https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/rtuk-baskani-narinin-sorusturmasina-koyulan-yayin-yasagini-kaldirdi-1087828336.html
RTÜK Başkanı, Narin’in soruşturmasına koyulan yayın yasağının kalktığını duyurdu
RTÜK Başkanı, Narin’in soruşturmasına koyulan yayın yasağının kalktığını duyurdu
Sputnik Türkiye
RTÜK Başkanı Şahin, bugün sosyal medyadan Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nin Narin'in kaybolması sonrasında yürütülen soruşturmayla ilgili verdiği yayın... 09.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-09T17:18+0300
2024-09-09T17:18+0300
2024-09-09T17:20+0300
türkiye
narin güran
rtük
radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
yayın yasağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/09/1087828180_3:0:1022:573_1920x0_80_0_0_6c2572cb5410097748d98b6b8c271cce.jpg
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, açıklamasında “Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nin verdiği yayın yasağının kaldırılması kararı resmî internet sitemizde yayımlanmıştır” ifadelerine yer verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240909/aylik-30-bini-bulan-ozel-odalar-yurt-bulan-sansli-azinliklar-barinamayan-ogrenciler-cozum-bekliyor--1087732614.html
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narin güran, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), yayın yasağı
narin güran, rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), yayın yasağı
RTÜK Başkanı, Narin’in soruşturmasına koyulan yayın yasağının kalktığını duyurdu
17:18 09.09.2024 (güncellendi: 17:20 09.09.2024)
RTÜK Başkanı Şahin, bugün sosyal medyadan Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nin Narin'in kaybolması sonrasında yürütülen soruşturmayla ilgili verdiği yayın yasağının kaldırıldığını duyurdu.
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, açıklamasında “Narin Güran cinayeti soruşturmasıyla ilgili Diyarbakır 5. Sulh Ceza Hâkimliği’nin verdiği yayın yasağının kaldırılması kararı resmî internet sitemizde yayımlanmıştır” ifadelerine yer verdi.