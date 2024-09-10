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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/narin-sorusturmasinda-konusan-supheliden-arama-itirafi-muhtar-hicbir-sey-olmamis-arama-yapti-hatta-1087843927.html
Narin soruşturmasında konuşan şüpheliden 'arama' itirafı: 'Muhtar hiçbir şey olmamış gibi aramaya katıldı'
Narin soruşturmasında konuşan şüpheliden 'arama' itirafı: 'Muhtar hiçbir şey olmamış gibi aramaya katıldı'
Sputnik Türkiye
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden N.B. ifadesinde, tutuklanan amca Salim Güran'ın... 10.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-10T06:56+0300
2024-09-10T06:57+0300
türkiye
kayıp narin
narin güran
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Narin Güran'ın ölümüne ilişkin detaylar şüpheli ifadesinde ortaya çıktı:Narin ne zaman bulundu?Diyarbakır’da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’dan acı haber 19 gün sonra geldi. Narin 9 Eylül'de bulundu.Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde ortaya çıktı.Narin, dün toprağa verildi.24 şüpheli gözaltındaMerkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.N.B. isimli şüpheli: 'Bunu yok edeceksin, 200 bin lira veririm'Şüphelilerden N.B, jandarmadaki ifadesinde, evlerinin şebeke suyunda kesinti olduğunu, yardım istemek için muhtar Salim Güran'ı aradığını belirtti.Güran'ın kendisine arıza için yetkilileri arayacağını ifade eden N.B, ikamet ettiği ev ile muhtar Güran'ın evi arasında yaklaşık 100 metre mesafe bulunduğu anlattı.N.B, ifadesinde şunları kaydetti:'Narin Güran'ın arama faaliyetine katıldım'Daha sonra Tavşantepe Mahallesi'ndeki evine gittiğini, köyde insan hareketliliği olduğunu, annesinin ve eşinin de Narin Güran'ı aradığını belirten N.B, "Yemek yemeden Narin Güran'ı arama faaliyetine katıldım. 21 Ağustos'ta muhtar Salim Güran jandarma ekipleriyle hiçbir şey olmamış gibi arama yapıyordu, hatta kanalın içine girerek arama yaptığını gördüm. Narin'i aramaya 22.30'a kadar devam ettim ve sonra eve gelip 23.30 sıralarında uyudum." ifadelerini kullandı.Şüpheli N.B, Salim Güran'ın her gün göstermelik olarak arama faaliyetlerine katıldığını belirterek, şu beyanlarda bulundu:Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/rtuk-baskani-narinin-sorusturmasina-koyulan-yayin-yasagini-kaldirdi-1087828336.html
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Narin soruşturmasında konuşan şüpheliden 'arama' itirafı: 'Muhtar hiçbir şey olmamış gibi aramaya katıldı'

06:56 10.09.2024 (güncellendi: 06:57 10.09.2024)
© XNarin Güran
Narin Güran - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden N.B. ifadesinde, tutuklanan amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürdü.
Narin Güran'ın ölümüne ilişkin detaylar şüpheli ifadesinde ortaya çıktı:

Narin ne zaman bulundu?

Diyarbakır’da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’dan acı haber 19 gün sonra geldi. Narin 9 Eylül'de bulundu.
Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde ortaya çıktı.
Narin, dün toprağa verildi.

24 şüpheli gözaltında

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 24 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

N.B. isimli şüpheli: 'Bunu yok edeceksin, 200 bin lira veririm'

Şüphelilerden N.B, jandarmadaki ifadesinde, evlerinin şebeke suyunda kesinti olduğunu, yardım istemek için muhtar Salim Güran'ı aradığını belirtti.
Güran'ın kendisine arıza için yetkilileri arayacağını ifade eden N.B, ikamet ettiği ev ile muhtar Güran'ın evi arasında yaklaşık 100 metre mesafe bulunduğu anlattı.
N.B, ifadesinde şunları kaydetti:
"Evimden aracımla çıktım. Arkamdan beyaz renkli bir araçla Salim Güran'ın geldiğini gördüm. Bu yer mezarlıktan Tavşantepe Mahallesi'ne doğru çıkan parke döşeli köyün iç yolu. Salim Güran korna çaldı, selektör yaptı. Bana içme suyu ile ilgili bir şey söyleyeceğini düşünerek bekledim. Salim Güran aracından inerek aracıma doğru geldi. Ben de araçtan indim. Salim Güran bana eliyle aracının ön yolcu koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek, 'Bunu yok edeceksin' dedi. Ben de gösterdiği şeyin yanına yaklaştım ve bakınca battaniyeye sarılı hareketsiz yatan insan olduğunu anlayınca şaşırdım ve tereddüt ettim. Salim Güran 'Aileni iyi düşün. Sana 200 bin lira veririm. Aracında torba var mı?' dedi. Aracımın bagajından rengini hatırlamadığım bir çuval çıkartarak verdim. Battaniyeye sarılı çocuğu alıp, çuvalın içerisine birlikte koyduk. Çocuğun üzerinde siyah tişört ve şort ile üzerinde asılı bir küçük çanta vardı. Çocuğu torbaya koyduğumuz esnada sağ kulağının arkasında boyun bölgesinde bir kızarıklık vardı. Çuvala çocuğu yerleştirdikten sonra çuvalı, ağzını orada bağlamadan aracımın arka koltuğunun önündeki ayak paspasının olduğu yere koydum. Muhtar Güran oradan ayrılmadan önce 'göl' diye tabir ettiğimiz Eğertutmaz Deresi'ne doğru götür diyerek eliyle orayı işaret etti. Yolda giderken ben pişmanlık duydum ancak aldığım şeyden de kurtulmam gerektiğini düşündüm. Aracımı derenin kenarında durdurdum, çuvalı aracımdan aldım, çocuğun tüm vücudu çuvala sığmıştı. Çocuğun ayağının kesik olup olmadığını hatırlamıyorum çünkü çok telaşlıydım, çevrede ip aradım. Bulamayınca çocuğun çantasının ipi aklıma geldi ve çantanın ipini sökerek çuvalın ağzını bağladım ve ağacın yanında çok derin olmayan bir yer buldum, burada biraz su vardı. Bu alana çuvalı bıraktım ki çuval birisi tarafından bulunur diye düşünerek üzerine bir de taş koydum. Taşın büyüklüğü yaklaşık 15-20 kilogram civarındaydı."

'Narin Güran'ın arama faaliyetine katıldım'

Daha sonra Tavşantepe Mahallesi'ndeki evine gittiğini, köyde insan hareketliliği olduğunu, annesinin ve eşinin de Narin Güran'ı aradığını belirten N.B, "Yemek yemeden Narin Güran'ı arama faaliyetine katıldım. 21 Ağustos'ta muhtar Salim Güran jandarma ekipleriyle hiçbir şey olmamış gibi arama yapıyordu, hatta kanalın içine girerek arama yaptığını gördüm. Narin'i aramaya 22.30'a kadar devam ettim ve sonra eve gelip 23.30 sıralarında uyudum." ifadelerini kullandı.
Şüpheli N.B, Salim Güran'ın her gün göstermelik olarak arama faaliyetlerine katıldığını belirterek, şu beyanlarda bulundu:

"Jandarma ekiplerine teslim olmak aklıma gelmedi çünkü ben öldürmedim ama jandarmanın beni yakalayacağını biliyordum. Narin Güran'ın içinde olduğu çuvalı tek başıma dere yatağına koydum. Yaklaşık otuz dakika kadar sürdü. Beraber çuvala koyduğumuz esnada cesedin Narin Güran'a ait olduğunu anlamadım fakat dere yatağına geldiğim zaman çuvalı bağladığım esnada cesedin Arif'in kızı Narin Güran olduğunu anladım. Arif Güran ve ailesiyle herhangi bir husumetim yoktur. Salim Güran arama faaliyetlerinde tedirgin hareketler sergiliyordu."

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.
Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.
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