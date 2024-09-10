https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/paralimpik-oyunlar-sampiyonu-ilk-turk-judocu-ibrahim-bolukbasi-orada-istiklal-marsini-okutmaktan-1087838852.html
Paralimpik oyunlar şampiyonu ilk Türk judocu İbrahim Bölükbaşı: Orada İstiklal Marşı'nı okutmaktan daha güzel şey yok
Paralimpik oyunlar şampiyonu ilk Türk judocu İbrahim Bölükbaşı: Orada İstiklal Marşı'nı okutmaktan daha güzel şey yok
Sputnik Türkiye
Paris'te altın madalya kazanarak paralimpik oyunlar şampiyonu ilk Türk judocu olan İbrahim Bölükbaşı Türkiye'ye döndüğü sırada yaptığı açıklamada "Orada... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T00:43+0300
2024-09-10T00:43+0300
2024-09-10T00:43+0300
spor
paralimpik oyunları
paralimpik
engelli
judo
ibrahim bölükbaşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087839972_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d5819145f5c931c66432b4d92572c20e.jpg
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular Türkiye'ye dönüş yaptı. Erkekler 90 kilo J2 kategorisinde altın madalya kazanan İbrahim Bölükbaşı'nı Esenboğa Havalimanı'nda judo ve masa tenisi federasyonlarının yetkilileri, ASKİ Spor Kulübü'nün sporcuları ile aileleri ve yakınları çiçeklerle karşıladı. Paralimpik oyunlar şampiyonu milli sporcu İbrahim Bölükbaşı basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:Görme engelli milli sporcu İbrahim Bölükbaşı 2012 Londra olimpiyatlarında, Rio 2016'da ise hem olimpiyat hem de paralimpik oyunlarda serbest güreşte Türkiye'yi temsil etti. İbrahim Bölükbaşı yağlı güreşte Kızıldağ Karakucak Güreşleri'ni üst üste 3 kez kazanıp altın kemer sahibi oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/milli-sporcu-ibrahim-bolukbasi-pariste-altin-madalya-kazandi-1087782608.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0a/1087839972_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1613dfc4ab94a7609cb3de923fddc69b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
paralimpik oyunları, paralimpik, engelli, judo, ibrahim bölükbaşı
paralimpik oyunları, paralimpik, engelli, judo, ibrahim bölükbaşı
Paralimpik oyunlar şampiyonu ilk Türk judocu İbrahim Bölükbaşı: Orada İstiklal Marşı'nı okutmaktan daha güzel şey yok
Paris'te altın madalya kazanarak paralimpik oyunlar şampiyonu ilk Türk judocu olan İbrahim Bölükbaşı Türkiye'ye döndüğü sırada yaptığı açıklamada "Orada İstiklal Marşı'nı okutmaktan daha güzel bir şey yok" ifadesini kullandı. Milli sporcu Bölükbaşı daha önce güreş kategorisinde 2 kez olimpiyatlara katıldığını da anlattı.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcular Türkiye'ye dönüş yaptı. Erkekler 90 kilo J2 kategorisinde altın madalya kazanan İbrahim Bölükbaşı'nı Esenboğa Havalimanı'nda judo ve masa tenisi federasyonlarının yetkilileri, ASKİ Spor Kulübü'nün sporcuları ile aileleri ve yakınları çiçeklerle karşıladı.
Paralimpik oyunlar şampiyonu milli sporcu İbrahim Bölükbaşı basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Bizde emeği olan Mansur Yavaş'a ve Yüksel Arslan'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Önceden güreş yapıyordum. İki kere olimpiyatlarda başarısız oldum. Abdullah Başkan da güreş takımımızın hocasıydı, bana judoya gitmemi söyledi ve bizim için kulüpte branş açarak bizi judoya geçirdi. ASKİ Spor Kulübü'ne gittiğimde arkadaşlarım ve ailem bana güvendiler. Şampiyon olduğum için çok mutluyum. Orada İstiklal Marşı'nı okutmak kadar güzel bir şey yok. Madalyamı zor durumlar atlatan Türkiye'ye armağan ediyorum”
Görme engelli milli sporcu İbrahim Bölükbaşı 2012 Londra olimpiyatlarında, Rio 2016'da ise hem olimpiyat hem de paralimpik oyunlarda serbest güreşte Türkiye'yi temsil etti.
İbrahim Bölükbaşı yağlı güreşte Kızıldağ Karakucak Güreşleri'ni üst üste 3 kez kazanıp altın kemer sahibi oldu.