https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/erkek-arkadasinin-benzin-dokup-yaktigi-ugandali-kadin-atlet-hayatini-kaybetti-1087676334.html

Erkek arkadaşının benzin döküp yaktığı Ugandalı kadın atlet, hayatını kaybetti

Erkek arkadaşının benzin döküp yaktığı Ugandalı kadın atlet, hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Paris 2024 Olimpiyatları’na katılan Ugandalı atlet Rebecca Cheptegei, eski erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülüp yakılmıştı. Hastanede tedavi gören... 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T11:59+0300

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2024-09-05T11:59+0300

dünya

rebecca cheptegei

uganda

uganda atletizm federasyonu

kenya

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Kenya'daki evinde meydana gelen olayda Rebecca Cheptegei’nin vücudunun yüzde 75'inden fazlasında yanıklar oluşmuş, polis, 33 yaşındaki maratoncunun erkek arkadaşı tarafından üzerine benzin dökülüp yakıldığını açıklamıştı. 1 Eylül’den itibaren hastanede tedavi göre Rebecca Cheptegei’nin bugün hayatını kaybettiği açıklandı.Uganda Atletizm Federasyonu bugün yaptığı açıklamada şunları kaydetti:Cheptegei, 2024 Paris Olimpiyatları'nda maratonda 44. olmuş ve 2022'de Tayland'ın Chiang Mai kentinde düzenlenen Dünya Dağ ve Parkur Koşusu Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştı.

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