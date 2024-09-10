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Olimpiyat atletini yakarak öldüren eski sevgili, saldırı sırasında oluşan yanıklar nedeniyle öldü
Olimpiyat atletini yakarak öldüren eski sevgili, saldırı sırasında oluşan yanıklar nedeniyle öldü
Sputnik Türkiye
Olimpiyat atleti Rebecca Cheptegei'e saldırdığı iddia edilen eski sevgili, saldırı sırasında aldığı yanıklardan dolayı kaldırıldığı hastanede öldü. 1 Eylülde... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T14:16+0300
2024-09-10T14:16+0300
dünya
2024 paris olimpiyatları
atlet
maraton
koşucu
uganda
rebecca cheptegei
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2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışan 33 yaşındaki Rebecca Cheptegei'e benzin döküp ateşe verdiği iddia edilen eski sevgilisi, tedavi gördüğü Kenya Hastanesinde öldüğü bildirildi.Şüphelinin, yaptığı saldırı sırasında aldığı yanıklardan dolayı öldüğü iddia ediliyor.1 Eylül'de gerçekleşen olayda şüpheli eski sevgili, olimpiyat atleti Cheptegei'in üzerine benzin döküp ateşe vermişti. Ugandalı atletin vücudunun yüzde 75'inden fazlasında yanıklar oluşmuş, hastanede verdiği beş günlük yaşam mücadelesi sonucu hayatını kaybetmişti.Saldırı sırasında kendisinin de yandığı iddia edilen eski sevgilinin, vücudunun yüzde 30'undan fazla yanıkla hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakım ünitesinde öldüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/erkek-arkadasinin-benzin-dokup-yaktigi-ugandali-kadin-atlet-hayatini-kaybetti-1087676334.html
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2024 paris olimpiyatları, atlet, maraton, koşucu, uganda, rebecca cheptegei
2024 paris olimpiyatları, atlet, maraton, koşucu, uganda, rebecca cheptegei

Olimpiyat atletini yakarak öldüren eski sevgili, saldırı sırasında oluşan yanıklar nedeniyle öldü

14:16 10.09.2024
© FotoğrafErkek arkadaşının benzin döküp yaktığı Ugandalı kadın atlet, hayatını kaybetti
Erkek arkadaşının benzin döküp yaktığı Ugandalı kadın atlet, hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
© Fotoğraf
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Olimpiyat atleti Rebecca Cheptegei'e saldırdığı iddia edilen eski sevgili, saldırı sırasında aldığı yanıklardan dolayı kaldırıldığı hastanede öldü. 1 Eylülde gerçekleşen olayda, eski sevgili, atletin üzerine benzin dökmüş ve vücudunun yüzde 70'ini kaplayan yanıklardan dolayı Cheptegei hayatını kaybetmişti.
2024 Paris Olimpiyatları'nda yarışan 33 yaşındaki Rebecca Cheptegei'e benzin döküp ateşe verdiği iddia edilen eski sevgilisi, tedavi gördüğü Kenya Hastanesinde öldüğü bildirildi.
Şüphelinin, yaptığı saldırı sırasında aldığı yanıklardan dolayı öldüğü iddia ediliyor.
1 Eylül'de gerçekleşen olayda şüpheli eski sevgili, olimpiyat atleti Cheptegei'in üzerine benzin döküp ateşe vermişti. Ugandalı atletin vücudunun yüzde 75'inden fazlasında yanıklar oluşmuş, hastanede verdiği beş günlük yaşam mücadelesi sonucu hayatını kaybetmişti.
Saldırı sırasında kendisinin de yandığı iddia edilen eski sevgilinin, vücudunun yüzde 30'undan fazla yanıkla hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakım ünitesinde öldüğü bildirildi.
Erkek arkadaşının benzin döküp yaktığı Ugandalı kadın atlet, hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 05.09.2024
DÜNYA
Erkek arkadaşının benzin döküp yaktığı Olimpiyat atleti, hayatını kaybetti
5 Eylül, 11:59
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