https://anlatilaninotesi.com.tr/20240814/benzine-zam-bekleniyor-1086819927.html
Benzine zam bekleniyor
Benzine zam bekleniyor
Sputnik Türkiye
Benzin ve motorin fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzin fiyatlarına 85 kuruş zam bekleniyor. 14.08.2024, Sputnik Türkiye
2024-08-14T09:24+0300
2024-08-14T09:24+0300
2024-08-14T09:47+0300
ekonomi
benzin
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akaryakıt
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zam
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları değişiyor.Benzine zam geliyorBenzin fiyatlarına 85 kuruş zam bekleniyor. Fiyat artışının bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.Güncel akaryakıt fiyatlarıGüncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 43.74 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 43.61 liradan satılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/akaryakitta-tabela-tekrar-degisti-benzine-indirim-1086537203.html
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1 litre benzin kaç tl ankara?, 1 litre benzin kaç tl izmir?, türkiye'de 1 litre benzin ne kadar?, opet benzin ne kadar?, benzine zam bekleniyor , 14 ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları, 14 ağustos benzin fiyatı
1 litre benzin kaç tl ankara?, 1 litre benzin kaç tl izmir?, türkiye'de 1 litre benzin ne kadar?, opet benzin ne kadar?, benzine zam bekleniyor , 14 ağustos 2024 güncel akaryakıt fiyatları, 14 ağustos benzin fiyatı
Benzine zam bekleniyor
09:24 14.08.2024 (güncellendi: 09:47 14.08.2024)
Benzin ve motorin fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzin fiyatlarına 85 kuruş zam bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları değişiyor.
Benzin fiyatlarına 85 kuruş zam bekleniyor.
Fiyat artışının bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.
Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 43.74 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 43.61 liradan satılıyor.