https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/benzine-zam-bekleniyor-1086819927.html

Benzine zam bekleniyor

Benzine zam bekleniyor

Sputnik Türkiye

Benzin ve motorin fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzin fiyatlarına 85 kuruş zam bekleniyor. 14.08.2024, Sputnik Türkiye

2024-08-14T09:24+0300

2024-08-14T09:24+0300

2024-08-14T09:47+0300

ekonomi

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları değişiyor.Benzine zam geliyorBenzin fiyatlarına 85 kuruş zam bekleniyor. Fiyat artışının bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıGüncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 43.74 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 43.61 liradan satılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/akaryakitta-tabela-tekrar-degisti-benzine-indirim-1086537203.html

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