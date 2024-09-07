https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/milli-sporcu-ibrahim-bolukbasi-pariste-altin-madalya-kazandi-1087782608.html

Milli sporcu İbrahim Bölükbaşı Paris'te altın madalya kazandı

Milli sporcu İbrahim Bölükbaşı Paris'te altın madalya kazandı

Sputnik Türkiye

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde İbrahim Bölükbaşı, altın madalyanın sahibi oldu. 07.09.2024, Sputnik Türkiye

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spor

fransa

paris

milli sporcu

paralimpik oyunları

altın madalya

judo

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Champ-de-Mars Arena'daki judo müsabakalarında milli sporcu, finalde son Avrupa şampiyonu, Tokyo 2020'de gümüş madalya alan Revaz Chikoidze ile karşılaştı.Gürcü rakibini 1-0 yenen milli sporcu, paralimpik oyunları tarihinde Türkiye'nin ilk altın madalyasını elde etti.Görme engelli milli sporcu İbrahim Bölükbaşı, yaz olimpiyat oyunlarında da Türkiye'yi temsil etmişti.Londra 2012'de olimpiyatta, Rio 2016'da ise hem olimpiyat hem de paralimpik oyunlarda yer alan milli sporcu, olimpiyatlarda serbest güreşte ay-yıldızlı formayı giymişti.Ayrıca, yağlı güreşte Kızıldağ Karakucak Güreşleri'ni üst üste 3 kez kazanıp altın kemer sahibi de olan İbrahim, ilk kez paralimpik madalyası aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240906/turk-yuzme-tarihinin-ilk-altin-madalyasi-umut-unlu--1087753052.html

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