Paralimpik oyunlar şampiyonu ilk Türk judocu İbrahim Bölükbaşı: Orada İstiklal Marşı'nı okutmaktan daha güzel şey yok

"Bizde emeği olan Mansur Yavaş'a ve Yüksel Arslan'a desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Önceden güreş yapıyordum. İki kere olimpiyatlarda başarısız oldum. Abdullah Başkan da güreş takımımızın hocasıydı, bana judoya gitmemi söyledi ve bizim için kulüpte branş açarak bizi judoya geçirdi. ASKİ Spor Kulübü'ne gittiğimde arkadaşlarım ve ailem bana güvendiler. Şampiyon olduğum için çok mutluyum. Orada İstiklal Marşı'nı okutmak kadar güzel bir şey yok. Madalyamı zor durumlar atlatan Türkiye'ye armağan ediyorum”