sporlarında yarışamayacak
16:09
2 dk
SESLİ HABER
Amerika'nın Ukrayna hatası 8 milyar doları aştı
16:22
2 dk
SESLİ HABER
Kuaför ve berberlerde yeni uygulama yürürlüğe girdi
16:30
3 dk
SESLİ HABER
Kendisi olduğunu DNA testi ile kanıtlaması gerekti
16:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’den Rusya ve Çin’e “nükleer” tehdit
17:10
2 dk
SESLİ HABER
Medvedev: Ortadoğu'da barışın yolu savaştan geçiyor
17:23
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’nin plaj haritası
21:05
39 dk
SESLİ HABER
Paris Olimpiyatları'nda bir skandal daha: Sporcular yanlış tanıtıldı
09:04
2 dk
SESLİ HABER
Amerika'nın Ukrayna hatası 8 milyar doları aştı
09:16
2 dk
SESLİ HABER
Hizbullah'tan İsrail'in iddiasına yalanlama geldi
09:27
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yapay zeka yasası yürürlüğe girdi
09:40
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye'de Instagram'a erişim engelinin sebebi belli oldu
09:53
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Milli yas nedir? Milli yas sürecinde neler yapılır?
11:09
3 dk
SESLİ HABER
Araştırma yayımlandı: X ve Y kuşağında kanser riski daha fazla
11:24
2 dk
SESLİ HABER
Konut fiyatları Barselona'yı geçti: İşte İstanbul'un en pahalı ilçeleri
11:39
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Elon Musk’tan Yusuf Dikeç’in eli cebinde ve kulaklıksız atış pozuna yanıt
12:11
3 dk
TARİHTE BUGÜN
FBI'ın radarında bir Hollywood yıldızı: Marilyn Monroe
12:26
9 dk
SESLİ HABER
'Türkiye'nin nüfusu 2100'de 55 milyonun altına düşebilir'
12:46
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Yunanistan’dan F-35 alımı: Karataş ‘İstemezse uçamazsınız’ demişti
13:10
4 dk
SESLİ HABER
Hamas liderine İran'da suikast
13:24
2 dk
SESLİ HABER
Trump: Erkekler kadın sporlarında yarışamayacak
13:37
2 dk
SESLİ HABER
Moldova, Rus Büyükelçiliği’nin bir çalışanını ‘istenmeyen kişi’ ilan etti
13:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Pentagon, 11 Eylül saldırısının elebaşlarıyla anlaştı
14:09
2 dk
SESLİ HABER
Rus hackerlar Ukrayna'daki yabancı askerleri ifşa etti
14:21
2 dk
SESLİ HABER
İkinci el piyasası dibi gördü: Bazı firmalar kapanabilir
14:33
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den Rusya ve Çin’e “nükleer” tehdit
14:41
2 dk
SESLİ HABER
Kendisi olduğunu DNA testi ile kanıtlaması gerekti
14:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:06
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Medvedev: Ortadoğu'da barışın yolu savaştan geçiyor
18:10
1 dk
ÖZEL HABER
İsrail'in kanlı suikastlerinin kısa tarihi
18:21
4 dk
SESLİ HABER
Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı
18:52
1 dk
ÖZEL HABER
Türkiye'nin turizm rotası
19:03
54 dk
SESLİ HABER
İsrail, 7 Ekim'i planlayan komutanı öldürdüğünü iddia etti
20:04
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: Trump için İsrail önemli, Ukrayna değil
20:18
3 dk
SESLİ HABER
Deprem uzmanı Perinçek’ten İmralı fayı uyarısı
20:32
2 dk
SESLİ HABER
Türkiye, 'eyyam-ı bahur' sıcaklarının etkisine giriyor
20:45
2 dk
SESLİ HABER
Lavrov'dan yanıt: Dinlemiyorum
21:04
2 dk
SESLİ HABER
Çin'in uyarısı gerçek oldu: ABD'den askeri yardım geldi
21:15
2 dk
SESLİ HABER
Kuaför ve berberlerde yeni uygulama yürürlüğe girdi
21:28
3 dk
SESLİ HABER
Kremlin: F-16'lar cephedeki durumu etkilemeyecek
21:51
2 dk
SESLİ HABER
ABD medyası yazdı: Ukraynalı askerler ya eğitimsiz ya elverişsiz
22:18
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240804/istanbulda-hastanenin-yenidogan-yogun-bakim-unitesinin-koridorundaki-asma-tavan-kismen-coktu-1086493144.html
İstanbul'da hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinin koridorundaki asma tavan kısmen çöktü
İstanbul'da hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinin koridorundaki asma tavan kısmen çöktü
Sputnik Türkiye
İstanbul'da Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ndeki yenidoğan yoğun bakım ünitesinin koridorundaki asma tavanda sıcak su tesisatının patlaması... 04.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-04T20:43+0300
2024-08-04T20:46+0300
dünya
istanbul
hastane
istanbul üniversitesi
istanbul üniversitesi-cerrahpaşa
istanbul üniversitesi cerrahpaşa tıp fakültesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086492989_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6cda7289bccb3753888564ae84f837a4.jpg
Gece saatlerinde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesine bağlı hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki koridorun asma tavanından geçen sıcak su tesisatı patladı.Asma tavanda kısmi çökme meydana gelmesi nedeniyle itfaiye ekipleri sevk edildi.Olayda 8 bebeğin tedavi gördüğü hasta yoğun bakım odalarının zarar görmediği belirlendi.Buradaki 7 bebek, personel tarafından yan bloktaki çocuk yoğun bakım ünitesine nakledildi. Kalan bir bebek, tavandan akan sudan etkilenmemesi için itfaiye ekiplerince kaldığı odanın penceresinden tahliye edildi.'Bunların 3'ü riskli bebekti'Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Emin Köse, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yenidoğan yoğun bakım ünitesinin koridorunun tavanındaki sıcak su tesisatında sızıntı yaşandığını söyledi.Burasının hasta odalarıyla ilişkili olmadığını dile getiren Köse, sıcak suyun etkisiyle buhar oluşunca yenidoğan ekibinin 8 bebeği çocuk yoğun bakım ünitesine transfer etmeye başladığını anlattı.Başhekim Köse, "Bunların 3'ü riskli bebekti. Gün içerisinde bazı tedaviler alan, ara ara iniş çıkışları olan, kaybedilme tehlikesi yüksek olan bebekler... O yüzden zaten bu çocukların aileleri sürekli bilgilendiriliyor. Bebeklerden bir tanesinin bu transferden yarım saat kadar sonra olaydan bağımsız bir şekilde -çünkü bu herhangi bir çocuğumuza ya da kuvözüne işte su gelmesi ya da herhangi bir buhardan etkilenme gibi bir durum söz konusu değil- durumunda biraz daha kritikleşme olunca arkadaşlar hem aileye bilgi veriyorlar hem de gerekli müdahaleleri yapıyorlar ama maalesef kaybediliyor" diye konuştu.Bazı sağlık çalışanlarının suyla ıslandığını ancak herhangi bir yanık durumunun yaşanmadığını kaydeden Köse, suyun çeşmeden akan sıcaklıkta olduğunu belirtti.'Çocuklar, kuvözde taşındığı için dışarıya temasları olmuyor'Doç. Dr. Emin Köse, çalışanların bir bebeği suyun aktığı yerden çıkarmak istememesi nedeniyle itfaiyenin çağrıldığını söyledi."Yandaki blok olduğu için bebeği camdan veriyorlar." diyen Köse, şöyle devam etti:Olay sırasında hastanede olduğunu dile getiren Köse, tavanın tamamının çökmediğini, kısmi bir olayın meydana geldiğini, sızıntı nedeniyle yerde su biriktiğini sözlerine ekledi.'Sıcak su kaçağı nedeni ile oluşan buhara bağlı yaralanma gelişmemiştir'Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, saat 00.02'de koridorda asma tavan üzerinden geçen sıcak musluk suyu borusundan fıskiye tarzında bir sızıntı meydana geldiği ve iç ortam sıcaklığının düşük olması nedeni ile sislenme şeklinde buhar yayılımı oluştuğu kaydedildi.Başlangıçta sadece sızıntı sesinin duyulduğu yaklaşık 3 metre uzunluğunda 2 metre genişliğindeki koridorun asma tavanında çökme meydana geldiği bilgisinin yer aldığı açıklamada, "Yoğun bakımda çalışan nöbetçi doktor ve hemşireler derhal hastaların odalarına giderek bebekleri kontrol etmiş ve eş zamanlı olarak itfaiye başta olmak üzere yetkililere haber verilmiştir. Bu sırada Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde bu koridora bağlı olan 8 ayrı çift kapılı bağımsız odada tedavi gören, düşük doğum ağırlıklı prematüre 8 bebek, kontrollü bir şekilde hastane bünyesindeki diğer Yoğun Bakım Ünitesine kuvöz içerisinde transfer edilmiştir. Tüm medikal sistemler ve cihazlar normal seyrinde çalışmaya devam etmiştir" ifadeleri kullanıldı.Açıklamanın devamında, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240718/kamuda-tasarruf-tedbirlerini-iceren-yasa-teklifi-tbmmde-kabul-edildi-1085994060.html
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/04/1086492989_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3080330665c094c4d1b3223dd0c6a573.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
istanbul, hastane, istanbul üniversitesi, istanbul üniversitesi-cerrahpaşa, istanbul üniversitesi cerrahpaşa tıp fakültesi
istanbul, hastane, istanbul üniversitesi, istanbul üniversitesi-cerrahpaşa, istanbul üniversitesi cerrahpaşa tıp fakültesi

İstanbul'da hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesinin koridorundaki asma tavan kısmen çöktü

20:43 04.08.2024 (güncellendi: 20:46 04.08.2024)
© İHA İstanbul'da Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ndeki yenidoğan yoğun bakım ünitesinin koridorundaki asma tavanda sıcak su tesisatının patlaması sonucu kısmı çökme meydana geldi, kuvözde tedavi gören 8 bebek tahliye edildi.
 İstanbul'da Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ndeki yenidoğan yoğun bakım ünitesinin koridorundaki asma tavanda sıcak su tesisatının patlaması sonucu kısmı çökme meydana geldi, kuvözde tedavi gören 8 bebek tahliye edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2024
© İHA
Abone ol
İstanbul'da Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ndeki yenidoğan yoğun bakım ünitesinin koridorundaki asma tavanda sıcak su tesisatının patlaması sonucu kısmı çökme meydana geldi, kuvözde tedavi gören 8 bebek tahliye edildi.
Gece saatlerinde İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesine bağlı hastanenin yenidoğan yoğun bakım ünitesindeki koridorun asma tavanından geçen sıcak su tesisatı patladı.
Asma tavanda kısmi çökme meydana gelmesi nedeniyle itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olayda 8 bebeğin tedavi gördüğü hasta yoğun bakım odalarının zarar görmediği belirlendi.
Buradaki 7 bebek, personel tarafından yan bloktaki çocuk yoğun bakım ünitesine nakledildi. Kalan bir bebek, tavandan akan sudan etkilenmemesi için itfaiye ekiplerince kaldığı odanın penceresinden tahliye edildi.

'Bunların 3'ü riskli bebekti'

Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Emin Köse, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, yenidoğan yoğun bakım ünitesinin koridorunun tavanındaki sıcak su tesisatında sızıntı yaşandığını söyledi.
Burasının hasta odalarıyla ilişkili olmadığını dile getiren Köse, sıcak suyun etkisiyle buhar oluşunca yenidoğan ekibinin 8 bebeği çocuk yoğun bakım ünitesine transfer etmeye başladığını anlattı.
Başhekim Köse, "Bunların 3'ü riskli bebekti. Gün içerisinde bazı tedaviler alan, ara ara iniş çıkışları olan, kaybedilme tehlikesi yüksek olan bebekler... O yüzden zaten bu çocukların aileleri sürekli bilgilendiriliyor. Bebeklerden bir tanesinin bu transferden yarım saat kadar sonra olaydan bağımsız bir şekilde -çünkü bu herhangi bir çocuğumuza ya da kuvözüne işte su gelmesi ya da herhangi bir buhardan etkilenme gibi bir durum söz konusu değil- durumunda biraz daha kritikleşme olunca arkadaşlar hem aileye bilgi veriyorlar hem de gerekli müdahaleleri yapıyorlar ama maalesef kaybediliyor" diye konuştu.
Bazı sağlık çalışanlarının suyla ıslandığını ancak herhangi bir yanık durumunun yaşanmadığını kaydeden Köse, suyun çeşmeden akan sıcaklıkta olduğunu belirtti.

'Çocuklar, kuvözde taşındığı için dışarıya temasları olmuyor'

Doç. Dr. Emin Köse, çalışanların bir bebeği suyun aktığı yerden çıkarmak istememesi nedeniyle itfaiyenin çağrıldığını söyledi.
"Yandaki blok olduğu için bebeği camdan veriyorlar." diyen Köse, şöyle devam etti:
"Yenidoğan ünitesinin camları kapalı yani açılmıyor. O yüzden camı kırmak için itfaiyenin müdahalesi oluyor. Bir tanesi bu şekilde naklediliyor. Çocukların hepsi hemen yan bloktaki çocuk yoğun bakımına transfer ediliyor yani hasta odalarının ne tavanında ne de içerisinde su veya çökme söz konusu değil sadece koridorda olan bir hadise. Zaten çocuklar kuvözde taşındığı için dışarıya temasları olmuyor."
Olay sırasında hastanede olduğunu dile getiren Köse, tavanın tamamının çökmediğini, kısmi bir olayın meydana geldiğini, sızıntı nedeniyle yerde su biriktiğini sözlerine ekledi.

'Sıcak su kaçağı nedeni ile oluşan buhara bağlı yaralanma gelişmemiştir'

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, saat 00.02'de koridorda asma tavan üzerinden geçen sıcak musluk suyu borusundan fıskiye tarzında bir sızıntı meydana geldiği ve iç ortam sıcaklığının düşük olması nedeni ile sislenme şeklinde buhar yayılımı oluştuğu kaydedildi.
Başlangıçta sadece sızıntı sesinin duyulduğu yaklaşık 3 metre uzunluğunda 2 metre genişliğindeki koridorun asma tavanında çökme meydana geldiği bilgisinin yer aldığı açıklamada, "Yoğun bakımda çalışan nöbetçi doktor ve hemşireler derhal hastaların odalarına giderek bebekleri kontrol etmiş ve eş zamanlı olarak itfaiye başta olmak üzere yetkililere haber verilmiştir. Bu sırada Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde bu koridora bağlı olan 8 ayrı çift kapılı bağımsız odada tedavi gören, düşük doğum ağırlıklı prematüre 8 bebek, kontrollü bir şekilde hastane bünyesindeki diğer Yoğun Bakım Ünitesine kuvöz içerisinde transfer edilmiştir. Tüm medikal sistemler ve cihazlar normal seyrinde çalışmaya devam etmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamanın devamında, şunlar kaydedildi:
"Bu süreçte herhangi bir hastane çalışanında, bebeklerde ve refakatçi annelerde sıcak su kaçağı nedeni ile oluşan buhara bağlı bir yaralanma gelişmemiştir. Tüm bebekler nakledildikten sonra gebeliğin 29. haftasında doğan, 3 günlük ve 1100 gram ağırlığında, entübe vaziyette takip edilen bir bebeğin tıbbi durumunda kötüleşme meydana gelmiştir. Yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek kurtarılamamıştır. Konuyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma devam etmektedir. Vefat eden bebeğin ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler, diğer hastalarımıza ve çalışanlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.07.2024
TÜRKİYE
Kamuda tasarruf tedbirlerini içeren yasa teklifi TBMM'de kabul edildi
18 Temmuz, 22:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала