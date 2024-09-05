https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/erkek-arkadasinin-benzin-dokup-yaktigi-ugandali-kadin-atlet-hayatini-kaybetti-1087676334.html
Erkek arkadaşının benzin döküp yaktığı Ugandalı kadın atlet, hayatını kaybetti
Erkek arkadaşının benzin döküp yaktığı Ugandalı kadın atlet, hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Paris 2024 Olimpiyatları’na katılan Ugandalı atlet Rebecca Cheptegei, eski erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülüp yakılmıştı. Hastanede tedavi gören... 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T11:59+0300
2024-09-05T11:59+0300
2024-09-05T11:59+0300
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Kenya'daki evinde meydana gelen olayda Rebecca Cheptegei’nin vücudunun yüzde 75'inden fazlasında yanıklar oluşmuş, polis, 33 yaşındaki maratoncunun erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülüp yakıldığını açıklamıştı. 1 Eylül’den itibaren hastanede tedavi göre Rebecca Cheptegei’nin bugün hayatını kaybettiği açıklandı.Uganda Atletizm Federasyonu bugün yaptığı açıklamada şunları kaydetti:Cheptegei, 2024 Paris Olimpiyatları'nda maratonda 44. olmuş ve 2022'de Tayland'ın Chiang Mai kentinde düzenlenen Dünya Dağ ve Parkur Koşusu Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/ev-sahibi-ve-kiracilar-icin-uyari-geldi-zamsiz-tahliye-secenegi-gundemde-1087670553.html
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rebecca cheptegei, uganda, uganda atletizm federasyonu, kenya
rebecca cheptegei, uganda, uganda atletizm federasyonu, kenya
Erkek arkadaşının benzin döküp yaktığı Ugandalı kadın atlet, hayatını kaybetti
Paris 2024 Olimpiyatları’na katılan Ugandalı atlet Rebecca Cheptegei, eski erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülüp yakılmıştı. Hastanede tedavi gören kadın atletin bugün yaşamını yitirdiği açıklandı.
Kenya'daki evinde meydana gelen olayda Rebecca Cheptegei’nin vücudunun yüzde 75'inden fazlasında yanıklar oluşmuş, polis, 33 yaşındaki maratoncunun erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülüp yakıldığını açıklamıştı. 1 Eylül’den itibaren hastanede tedavi göre Rebecca Cheptegei’nin bugün hayatını kaybettiği açıklandı.
Uganda Atletizm Federasyonu bugün yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
“Bu sabah erken saatlerde trajik bir şekilde aile içi şiddete kurban giden sporcumuz Rebecca Cheptegei'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Federasyon olarak bu tür eylemleri kınıyor ve adalet çağrısında bulunuyoruz.”
Cheptegei, 2024 Paris Olimpiyatları'nda maratonda 44. olmuş ve 2022'de Tayland'ın Chiang Mai kentinde düzenlenen Dünya Dağ ve Parkur Koşusu Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.